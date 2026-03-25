ETV Bharat / state

अन् लक्ष्मणचा झाला अशोककुमार; दहावी नापास भोंदूबाबा खरातची कुंडली बाहेर!

राजकीय नेत्यांचं अंकशास्त्राच्या माध्यमातून भविष्य सांगणारा आणि महिला लैंगिक अत्याचारा प्रकरणी पोलिसांच्या अटकेत असलेला भोंदूबाबा खरातची कुंडली बाहेर आली आहे.

भोंदूबाबा अशोक खरात (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 25, 2026 at 5:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नाशिक : अनेक महिलांच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणी नाशिक पोलिसांच्या ताब्यात असलेला भोंदूबाबा खरात याच्याबाबत नवनवीन खुलासे समोर येत आहे. स्वत:ला ज्योतिषी, अंकशास्त्र तज्ज्ञ आणि कॅप्टन म्हणून मिरवणारा अशोक खरात दहावीच्या परीक्षेत दोन विषयात नापास होता, अशी माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे अशोक खरात जन्मतारीख सांगितल्यावर अंकशास्त्राचा अभ्यास असल्याचं सांगून भविष्य सांगत होता. तोच भोंदूबाबा खरात दहावीच्या परीक्षेत चक्क गणित विषयात चक्क नापास झाल्याचं समोर आलं आहे. त्याचं शाळेत मूळ नाव लक्ष्मण होतं. त्यानंतर त्यानं आपलं नाव बदलून अशोक कुमार केल्याचं स्पष्ट होत आहे.

कोण आहे भोंदूबाबा खरात? : भोंदूबाबा अशोक खरातचं मूळ गाव नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातील कहांडळवाडी आहे. तो शिक्षणासाठी घरापासून चार किलोमीटरवर असलेल्या वावी येथील माध्यमिक शाळेत जात होता. 1 जून 1965 ची जन्मतारीख असलेल्या अशोक खरात याचं शाळेत नाव लक्ष्मण एकनाथ खरात असं होतं. लक्ष्मण खरात नावानं त्यानं मार्च 1983 मध्ये दहावीच्या बोर्डाची परीक्षा दिली होती. त्यानंतर खरात गणितात नापास झाल्याचं समोर आलं आहे. खरात याला इंग्रजी विषयात 37, गणितामध्ये 28, मराठीत 39, विज्ञानात 62, हिंदीत 47, समाजशास्त्रामध्ये 38 असे एकूण 251 गुण मिळाले होते. तर टक्केवारी जेमतेम 35.86 टक्के इतकी होती.

अशोक खरातच्या शाळेतील कागदपत्र (ETV Bharat Reporter)

त्याला स्वतःचं भविष्य समजलं नाही : "भोंदूबाबा अशोक खरात हा जन्मतारीख विचारून आकडेमोड करून लोकांचं भविष्य सांगत होता. मात्र, हाच तथाकथित ज्योतिष तज्ज्ञ भोंदूबाबा अशोक खरात दहावीच्या परीक्षेत गणित या विषयात नापास झाला होता. त्याला जेमतेम 35 टक्के गुण मिळाले होते. ज्याला स्वतःचा आयुष्य कळत नाही, तो लोकांचं भविष्य कसं सांगू शकतो? हा या निमित्तानं प्रश्न उपस्थित होत आहे. जर तो स्वतःला ज्योतिषी म्हणत असेल तर त्याला स्वतःचं भविष्य का कळलं नाही?," असा प्रश्न अंनिसचे कार्यवाहक कृष्णा चांदगुडे यांनी उपस्थित केला आहे.

TAGGED:

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.