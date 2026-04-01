भोंदूबाबा अशोक खरातला न्यायालयीन कोठडी; गुरुवारी दुसऱ्या गुन्ह्यात न्यायालयात हजर करणार

महिला अत्याचार प्रकरणी पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या भोंदूबाबा अशोक खरातला नाशिक न्यायालयानं 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

BHONDUBABA ASHOK KHARAT
भोंदूबाबा अशोक खरात
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 1, 2026 at 1:35 PM IST

नाशिक : महिला अत्याचार प्रकरणी भोंदूबाबा अशोक खरात पोलिसांच्या ताब्यात आहे. त्याचे विविध कारनामे आता बाहेर येत आहेत. दरम्यान भोंदूबाबा अशोक खरातला नाशिक न्यायालयानं 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. बुधवारी अशोक खरातची तीन दिवसांची पोलीस कोठडी संपली. यानंतर त्याला जिल्हा न्यायालयात हजर करण्यात आलं. यावेळी न्यायाधीश श्रीमती बी. एन. ईचपुरानी यांच्या न्यायालयाने खरातला न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

अशोक खरातविरोधात अनेक गुन्ह्यांची नोंद : महिलांवर अत्याचार केल्याप्रकरणी भोंदूबाबा अशोक खरातची पोलीस कोठडीमध्ये चौकशी सुरू होती. त्याची पोलीस कोठडी संपल्यानंतर त्याला बुधवारी नाशिक सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आलं. अशोक खरातविरोधात आतापर्यंत आठ अत्याचाराचे तसंच दोन फसवणुकीचे गुन्हे दाखल आहेत. भोंदूबाबा अशोक खरातवर दाखल असणाऱ्या अत्याचाराच्या पहिल्या गुन्ह्यात याआधी त्याला तीन वेळा 15 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली होती. बुधवारी त्याला न्यायालयानं 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. भोंदूबाबा अशोक खरातला पहिल्या गुन्ह्यात 15 दिवसांची कोठडी संपल्यानंतर न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली. तर दुसऱ्या गुन्ह्यात त्याला वर्ग करण्यात येणार असून गुरुवारी परत त्याला न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे.

खरातला दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी न्यायालयात हजर करणार : "महिला अत्याचार प्रकरणात अशोक खरातला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. आता दुसऱ्या गुन्ह्यात त्याला वर्ग केलं जाणार असून त्याला पुन्हा गुरुवारी नाशिकच्या न्यायालयात हजर करणार आहे," अशी माहिती सरकारी वकील किरण बेंडभर यांनी दिली आहे.

खरातच्या मुलाला चौकशीसाठी घेतलं ताब्यात : भोंदूबाबा अशोक खरातच्या प्रकरणात एसआयटीनं त्याच्या ऑफिसची तपासणी केल्यानंतर मंगळवारी सायंकाळी खरातचा मुलगा हर्षवर्धन याला ताब्यात घेतलं. मात्र, खरातची पत्नी कल्पना ही दुपारीच फरार झाली. कल्पना खरात फरार झाल्याचं लक्षात येताच तिला ताब्यात घेण्यासाठी विविध दिशेनं पोलीस पथक तातडीनं रवाना झाली आहेत. खरातच्या अनेक मालमत्तांमध्ये त्याची पत्नी आणि मुलाचा सहभाग असल्यानं एसआयटीनं कारवाई केली आहे.

हेही वाचा :

  1. थेट घराच्या अंगणातच केली गांजाची लागवड; 59 गांजाची झाडे जप्त
  2. गडचिरोलीत मोठी कारवाई; 9 नक्षलवाद्यांचं आत्मसमर्पण, शस्त्रसाठा जप्त
  3. व्यावसायिक गॅस बंदचा तेल विक्रीवर परिणाम, 25 ते 30 टक्के तेल विक्री घटली

