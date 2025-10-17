ETV Bharat / state

कोविड आयसीयू निविदा कथित घोटाळा, नाशिक जिल्हा रुग्णालयाचे तत्कालीन सीएस, एसीएसविरोधात गुन्हा दाखल

नाशिकमधील कोविड आयसीयू कथित घोटाळा प्रकरणी जिल्हा रुग्णालयाचे तत्कालीन सीएस, एसीएसविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.

Nashik Covid ICU tender scam
नाशिक जिल्हा रुग्णालय (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 17, 2025 at 7:06 PM IST

2 Min Read
नाशिक : जिल्हा रुग्णालयात 2022 मध्ये कोविड काळात विविध कामांच्या निविदा औषध पुरवठा, रुग्णालयीन साहित्य पुरवठा करणाऱ्या कंपनीच्या संचालकांबरोबर संगनमत करून अपहार केल्याप्रकरणी तत्कालीन शल्यचिकित्सक, अतिरिक्त शल्यचिकित्सक, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, औषधे निर्माण अधिकारी, खासगी कंपनीचे संचालक आणि जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक यांच्याविरोधात सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.

काय आहे नेमकं प्रकरण? : नाशिक जिल्हा रुग्णालयाचे कार्यालयीन अधीक्षक संदीप मेटकर यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, 2022 कोविडकाळात एनसीपीआर-2 अंतर्गत राष्ट्रीय आरोग्य अभियान निधीतून जिल्हा रुग्णालय येथे 30 आणि मालेगाव सामान्य रुग्णालय येथे 10 खाटांचे मॉड्युलर आयसीयू प्रस्तावास मान्यता मिळाली होती. निविदा प्रक्रियेत एका कंपनीला काम मिळालं होतं. निविदा मिळवण्यासाठी रुग्णालयाचे कर्मचारी सागर चोथवे यांनी वडील, पत्नी संचालक असलेल्या कंपनीकडून कागदपत्र सादर केली. अशात तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ अशोक थोरात, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी डॉ निखिल सौंदाणे, डॉ उत्कर्ष दुधोडिया आणि औषध निर्माण अधिकारी शिरीष माळी यांनी चोथवे यांच्याशी संगनमत करून बनावट कागदपत्रे जे एम पोर्टलवर सादर केली, असा आरोप होता.

सादर केलेले कागदपत्र हे बनावट : यावेळी समितीने पडताळणी न करता निविदा मंजूर केली. जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक डॉ राहुल हडपे यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सक यांना 50 टक्के रक्कम देण्याची शिफारस करून 3 कोटी 37 लाख कंपनीला देण्यात आले होते. चौकशीमध्ये कंपनीने निविदा दरम्यान शासनाला सादर केलेले कागदपत्र हे बनावट असल्याचं आढळून आलं.

"नाशिक जिल्हा रुग्णालयाचे कार्यालयीन अधीक्षक संदीप मेटकर यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार आम्ही डॉ अशोक थोरात, डॉ निखिल सौंदाणे, डॉ उत्कर्ष दुथोडीया, शिरीष माळी यांच्या विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केलाय. आम्ही सध्या चौकशी करत असून, संशयितांना नोटिसा बजावून त्यांना चौकशीसाठी बोलावलं जाणार आहे." - वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुरेश आव्हाड, सरकारवाडा पोलीस ठाणे, नाशिक

सर्व आरोप फेटाळले : "कंपनीला निविदा देताना शासनाच्या मंजुरीनं कंपनीला काम दिलं आहे. कुठलाही अपहार झालेला नाही. शासनाची परवानगी न घेता आता सूडबुद्धीनं गुन्हा दाखल केलाय," असा आरोप करत जिल्हा रुग्णालयाचे तत्कालीन सीईओ डॉक्टर निखिल सौंदाणे यांनी हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत.

वरिष्ठांच्या सूचनेनं कारवाई झाली : "निविदा देतांना नाशिक, परभणीचे रेट जास्त असल्यानं राज्य स्तरावर माहिती दिली होती. आमच्या विरोधात वरिष्ठांच्या सूचनेनं कारवाई झाली. समितीकडून अपहाराबद्दल कुठलंही भाष्य केलं नाही. हेतुपुरस्सर गुन्हा दाखल केलाय," असं म्हणत तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ अशोक थोरात यांनीही आरोप फेटाळले आहेत.

