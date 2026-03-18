मंत्र्यांचे भविष्य सांगणाऱ्या स्वघोषित कॅप्टन अशोक खरातला बलात्कारप्रकरणी अटक, 58 व्हिडीओ जप्त

महिलेवर बलात्कार केल्याप्रकरणी कॅप्टन अशोक खरातला नाशिक पोलिसांनी अटक केलीय. या घटनेमुळं नाशिकमध्ये खळबळ उडाली आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 18, 2026 at 1:00 PM IST

Updated : March 18, 2026 at 1:09 PM IST

नाशिक : नाशिकमध्ये बलात्कार प्रकरणात नाशिक पोलिसांनी स्वघोषित कॅप्टन अशोक खरात या ज्योतिषाला अटक केलीय. खरात हा अनेक मोठ्या राजकीय नेत्यांचे भविष्य सांगतो म्हणून त्याची ओळख आहे. या कारवाईमुळं नाशिकसह राजकीय वर्तुळात खळबळ उडालीय.

प्रतिक्रिया देताना कृष्णा चांदगुडे कार्याध्यक्ष (ETV Bharat Reporter)



अशोक खरातवर बलात्काराचा आरोप : मिळालेल्या माहितीनुसार, नाशिकमध्ये बलात्कार प्रकरणातील आरोपी अशोक खरात उर्फ ‘स्वघोषित कॅप्टन’ला नाशिकच्या क्राईम ब्रांचने अटक केलीय. अशोक खरातवर 35 वर्षांच्या महिलेने बलात्काराचा आरोप केलाय. या प्रकरणी नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर पोलिसांनी ही अटकेची कारवाई केलीय. या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान पोलिसांनी तब्बल 58 व्हिडीओ जप्त केल्याची माहिती समोर आली आहे. हे व्हिडीओ काही नामांकित महिला संबंधित असल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलीय. जप्त करण्यात आलेल्या व्हिडीओची सखोल तपासणी सुरू असून, त्यामधून आणखी धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.



कोण आहे कॅप्टन अशोक खरात? : शिवनिका ट्रस्टच्या वेबसाईटवरील माहितीनुसार, कॅप्टन अशोक खरात हा मर्चंट नेव्हीतील निवृत्त अधिकारी आहे. नेव्हीमधून निवृत्त झाल्यानंतर तो सध्या शिवनिका ट्रस्टचे नेतृत्व करत आहे. अशोक खरातचे अनेक राजकीय नेत्यांशी जवळचे संबंध असून अनेक जण आपलं भविष्य जाणून घेण्यासाठी त्याच्याकडं येत असतात. अशोक खरातने मर्चंट नेव्हीमध्ये 22 वर्षे काम केलं. 154 देशांचे दौरे त्याने पूर्ण केले असून त्यानंतर तो ज्योतिषशास्त्राकडं वळाला आहे.



अंधश्रद्धेला बळी पडू नये : कॅप्टन अशोक थोरातबाबत अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीकडं याआधी अनेक तक्रारी आल्या होत्या. त्याने अनेक महिलांचं शोषण केलं आहे. परंतु महिला पुढे येण्यासाठी घाबरत होत्या. त्यामुळं आतापर्यंत आम्ही त्याच्याविरोधात तक्रार करू शकलो नाही. परंतु तात्कालीन मुख्यमंत्री ज्यावेळेस भविष्य बघण्यासाठी त्या ठिकाणी गेले होते. तेव्हा आम्ही विरोध केला होता. त्यानिमित्ताने भोंदू बाबाचा चेहरा समोर आला. त्यामुळं लोकांनी अंधश्रद्धेला बळी पडू नये, असं अंनिसचे कार्याध्यक्ष कृष्णा चांदगुडे यांनी म्हटलंय.

हेही वाचा -

  1. साईंच्या द्वारकामाईत चमत्कार? दृष्टीहीन मुलाला अचानक दृष्टी प्राप्त, 'अंनिस' मात्र आक्रमक
  2. भुताच्या अफवेनं शाळा, गाव ओस; तर भूत दाखवून दिल्यास 'एवढ्या' लाखाचं बक्षीस, अंनिसचं आव्हान
  3. आंतरजातीय-आंतरधर्मीय जोडप्यांसाठी' राज्यातील पहिलं 'सेफ हाऊस' सातारा जिल्ह्यात, 'असा' घेता येणार लाभ
