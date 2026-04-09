भोंदूबाबा अशोक खरातचे धाबे दणाणले; गर्भवती महिला अत्याचार प्रकरणी 5 दिवसांची पोलीस कोठडी

नाशिक सत्र न्यायालयाने गर्भवती महिला अत्याचार प्रकरणी भोंदूबाबा अशोक खरातला 5 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली. न्यायाधीश बी. एन. इचपुराणी यांच्यासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी पार पडली.

Published : April 9, 2026 at 6:23 PM IST

नाशिक : भोंदूबाबा अशोक खरातला गर्भवती महिला लैंगिक अत्याचार प्रकरणी नाशिक सत्र न्यायालयानं गुरुवारी 5 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. न्यायाधीश श्रीमती बी. एन. इचपुराणी यांच्या न्यायालयात आजची सुनावणी झाली. या सुनावणीसाठी आरोपी भोंदूबाबा अशोक खरात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होता.

भोंदूबाबा अशोक खरात विरोधात एसआयटीकडं महिला अत्याचाराचे आठ गुन्हे दाखल आहे. त्यातील तिसऱ्या गुन्ह्यात गुरुवारी आरोपी भोंदूबाबा खरातला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे नाशिक सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आलं होतं. सात महिन्याच्या गर्भवती महिलेवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी त्याला न्यायालयानं पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली. यावेळी सरकारी वकिलांकडून 7 दिवसांची पोलीस कोठडी द्यावी, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. यावर आरोपीच्या वकीलांनी विरोध केला. आरोपीचा एसआयटी तपास करत आहे. त्यामुळं पुन्हा कोठडीची गरज काय? असा युक्तीवाद अशोक खरातच्या वकिलांनी केला. दोघांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयानं भोंदूबाबा अशोक खरातला 5 दिवसांची पोलीस कोठडी देण्याचा निर्णय दिला.

सरकारी वकील काय म्हणाले : अशोक खरातनं सात महिन्याच्या गरोदर महिलेवर अत्याचार केला. यासह तो नकली साप, वाघ दाखवून लोकांना घाबरवत होता. गरोदर महिलेनं दिलेल्या माहितीनुसार खरात विधी करत होता. तो विधी कोणता? याचा तपास करायचा आहे. यासह खरात नकली खडे आणि चिंचोके मंत्रून देत होता. महिलांना द्रव्य पेढे खाऊ घालत होता. त्यात अशोक खरात काय टाकत होता? ते कुठून घेत होता? याचा तपास करायचा आहे. अशोक खरातचा पेनड्राईव्ह आणि लॅपटॉप जप्त केला आहे. त्यासाठी आरोपीला समोर बसवून तपास करायचा आहे. नकली खडे कोणाकडून घेत होता? याचा तपास करायचा आहे, असं सरकारी वकिलांनी सांगितलं.

5 दिवसांची पोलीस कोठडी : "गुरुवारी भोंदूबाबा अशोक खरातला महिला अत्याचाराच्या तिसऱ्या प्रकरणात नाशिकच्या न्यायालयात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर करण्यात आलं. या प्रकरणातील फिर्यादीची पत्नी सात महिन्याची गरोदर होती. अशात तुला मुलगा होईल आणि वाईट तसंच दुष्ट शक्तींपासून वाचण्यासाठी तुला धार्मिक विधी करावा लागेल, असं सांगून खरातनं तिला कार्यालयात बोलवलं. यानंतर पीडितेवर लैंगिक अत्याचार केला. हा गुन्हा गंभीर आणि संवेदनशील असल्यामुळं आम्ही न्यायालयाकडं सात दिवसांच्या पोलीस कोठडीची मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयानं अशोक खरातला पाच दिवसांची पोलीस कोठडी दिली आहे," असं सरकारी वकील किरण बेंडभर यांनी सांगितलं.

