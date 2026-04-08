नाशिकच्या नामांकित कंपनीमध्ये महिलांवर लैंगिक अत्याचार; सहा आरोपींना अटक, महिलांसाठी हेल्पलाइन क्रमांक जारी

नाशिकच्या नामांकित बहुराष्ट्रीय कंपनीमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांवर लैंगिक आणि मानसिक छळ केल्याचा प्रकार उघड झाला असून, 6 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 8, 2026 at 7:22 PM IST

Updated : April 8, 2026 at 7:43 PM IST

नाशिक : शहरातील एका नामांकित बहुराष्ट्रीय कंपनीत काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांवरील अत्याचाराचा गंभीर प्रकार समोर आल्यानं खळबळ उडाली आहे. महिलांवर कंपनीतील काही पुरुष कर्मचाऱ्यांकडून लैंगिक अत्याचार, मानसिक छळ तसंच धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप करण्यात आला आहेत.

6 आरोपींना अटक : या प्रकरणी एकूण 9 गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, 6 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. या घटनेची व्याप्ती, गांभिर्य आणि संवेदनशीलता लक्षात घेता पोलीस आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्यात आल्याची माहिती, सहाय्यक पोलीस आयुक्त संदीप मिटके यांनी दिली.

प्रतिक्रिया देताना सहाय्यक पोलीस आयुक्त संदीप मिटके (ETV Bharat Reporter)

महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता : नाशिक शहरामध्ये भोंदूबाबा अशोक खरात, रवींद्र एरंडेचं महिला अत्याचाराचं प्रकरण ताजं असताना, या नव्या प्रकरणामुळं शहरातील महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. खासगी कंपन्यांनी आपल्या कार्यस्थळी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी कडक उपाययोजना राबवण्याची गरज बोलून दाखवली जात आहे.

महिलांसाठी हेल्पलाइन क्रमांक जारी : अशा प्रकारच्या घटना घडू नये यासाठी सर्व खासगी आस्थापनांनी आपल्या कार्यस्थळी महिलांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात आवश्यक ती खबरदारी व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात. कोणत्याही महिलेला विनयभंग किंवा अत्याचारासंबंधी तक्रार असल्यास सीपी व्हाट्सअप क्रमांक 9923323311 वर संदेश पाठवू शकतात किंवा नियंत्रण कक्ष क्रमांक 112 वर संपर्क साधून आपली तक्रार नोंदवू शकतात. तक्रारदार महिला आणि संस्था किंवा माहिती देणाऱ्या व्यक्तीची ओळख गोपनीय ठेवण्यात येईल अशी माहिती सहाय्यक पोलीस आयुक्त संदीप मिटके यांनी दिली आहे.

संशयित आरोपी नावे : असिफ अन्सारी, शफी शेख, शाहरुख कुरेशी, रजा मेमन, तौसिफ अत्तार, दानिश शेख अशी संशयित आरोपींची नावे आहेत.

