सोन्याच्या सांगून तांब्याच्या अंगठ्या दिल्या, भोंदूबाबा अशोक खरातला तीन दिवसांची पोलीस कोठडी
फसवणूक आणि नागरिकांची दिशाभूल केल्याच्या गंभीर आरोपांखाली अटकेत असलेला भोंदूबाबा अशोक खरातला (Ashok Kharat) न्यायालयाने तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
Published : September 30, 2026 at 7:59 PM IST
नाशिक : अहिल्यानगर येथील एका कापड व्यवसायिकाला सोन्याच्या अंगठ्या म्हणून तांब्याच्या अंगठ्या देत 2 लाख 62 हजार रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी भोंदूबाबा अशोक खरात (Ashok Kharat) विरोधात गुन्हा दाखल आहे. या प्रकरणात त्याला आज नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयात हजर केलं असता न्यायालयाने खरातला तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
काय आहे प्रकरण? : अहिल्यानगर येथील कापड व्यावसायिक राजेंद्र भागवत यांनी 19 मार्च 2026 रोजी भोंदबाबा अशोक खरातच्या विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला होता. व्यवसायामध्ये येणाऱ्या चढ-उतार, अडचणी सोडवण्यासाठी भोंदूबाबा अशोक खरातने भागवत यांना हिरा व पुष्कराज रत्न असलेल्या सोन्याच्या अंगठ्याकरिता 2 लाख 62 हजार रुपये घेतले होते.अशात भागवत यांनी या अंगठ्यांची खातरजमा केली असता या अंगठ्यामधील खड्यांची किंमत केवळ 5 हजार रुपये असून या अंगठ्या देखील तांब्याच्या धातूच्या असल्याचं कळाल्यानंतर आपली फसवणूक झाल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. त्यानंतर त्यांनी नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात खरात विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. आज याच प्रकरणात भोंदूबाबा खरातला नाशिकच्या जिल्हा सत्र न्यायालयात हजर केलं असता न्यायालयानं त्याला तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
2 लाख 62 हजारांची फसवणूक केली : डिसेंबर 2022 ते 2026 यादरम्यान माझा अशोक खरातच्याशी संबंध आला. माझ्या कपड्याचा व्यवसाय असून त्यात अडचणी येत होत्या. यासाठी मी खरातकडं मार्गदर्शन घेण्यासाठी गेलो. तेव्हा अशोक खरात यांनी मी कृष्णाचा अवतार आहे, असं सांगून तुमच्याकडील सोन्याच्या अंगठ्यांमध्ये पुष्कराज व हिरा हे रत्न मंत्र मारून टाकून नवीन अंगठा तयार करून देतो. त्यामुळं तुम्हाला देवी शक्ती प्राप्त होईल असं सांगून आमचा विश्वास संपादन केला. माझ्याकडं 20 ग्रॅमची वजनाची सोन्याची अंगठीचा त्यांनी घेतली. त्या बदल्यात मला पिवळ्या धातूच्या अंगठ्यांमध्ये खोटे पुष्कराज व हिऱ्यांचे रत्न टाकून देऊन माझ्याकडून 2 लाख 62 हजार रुपये रोख घेऊन माझी फसवणूक केली, असं कापड व्यावसायिक राजेंद्र भागवत यांनी म्हटलंय.
अंकशास्त्र जादूटोणा नाही : जादूटोणा कायद्यात धार्मिक रूढी परंपरा येत नाही. अंकशास्त्र ज्योतिष शास्त्र हे शास्त्र आहे. त्याचा अभ्यास आहे. त्याचे कोर्सेस आहेत. त्यामुळं त्याला जादूटोणा म्हणता येणार नाही. खरातकडं दगड सापडला तोदेखील एक स्टोन थेरेपीचा प्रकार असू शकतो. तसेच गायत्री मंत्र म्हणणे हा देखील गुन्हा नाही. त्यामुळं जादूटोणा केला म्हणजे काय केलं, असा प्रश्न आम्ही न्यायालयात विचारला असं अशोक खरातचे वकील राहुल कासलीवाल यांनी म्हटलंय.
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