समता पतसंस्थेत अशोक खरातच्या सख्या भाच्यांचे बँक खाते; कोट्यवधींची उलाढाल पोलिसांच्या रडारवर

भोंदू अशोक खरातनं त्याच्या सख्या भाच्यांचे बँक खाते उघडून कोट्यवधी रुपयाचे व्यवहार केल्याची माहिती समोर आली आहे. जाणून घ्या, सविस्तर माहिती

Nashik crime news
संग्रहित- अशोक खरात, उजवीकडे शिर्डी उपविभागीय कार्यालय (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 16, 2026 at 10:59 AM IST

शिर्डी (अहिल्यानगर)- भोंदू अशोक खरातचा आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. राहाता येथील समता पतसंस्थेमध्ये चक्क सख्या भाच्यांच्या नावानं खाती उघडून कोट्यवधी रुपयांचा व्यवहार अशोक खरातनं केल्याची धक्कादायक माहिती पोलीस तपासातून उघड झाली आहे.



15 एप्रिल रोजी अशोक खरातचे दोन सख्खे भाचे नितीन पोकळे आणि प्रदीप पोकळे यांची शिर्डी पोलिसांनी तब्बल 12 तास कसून चौकशी केली. आम्ही कोणतेही खाते बँकेत उघडलं नाही. कोणताही व्यवहार केलेला नाही, असे स्पष्ट केलं. मात्र, या दोघांच्या नावावर समता पतसंस्थेत प्रत्येकी दोन अशी चार खाती आहे. नितीन पोकळे यांच्या खात्यातून 1 कोटी 20 लाख आणि प्रदीप पोकळे यांच्या खात्यातूनही 1 कोटी 20 लाख रुपयांची उलाढाल झाल्याचं अशोक खरातनं केल्याचं तपासात उघड झालं आहे.


सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी 15 एप्रिल रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत उल्लेख केलेल्या दीपक लोंढे यांच्या नावावर दोन आणि त्यांच्या पत्नी जयश्री लोंढे यांच्या नावावरही दोन खाती असल्याचं पोलीस तपासातून समोर आलं आहे. दीपक लोंढे यांच्या खात्यातून 1 कोटी 20 लाख आणि जयश्री लोंढे यांच्या खात्यातूनही 1 कोटी 20 लाख रुपयांचा व्यवहार झाल्याचं निष्पन्न झालं आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी दीपक लोंढे यांची चौकशी केली आहे. काही कागदपत्रे अपुरी असल्यानं पुढील चौकशीसाठी त्यांना शुक्रवारी पुन्हा बोलावण्यात आलं आहे.

38 खातेदारांची चौकशी - राहाता येथील समता पतसंस्थेत तब्बल 57 खातेदारांच्या नावावर 100 खात्यांमध्ये अशोक खरात याचेच नाव नॉमिनी म्हणून नोंदवण्यात आलं होतं. या प्रकरणी शिर्डी पोलिसांनी आतापर्यंत 38 खातेदारांची चौकशी केली आहे. या सर्वांनी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणं कोणतेही खाते उघडलं नाही, असे सांगितलं आहे. त्यामुळे दीपक लोंढे या प्रकरणात शुक्रवारी पोलिसांना समोर काय खुलासा करणार, याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. मुंबई येथील दिनेश परब आणि त्यांच्या पत्नीच्या नावावर, प्रतिभा चाकणकर आणि तन्मय चाकणकर यांच्या नावावर खाती उघडून उलाढाल करण्यात आल्याचंही समोर आलं आहे. परिवहन विभागातील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नावे तीन खाती असल्याचं निष्पन्न झालं.

