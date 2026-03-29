ETV Bharat / state

भोंदूबाबा अशोक खरातच्या पोलीस कोठडीतील मुक्कामात वाढ; मोबाईलसह मालमत्तेची होणार चौकशी

महिला अत्याचार प्रकरणी नाशिकच्या जिल्हा सत्र न्यायालयानं भोंदूबाबा अशोक खरातच्या पोलीस कोठडीमध्ये तीन दिवसांची वाढ केली आहे.

आरोपी अशोक खरात
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 29, 2026 at 2:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नाशिक : महिला अत्याचार प्रकरणी अटकेत असलेला भोंदूबाबा अशोक खरातची पाच दिवसाची पोलीस कोठडी आज संपली. यानंतर त्याला नाशिकच्या जिल्हा सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आलं. यावेळी न्यायालयानं अशोक खरातनं पुन्हा तीन दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

अशोक खरातला तीन दिवस पोलीस कोठडी : अनेक महिलांवर लैंगिक अत्याचार केल्या प्रकरणी अटकेत असलेल्या भोंदूबाबा अशोक खरातला पोलिसांनी नाशिकच्या जिल्हा सत्र न्यायालयात हजर केलं. यावेळी सरकारी वकिलांनी आपली बाजू मांडत "खरात हा तपासाला सहकार्य करत नाही", असं सांगितलं. त्याच्याकडून जप्त केलेल्या मोबाईलमधील डेटा, त्याची मालमत्ता आणि महिलांना देत असलेल्या पाण्याच्या तपासासंदर्भात पोलिसांनी न्यायालयाकडं तीन दिवस पोलीस कोठडीची मागणी केली होती. न्यायालयानं त्यांची मागणी मान्य केली आहे. त्याला एक एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

...म्हणून तीन दिवसांची पोलीस कोठडी पाहिजे : "आरोपी अशोक खरात तपास अधिकाऱ्यांना सहकार्य करत नाही. हा मास्टरमाईंड आहे. पीडितेला त्यानं पाणी दिलं होतं, की त्यात काही टाकलं होतं? याचा तपास सुरू आहे. या प्रकरणाकडं पूर्ण भारताचं लक्ष्य आहे. खरातनं केलेल्या गुन्ह्यांची व्याप्ती वाढली आहे. त्याच्याकडं असलेल्या करोडो रुपयांच्या मालमत्तेची चौकशी करायची आहे. आम्ही त्याच्या मोबाईलमधील डेटा फॉरेन्सिक लॅबमधून घेतला आहे. पण, त्यानं काही लोकांचे नंबर वेगवेगळ्या नावानं सेव्ह केले आहेत. क्लोन कॉपीचे आम्हाला विश्लेषण करून आम्हाला आरोपीकडून समजून घ्यावं लागेल की यानं कोणते नंबर कोणाच्या नावानं सेव्ह केले आहेत. खरातसोबत अजून कोणी साथीदार आहेत का? याची माहिती घ्यायची आहे. त्यामुळे आणखी 3 दिवस तपास करणं आवश्यक आहे. यात डिजिटल पुरावे आणि इतर पीडित माहिती घेणं आवश्यक आहे, अशी माहिती न्यायालयाला दिल्यानंतर त्यांनी खरातला तीन दिवसाची पोलीस कोठडी दिली," अशी माहिती सरकारी वकील शैलेंद्र बागडे यांनी दिली.

पुन्हा तिचं कारण रिपीट केली : "पहिल्या रिमांडची कारण हीच पुन्हा रिपीट केली आहेत. क्लोन कॉपी (Clone copy) मिळाली आहे. त्याचं विश्लेषण करणं महत्वाचं आहे. मागच्या तपासात पेन ड्राईव्ह आणि व्हिडिओदेखील जप्त केले नाहीत. यावर प्रश्न उपस्थित होतो. त्यानं द्रव्य पाजलं वगैरे बोललं जात आहे. पण, याचा उल्लेख आधीच मागच्या रिमांड रिपोर्टमध्ये केला होता. संपत्ती जप्त करायची असेल तर त्यासाठी आम्ही सहकार्य करत आहोत. यामध्ये आधीच रिमांडमध्ये उल्लेख करण्यात आला होता," असं खरातचे वकील सचिन भाटे यांनी सांगितलं.

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.