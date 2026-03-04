ETV Bharat / state

8 अल्पवयीन मुलांना गुंगीच्या गोळ्या देऊन अनैसर्गिक अत्याचार; वस्तीगृह अधीक्षकांसह सात विधीसंघर्षग्रस्त मुलांवर गुन्हा दाखल

वस्तीगृहातील आठ मुलांवर अनैसर्गिक कृत्य झाल्यानंतर सात विधीसंघर्षग्रस्त मुलांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. यानंतर समाज कल्याण विभागानं संबंधित वस्तीगृह बंद करण्यात येणार असल्याचं सांगितलं.

समाज कल्याण विभागाचे वस्तीगृह (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 4, 2026 at 7:25 PM IST

नाशिक - जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यातील समाजकल्याण विभागाच्या वस्तीगृहातील इयत्ता पाचवी ते सातवीतील आठ अल्पवयीन मुलांना गुंगीच्या गोळ्या देत त्यांच्यावर अनैसर्गिक कृत्य केल्याचा संतापजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. वस्तीगृहातील दहावीतील सात विधीसंघर्षग्रस्त मुलांनी हा प्रकार केला. वस्तीगृह अधीक्षक दूधसागरे यांना सर्व माहिती असतानाही त्यांनी वेळेत पोलिसांना न कळवल्याने त्यांच्यावर आणि सात विधीसंघर्षग्रस्त मुलांवर इगतपुरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.



नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यातील समाज कल्याण विभागाच्या वस्तीगृहातील लहान विद्यार्थ्यांना वस्तीगृह परिसरातून निर्जन ठिकाणी नेण्यात येत होते. त्यांना गुंगीच्या आणि भांगेच्या गोळ्या देऊन अत्याचार करण्यात आल्याचा आरोप आहे. विद्यार्थी भीतीपोटी गप्प राहिलेले होते. तर काही मुलांनी अखेर हा प्रकार पालकांना सांगितल्यानंतर संपूर्ण प्रकरण समोर आलं. या गोळ्या नेमक्या कुठून आणल्या गेल्या, याचा शोध पोलिसांकडून घेतला जात आहे. प्राथमिक माहितीनुसार घोटी आणि इगतपुरी शहरातील काही टपऱ्यांमधून त्या विकत घेतल्याची शक्यता आहे. याप्रकरणी जुना मुंबई-आग्रा महामार्गावरील एका टपरी चालकाची पोलीस चौकशी करण्यात येत आहे. घटनेनंतर संतप्त पालकांनी तात्काळ इगतपुरी पोलीस ठाण्यात जात कारवाईची मागणी केली. पोलिसांनी घटनेचे गांभीर्य ओळखून 3 मार्चला गुन्हा दाखल केला आहे. संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणी पालकांनी केली आहे.

मी, आज स्वतः वस्तीगृह येथे जाऊन माहिती घेतली. प्रथमदर्शनी विद्यार्थ्यांवर अत्याचार झाला आहे, असे दिसून आलं आहे. या संदर्भात सखोल तपास पोलीस करतील. आम्ही लवकरच येथील वस्तीगृह बंद करून इतर मुलांना दुसऱ्या वस्तीगृहात हलवणार आहोत. या वस्तीगृहात एकूण 35 विद्यार्थी राहतात होते. मात्र, 26 फेब्रुवारीपासून येथे एकही विद्यार्थी नव्हता. ते सर्व होळीसाठी घरी गेले होते. आता आम्ही जिल्ह्यातील सर्व वस्तीगृहामध्ये मोहीम राबवणार आहोत. विद्यार्थी सुरक्षित आहेत का? सीसीटीव्ही चालू आहेत का? त्याची वेळोवेळी तपासणी होते का? हे पाहणार आहोत- समाजकल्याण प्रभारी सहाय्यक आयुक्त, संजय शिंदे

  • मारण्याची धमकी देत होते- "दिवाळीपासून अत्याचार सुरू होता. वस्तीगृहातील मुले मारहाण करत गुंगीच्या गोळ्या देऊन निर्जनस्थळी नेऊन अत्याचार करत होते. काही सांगितल्यास मारण्याची धमकी देत असे. त्यामुळे आम्ही प्रचंड घाबरलो होतो. मात्र, आम्ही हिम्मत करून हे सगळं आमच्या पालकांना सागितलं", असे एक पीडित विद्यार्थ्यानं सांगितलं.
  • न्याय मिळाला पाहिजे- "माझ्या मुलावर अत्याचार झाला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत गुन्हा दाखल होणं गरजेचं होतं. पीडित मुलांना न्याय मिळणं आवश्यक आहे. यामुळे असले विचित्र प्रकार घडणार नाही", असं एका पीडित विद्यार्थ्यांच्या पालकानं म्हटलं आहे.

कडक कारवाई करण्यात येईल- "विधीसंघर्षग्रस्त सात बालकांच्या पालकांमार्फत त्यांच्याकडे चौकशी करण्यात येत आहे. वस्तीगृहातील अजून कोणी बेजबाबदारपणा केला असेल, तर त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात येईल", असं इगतपुरीच्या पोलीस निरीक्षक सारिका आहिरराव यांनी सांगितलं.

