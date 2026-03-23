खरातवर बलात्कार प्रकरणात तिसरा गुन्हा दाखल; राज ठाकरे म्हणाले, 'कुठे नेऊन ठेवला आहे महाराष्ट्र'
घटस्फोटीत महिलेवर बलात्कार केल्याच्या प्रकरणात भोंदूबाबा खरातवर तिसरा गुन्हा दाखल झाला. हे प्रकरण काही दिवसात गुंडाळलं जाईल, अशी शक्यता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी व्यक्त केली.
Published : March 23, 2026 at 1:57 PM IST
नाशिक- राज्यभर खळबळ उडवणाऱ्या भोंदू बाबा अशोक खरात लैंगिक शोषण प्रकरणात तिसरा गुन्हा नाशिकच्या सरकार वाडा पोलीस ठाण्यात दाखल झाला आहे. अवतारी पुरुष असल्याचा दावा करणाऱ्या भोंदू बाबा खरातनं एका घटस्फोटीत महिलेचा बलात्कार करत गर्भपात केल्याचं पीडित महिलेनं तक्रारीत म्हटलं आहे. महिला अत्याचाराचे तीन गुन्हे भोंदूबाबा खराताविरोधात दाखल झाले आहेत.
राजकीय नेते, वरिष्ठ अधिकारी आणि धनदांडग्यांचे भविष्य सांगणाऱ्या भोंदूबाबा खरातविरोधात रोज वेगवेगळे खुलासे समोर येत आहे. बलात्कार प्रकरणात अटकेत असलेल्या खरातविरोधात नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात महिला अत्याचाराचा तिसरा गुन्हा दाखल झाला आहे. महिलेनं दिलेल्या तक्रारीनुसार भोंदूबाबा अशोक खरात यानं पीडित महिलेचा विवाह झाल्यानंतरही वारंवार बळजबरी केली. तसेच त्यानंतर गोळ्या देऊन तिचा गर्भपातही केल्याचा आरोप या तक्रारीत करण्यात आला आहे.
अशोक खरात प्रकरणातले हिडीस तपशील वाचून, शब्दशः गरगरल्यासारखं झालं. अवघ्या काही दिवसांपूर्वी १९ मार्च २०२६ ला आमच्या पक्षाच्या गुढी पाडवा मेळाव्यातून, महाराष्ट्राला किती सशक्त परंपरा लाभली आहे आणि या महाराष्ट्राने किती अद्वितीय माणसं या देशाला दिली आहेत याचं सादरीकरण केलं होतं.…— Raj Thackeray (@RajThackeray) March 23, 2026
दुसरं लग्न करण्यासाठी पुन्हा अत्याचार- 33 वर्षीय महिलेनं पोलीस ठाण्यात हजर राहून आपल्यावर झालेल्या अत्याचाराची माहिती पोलिसांना दिली. त्यात तिनं धक्कादायक आरोप केला आहे. त्यानुसार 2013 मध्ये विवाह जुळवण्याच्या काळात तिच्या कुटुंबीयांनी ओळखीच्या व्यक्तीच्या सांगण्यावरून खरातचा सल्ला घेतला होता. यावेळी खरातनं स्वतःला ज्योतिषी आणि अवतारी पुरुष भासून संबंधित महिलेचा विश्वास संपादन केला. विवाहानंतरही कौटुंबिक अडचणीवर उपाय सांगण्याच्या नावाखाली तो महिलेच्या संपर्कात राहिला. लग्न मोडल्यानंतर दुसरे लग्न करण्यासाठी खरातनं पुन्हा महिलेला बोलवून तिच्यावर अत्याचार केला, असं पीडित महिलेनं तक्रारीत म्हटलं आहे.
खरात एसआयटीकडून गुन्हे शाखेच्या ताब्यात- भोंदूबाबा खरातच्या गुन्हेगारीची व्याप्ती बघता राज्य सरकारनं एसआयटी स्थापन केली आहे. सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात पीडित महिलेनं नवीन तक्रार दाखल केल्यानंतर या प्रकरणात पोलिसांना खरातकडून काही माहिती आवश्यक असल्यानं त्याचा ताबा घेण्यासाठी एसआयटी पथकाला पत्र दिलं होतं. त्यानंतर सायंकाळी खरातला एसआयटीकडून गुन्हे शाखेच्या ताब्यात देण्यात आलं. रविवारी रात्री उशिरापर्यंत त्याची गुन्हे शाखेकडून चौकशी सुरू होती. यावेळी पोलिसांनी इतर गुन्हेगारांप्रमाणे 'प्रसाद' देत भोंदूबाबा खरात याला नाशिक जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला दाखवून दिला. खरात प्रकरणात एसआयटी पथकाकडून नवीन अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला. यात विशेष महिला अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. पीडित महिलांचा विश्वास संपादन करत एसआयटीकडून तपास करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र?- अशोक खरात प्रकरणातील धक्कादायक माहिती समोर आल्यानंतर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी आज पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी एक्स मीडियावरील पोस्टमध्ये म्हटले, अशोक खरात प्रकरणातले हिडीस तपशील वाचून, शब्दशः गरगरल्यासारखं झालं. अवघ्या काही दिवसांपूर्वी 19 मार्च 2026 ला आमच्या पक्षाच्या गुढी पाडवा मेळाव्यातून, महाराष्ट्राला किती सशक्त परंपरा लाभली आहे, या महाराष्ट्रानं किती अद्वितीय माणसं या देशाला दिली आहेत, याचं सादरीकरण केलं होतं. त्यात संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम ते संत गाडगेबाबांपर्यंतचा ते अगदी आमचे आजोबा प्रबोधनकार ठाकरे या सगळ्यांनी मराठी मनाची कशी मशागत केली, हे दाखवलं होतं. त्याच महाराष्ट्रात जेंव्हा अशोक खरातसारखा नीच माणूस, राजकारण्यांच्या आशीर्वादाने धुमाकूळ घालतो तेंव्हा खरंच, 'कुठे नेऊन ठेवला आहे महाराष्ट्र' हा प्रश्न पडतो.
सगळं प्रकरण बासनात गुंडाळलं जाईल- पुढे मनसे अध्यक्षांनी म्हटलं की, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे म्हणाले की, हे प्रकरण आम्हीच शोधून काढलं. याचा तपास सुरू केला आहे. जर तुम्हाला याचं श्रेय द्यायचं असेल तर मग हे प्रकरण घडत होतं. तुमच्या घटक पक्षातील अनेक नावांभोवती संशयाची सुई फिरत आहे, तेव्हा हे सगळं घडत असताना याचा कुठेच सुगावा का लागला नाही, म्हणून दोषी धरायचं ? माझ्या तर कानावर असंपण येतंय की कोणाच्या तरी महत्वकांक्षांचे पंख छाटण्यासाठी या प्रकरणाचा वापर केला जात आहे. याचा अर्थ असा की एकदा का समोरच्यानं शरणागती पत्करली आणि काही काळ तरी कुरघोड्या थांबवल्या की हे सगळं प्रकरण बासनात गुंडाळलं जाईल.
