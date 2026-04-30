ETV Bharat / state

भोंदूबाबा अशोक खरातच्या काळ्या दगडाचे रहस्य कायम, आठव्या गुन्ह्यात न्यायालयीन कोठडी

भोंदूबाबा अशोक खरातला आठव्या गुन्ह्यात न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

Ashok Kharat in judicial custody
फाईल फोटो - अशोक खरात (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 30, 2026 at 2:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नाशिक - भोंदूबाबा अशोक खरातला गुरुवारी महिला विनयभंगाच्या आठव्या गुन्ह्यात नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयात व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे हजर करण्यात आलं होतं. यावेळी सरकारी वकिलांनी भोंदूबाबा अशोक खरातनं पीडित महिलेच्या अंगावरून मंतरलेला काळा दगड फिरवला तो नेमका दगड कोणता आणि त्याने तो कुठून आणला याबाबत चौकशी करण्यासाठी एसआयटी पथकानं तीन दिवसांच्या पोलीस कोठडीची मागणी केली. मात्र, न्यायालयानं ही मागणी अमान्य करत खरातला न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. नवव्या फसवणूक गुन्ह्याबाबत खरातला ताब्यात घेण्यासाठी एसआयटी पथकानं न्यायालयात विनंती अर्ज केला असून, शुक्रवारी पुन्हा खरातला न्यायालयात हजर केलं जाणार आहे.

आठव्या गुन्ह्यात न्यायालयीन कोठडी - एसआयटी पथकाच्या तपास अधिकारी तृप्ती सोनवणे यांनी पीडित महिला विनयभंगाची माहिती न्यायालयात दिली. खरात यानं पीडितेच्या अंगावरुन मंतरलेला काळा दगड फिरवला होता. तो दगड कुठून आणला याबाबत चौकशी करायची आहे. तसंच खरात यानं अनेक महिलांची फसवणूक केली असून, त्याला तीन दिवसाची पोलीस कोठडी द्यावी, अशी विनंती केली. यावेळी खरातच्या वकिलांनी काळा दगड गेल्या आठ गुन्ह्यात पोलिसांनी शोधला असेल, मग आता पुन्हा तो या गुन्ह्यात कसा आला? परत तोच गुन्हा आहे. त्यात अधिक काय तपास करणार? म्हणून न्यायालयानं खरातला पोलीस कोठडी न देता न्यायालयीन कोठडी द्यावी, अशी विनंती केली. यावर न्यायालयानं खरातला न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. तसंच एसआयटी पथकानं खरातच्या नवव्या गुन्ह्याबाबत ताब्यात घेण्यासाठी न्यायालयात विनंती अर्ज केला असून, शुक्रवारी पुन्हा खरातला न्यायालयात हजर केलं जाणार आहे.

सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद - खरातचा गुन्हा हा गंभीर स्वरूपाचा असून, गुन्ह्याचा तपास प्राथमिक अवस्थेत आहे. त्याबाबत आरोपीकडे सखोल तपास करणे बाकी आहे. आरोपींने पीडितेच्या हातावरून मंतरलेल्या दगड फिरवला होता तो दगड कुठून आणला याबाबत सखोल विचारपूस करणे आहे. आरोपीने भोंदूगिरी करून मंत्र पुटपुटून धार्मिक विधीच्या नावाखाली इतर काही गैरप्रकार केले आहेत का? तसेच आणखी कोणी त्याचे साथीदार आहेत का? त्याबाबत अधिक तपास करणे बाकी आहे.

आरोपीच्या वकिलांचा युक्तिवाद - काळा दगड आणि इतर तेच चिंचोके याचा तपास काय करणार? या प्रकरणाची माहिती नेमकी काय? CCTV काय आहे? आर्थिक व्यवहार काय आहेत? त्याचा तपास कसा केला जाणार? पहिल्या महिला अत्याचार गुन्ह्यात CCTV होते. आता काय तपास करणार?

TAGGED:

NASHIK COURT
SIT ON ASHOK KHARAT
अशोक खरात न्यायालयीन कोठडी
नाशिक न्यायालय
ASHOK KHARAT IN JUDICIAL CUSTODY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.