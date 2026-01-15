नाशिकमध्ये मतदानाच्या दिवशी पैसे वाटप, कुठे राडा तर कुठं ईव्हीएम मशीन बंदच्या घटना
नाशिकमध्ये महानगरपालिका निवडणुकीसाठी 31 प्रभागातील 122 जागांसाठी मतदान होत आहे. मतदानादिवशी नाशिकमध्ये विविध घटना घडल्या.
Published : January 15, 2026 at 6:10 PM IST
नाशिक : नाशिक महानगरपालिकेसाठी सकाळी साडे सात वाजता शहरातील 1,563 मतदान केंद्रावर मतदानास शांततेत सुरुवात झाली. सुरुवातीला काही मतदान केंद्रांवर मशीन बंद पडल्याच्या घटना घडल्या. त्यानंतर काही ठिकाणी पैसे वाटण्यावरुन मारहाण तर कार्यकर्त्यांमध्ये राडा झाल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. असं असलं तरी गुरुवारी सायंकाळी 5.30 पर्यंत नाशिकमध्ये मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला.
नाशिकमध्ये शिवसेना विरुद्ध भाजपा सामना : नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीत 31 प्रभागातील 122 जागांसाठी गुरुवारी सकाळी मतदानाला सुरुवात झाली. शहरात एकूण 1,563 मतदान केंद्रांवर सुरुवातीला शांततेत मतदानाला सुरुवात झाली. मात्र काही ठिकाणी ईव्हीएम मशीन बंद पडलं. त्यामुळं नवीन ईव्हीएम मशीन येईपर्यंत मतदारांना एक ते दीड तास रांगेत ताटकळत उभं राहावं लागलं. शहरातील 266 मतदान केंद्रं संवेदनशील व अतिसंवेदनशील असल्यानं तिथं विशेष पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. नाशिकमध्ये 13 लाख 60 हजार 722 मतदार आहेत. यामध्ये 6 लाख 56 हजार 675 महिला मतदार, 7 लाख 3 हजार 968 पुरुष मतदार तर 78 तृतीयपंथीय मतदार आहेत. नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीत शिवसेना विरुद्ध भाजपा असा सामना आहे. नाशिकमध्ये शिवसेनेचे माजी खासदार हेमंत गोडसे तर भाजपाचे मंत्री गिरीश महाजन यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.
- नाशिकमध्ये शिवसेनेना उमेदवाराविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. शिवसेनेचे उमेदवार कमलेश बोडके यांच्यासह इतर 8 जणांविरोधात पंचवटी पोलीस ठाण्यात अपहरणाचा गुन्हा दाखल झालाय.
- मतदानाच्या सुरुवातीलाच नाशिकमध्ये ईव्हीएम मशीनमध्ये बिघाड झाला. त्यामुळं प्रभाग क्रमांक 24 मधील मॉडर्न हायस्कूलच्या खोली क्रमांक 8 मध्ये मतदानाला आलेल्या मतदारांना एक तास ताटकळत उभं राहावं लागलं. तसंच नवीन नाशिकमधील प्रभाग 29 च्या खोली क्रमांक 2 मतदान केंद्र 18 मध्ये ईव्हीएम बंद पडलं. यासह नाशिकच्या प्रभाग क्रमांक 26 मध्ये देखील ईव्हीएम मशीनमध्ये बिघाड झाला.
- वयाची शंभरी पार केलेल्या शिवाजी दगडू पाटील यांनी मतदान केलं. त्यांनी नाशिकच्या प्रभाग क्रमांक 12 मध्ये सेंट फ्रान्सिस स्कूलमध्ये मतदान केलं.
- भाजपाचे पुरस्कृत उमेदवार यांच्या नावा समोरील बटन दाबलं जात नसल्याची तक्रार करण्यात आली. तक्रारमध्ये तथ्य आढळल्यानंतर दुसरं मशीन लावण्यात आलं. मात्र दुसरं मशीनही नादुरुस्त असल्यानं मतदारांचा खोळंबा झाला. प्रभाग क्रमांक 26 मधील बूथ क्रमांक 16 दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर या मतदान केंद्रावरील मशीनमध्ये बिघाड झाला. भाजपाच्या पुरस्कृत उमेदवार मोहिनी अशोक पवार यांच्या नावासमोरील बटन दाबल जात नसल्याची तक्रार करण्यात आली.
- "नाशिक महानगरपालिकेत भाजपाचा महापौर बसेल. कुंभमेळा नियोजनासाठी फक्त भाजपाला नाशिककर मतदान करतील. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्ववार नागरिकांना विश्वास आहे. त्यामुळं नाशिकची निवडणूक अटीतटीची नाही. मोठ्या प्रमाणात निधी नाशिकला मिळत आहे. नाशिकचा विकास वेगानं होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडं नाशिकसाठी व्हिजन आहे. भाजपाला जवळपास 90 जागा या निवडणुकीत मिळतील," अशी प्रतिक्रिया आमदार देवयानी फरांदे यांनी दिली.
- 'मतदान करून या आणि हॉटेलमध्ये जेवणावर दहा टक्के मिळवा' अशा पद्धतीचे फलक सध्या नाशिकमध्ये काही हॉटेल बाहेर बघायला मिळत आहेत. मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी हॉटेल चालक देखील प्रयत्न करत असल्याचं चित्र बघायला मिळत आहे.
- नाशिकच्या प्रभाग 17 मध्ये भाजपा उमेदवार दिनकर आढाव यांच्या गाडीत पैसे सापडले. गाडीसह दोन लाखांची रक्कम पोलिसांनी ताब्यात घेतली. मतदारांना पैसे वाटप करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. या प्रकरणाच्या तपासानंतर काय निष्पन्न होतं याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
- अपक्ष उमेदवार मुकेश शहाणे यांनी बडगुजर यांच्या कार्यालयाबाहेर गोंधळ झाला. यावेळी जमाव पांगवण्यासाठी पोलिसांनी सौम्य बळाचा वापर केला.
- नाशिकच्या प्रभाग क्रमांक 21 मध्ये भाजपा उमेदवाराच्या घरावर हल्ला झाला. उमेदवार नितीन खोले पैसे वाटप करत असल्याचा आरोप शिवसेना कार्यकर्त्यांनी केला.
