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नाशकात दुहेरी हत्याकांड! पत्नी अन् 7 वर्षांच्या चिमुरड्याचा गळा चिरून पतीचा आत्महत्येचा प्रयत्न

नाशिकमध्ये एका व्यक्तीने आपल्या पत्नीची आणि मुलाची धारदार शस्त्राने वार करून हत्या केल्याची घटना उघडकीस आली. हत्येचं नेमकं कारण काय, याचा तपास पोलीस करत आहेत.

Nashik Crime
नाशकात दुहेरी हत्याकांड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 20, 2026 at 8:37 PM IST

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नाशिक : येथील जेलरोड परिसरातील वसंत विहारजवळील महारुद्र कॉलनी (अरिंगळे चाळ) याठिकाणी आज सोमवारी दुपारी घडलेल्या दुहेरी हत्येच्या घटनेनं संपूर्ण शहर हादरलं आहे. पतीने आपल्या पत्नी आणि अवघ्या 7 वर्षांच्या मुलाची धारदार शस्त्राने सपासप वार करत त्यांची हत्या केली. त्यानंतर विषारी औषध प्राशन करत आत्महत्येचाही प्रयत्न केला.

पोलिसांनी काय सांगितलं? : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अश्विनी किरण हजारे (वय 43) आणि त्यांचा मुलगा श्रेयश किरण हजारे (वय 7) यांचा जागीच मृत्यू झाला. आरोपी किरण एकनाथ हजारे (वय 54) याने हत्येनंतर विषारी औषध सेवन केलं. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत आरोपीला तातडीने बिटको रुग्णालयात दाखल केलं. त्यानंतर त्याला पुढील उपचारांसाठी शासकीय जिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आलं आहे. सध्या त्याची प्रकृती स्थिर असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. या दुहेरी हत्येचं नेमकं कारण काय? याचा तपास नाशिकरोड पोलीस करत आहेत.

दुसऱ्या विवाहानंतर 9 वर्षांचा संसार : किरण हजारे आणि अश्विनी हजारे यांचा 2017 मध्ये विवाह झाला होता. दोघांचंही हे दुसरे लग्न होतं. किरण हजारे हा रुग्णालयांना ऑक्सिजन पुरवठा करण्यासह सोलर प्लांट उभारणीसाठी मार्केटिंगचं काम करत होता. गेल्या 7 महिन्यांपासून हे कुटुंब नाशिकरोड येथील वसंत विहार परिसरातील अरिंगळे चाळीत भाड्याच्या घरात राहत होतं.

रविवारी रात्री हे कुटुंब सासरवाडीत जेवणासाठी गेलं होतं. तेथून आनंदानं घरी परतल्यानंतर सोमवारी अचानक नेमकं काय घडलं? याचे गूढ कायम आहे. सकाळी घराचा दरवाजा न उघडल्यानं संशय निर्माण झाला आणि हा प्रकार उघडकीस आला. घटनेची माहिती मिळताच नाशिकरोड पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांना अश्विनी हजारे आणि त्यांचा 7 वर्षीय मुलगा श्रेयश यांचे मृतदेह आढळून आले. प्राथमिक तपासात अश्विनी हजारे यांच्या डोक्याच्या मागील बाजूस धारदार शस्त्रानं वार करण्यात आल्याचं, तर श्रेयशच्या गळ्यावर चाकूने वार करण्यात आल्याचे निष्पन्न झालं. अतिरक्तस्रावामुळे दोघांचा जागीच मृत्यू झाला होता. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून दोन्ही मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवले आहेत.

हत्येमागील कारण अस्पष्ट; सर्व बाजूंनी तपास सुरू : हजारे दाम्पत्याच्या विवाहाला सुमारे 9 वर्षे झाली होती. व्यावसायिकदृष्ट्या स्थिर असलेला किरण हजारे अचानक इतकं टोकाचं पाऊल का उचललं? याचा पोलीस सर्व बाजूंनी तपास करत आहेत. आर्थिक अडचण, कौटुंबिक वाद किंवा अन्य कोणतं कारण या घटनेमागे आहे का? याची चौकशी सुरू आहे. विषारी औषध प्राशन केलेला आरोपी किरण हजारे सध्या रुग्णालयात उपचाराधीन असून, तो बोलण्याच्या स्थितीत आल्यानंतर त्याची सखोल चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक जितेंद्र सपकाळे यांनी दिली.

TAGGED:

HUSBAND KILLED WIFE AND SON
HUSBAND MURDERD WIFE AND SON
NASHIK POLICE
नाशिक पत्नी मुलगा हत्या प्रकरण
NASHIK CRIME

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