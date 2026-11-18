मुलीचा चेहरा अन् आवाज वापरून हॅकरचा आईला व्हिडिओ कॉल; दिवाळीमुळे फसला AI डीपफेकद्वारे फसवणुकीचा प्रयत्न
नाशिकमध्ये AI डीपफेकद्वारे (AI Deepfake) मुलीचा चेहरा आणि आवाज वापरून आईकडे पैशांची मागणी करण्यात आल्याची घटना घडली आहे.
Published : November 18, 2026 at 5:51 PM IST
नाशिक : एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून सायबर फसवणुकीचे नवनवीन प्रकार समोर येत आहेत. नाशिक शहरातील एका शासकीय रुग्णालयात काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्याला तिच्या मुलीचा हुबेहूब चेहरा आणि आवाज वापरून व्हिडिओ कॉल करण्यात आला. या कॉलद्वारे क्लासची फी भरण्यासाठी पैशांची मागणी करण्यात आली. मात्र, दिवाळीच्या सुटीनिमित्त मुलगी घरीच असल्यानं आईच्या प्रसंगावधानामुळं फसवणुकीचा हा प्रयत्न फसला.
एआय (AI) तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं डीपफेकचा वापर करून फसवणूक करण्याचा हा नवा प्रकार समोर आला असून, नागरिकांनी सतर्क राहावं, असं आवाहन नाशिकच्या सायबर तज्ञ तन्मय दीक्षित यांनी केलंय.
एआयचा वापर करून डीपफेकचा प्रकार : मिळालेल्या माहितीनुसार, नाशिकरोड येथील एका शासकीय रुग्णालयात संबंधित महिला कर्मचारी काम करते. तिची मुलगी जळगाव येथे वैद्यकीय शिक्षण घेत आहे. दोन दिवसांपूर्वी या महिला कर्मचाऱ्याला तिच्या मुलीचा चेहरा आणि हुबेहूब आवाज वापरून व्हिडिओ कॉल आला. यावेळी समोरून क्लासची फी भरायची असल्याचं सांगत पैशांची मागणी करण्यात आली. मात्र, दिवाळीच्या सुटीनिमित्त मुलगी घरीच असल्यानं आईला संशय आला. तिनं कॉलवरील व्यक्तीला प्रतिप्रश्न विचारण्यास सुरुवात करताच कॉल कट करण्यात आला. याप्रकरणी सायबर पोलिसांकडं तक्रार करण्यात आली. AI तंत्रज्ञानाचा वापर करून डीपफेकच्या माध्यमातून फसवणूक करण्याचा हा प्रकार असल्याचं समोर आलं आहे.
नागरिकांनी सतर्क रहावं : "हा फसवणुकीचा नवीन प्रकार असून, अशा प्रकारची एक तक्रार प्राप्त झाली आहे. नागरिकांनी अशा कॉलला प्रतिसाद देऊ नये. फसवणूक झाल्यास किंवा संशयास्पद प्रकार घडल्यास 1930 या हेल्पलाइन क्रमांकावर तक्रार करावी. तसेच सोशल मीडियावर वैयक्तिक माहिती अनोळखी व्यक्तींना देऊ नये," असं नाशिक सायबर पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुशीला कोल्हे यांनी आवाहन केलं.
अशी घ्यावी काळजी- हॅकरकडून संबंधित व्यक्तीचा डेटा चोरी करत फोटो आणि तीन-चार सेकंदाचे वाईस सॅम्पल डाउनलोड केले जातात. एआय टूल्सने क्लोनिंग करत व्हाईस क्लोनिंग आणि फेस स्वॅप सॉफ्टवेअरच्या मदतीनं चेहरा रियल टाईममध्ये मॅप करता. अशा प्रकारचे व्हिडिओ कॉल आल्यास प्रतिप्रश्न विचारा. लहानपणीच्या आठवणी, घरातील पाळीव प्राण्यांचे नाव, खाजगी गोष्टी ज्या दोघांनाच माहिती आहे. या प्रश्नांची उत्तरे हॅकरकडं नसतात. संशय आल्यास कॉल त्वरित कट करून संबंधित व्यक्तीच्या मूळ मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधावा.
संशयास्पद कॉल आल्यास पोलिसांशी संपर्क साधा : या घटनेत संबंधित मुलीच्या सोशल मीडिया अकाउंटवरील फोटो आणि व्हिडिओमधील आवाजाचा वापर करून AI टूल्सच्या माध्यमातून डीपफेक व्हिडिओ तयार करण्यात आला होता. AI तंत्रज्ञानाचा चांगल्या कामांसाठी वापर होत असतानाच काही सायबर गुन्हेगार नागरिकांची फसवणूक करण्यासाठीही त्याचा गैरवापर करत असल्याचं या घटनेतून समोर आलं आहे. "अशा प्रकारचे व्हिडिओ कॉल आल्यास सर्वप्रथम व्हिडिओमधील व्यक्तीच्या डोळ्यांच्या आणि ओठांच्या हालचाली व्यवस्थित आहेत का, हे बघावं. काही संशयास्पद वाटल्यास कॉलचे रेकॉर्डिंग करून त्वरित सायबर पोलिसांशी संपर्क साधावा," असा सल्ला सायबर तज्ञ तन्मय दीक्षित यांनी दिला आहे.
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