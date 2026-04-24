अशोक खरात महिलांना कुठलं पाणी देत होता? एसआयटी करणात तपास, सहाव्या गुन्ह्यात तीन दिवसांची पोलीस कोठडी
अशोक खरातला महिला अत्याचाराच्या सहाव्या गुन्ह्यात नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयानं तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
Published : April 24, 2026 at 6:03 PM IST
नाशिक - भोंदूबाबा अशोक खरातला महिला अत्याचाराच्या सहाव्या गुन्ह्यात नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयात व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे हजर करण्यात आलं होतं. यावेळी एटीएस पथकानं भोंदूबाबा अशोक खरात हा महिलांना कुठलं पाणी देत होता? त्याची माहिती मिळवण्यासाठी चार दिवसाच्या पोलीस कोठडीची मागणी केली. यावर अशोक खरातच्या वकिलांनी आक्षेप घेत किती वेळा पाणी तपासणार? असं म्हणत पोलीस कोठडी देऊ नये, अशी विनंती न्यायालयाला केली. मात्र, न्यायालयानं खरातला तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
खरातला तीन दिवसांची पोलीस कोठडी - महिला लैंगिक अत्याचार प्रकरणी भोंदूबाबा अशोक खरात गेल्या अनेक दिवसांपासून एटीएस पथकाच्या ताब्यात आहे. महिलांच्या लैंगिक शोषणाबाबत त्याच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, महिला अत्याचाराच्या सहाव्या गुन्ह्यात खरातला नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर करण्यात आलं होतं. या प्रकरणात खरात याने पीडित महिलेला औषध देऊन चार वेळा लैंगिक अत्याचार केला. तसंच माझ्यात दैवी शक्ती असून, तू याबाबत कोणाला काही सांगितल्यास तुझ्या वडिलांना ठार करेल, अशी धमकी खरातनं पीडित महिलेला दिली, असं तक्रारीत नमूद आहे.
काय म्हणाले सरकारी वकील? - पीडित महिलेवर चार वेळेस बलात्कार केला. काही पदार्थ पाण्यात टाकून प्यायला द्यायचा. पेढे खायला दिले. त्यात गुंगीकारक काही मिसळलं होतं. त्याचा तपास करायचा आहे. धार्मिक विधीच्या नावाखाली पैसे उकळले का? याचा तपास देखील करायचा आहे. तपासासाठी चार दिवसाची पोलीस कोठडी द्यावी, अशी मागणी सरकारी वकील किरण बेंडभर यांनी न्यायालात केली होती.
आरोपीच्या वकिलांचा युक्तीवाद - "सहा गुन्ह्यात तेच पेढे आणि तेच पाणी आहे. त्याचा तपास पुन्हा पुन्हा का? मला तक्रारसुद्धा वाचायला मिळाली नाही. आर्थिक अँगल शोधायचा आहे का? फसवणूक केली आहे तर त्याबाबत आरोपीच्या पोलीस कोठडीची गरज काय? जामीनासाठी मी युक्तिवाद करत नाही. पोलीस कोठडीत आणि SIT समोर आरोपीला बसवून ठेवण्यात काय आनंद मिळतो? त्यामुळे पोलीस कोठडीची आवश्यकता नाही," असा युक्तिवाद आरोपीच्या वकिलांनी न्यायालयात केला.
