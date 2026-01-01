ETV Bharat / state

पाच मिनिटानं उमेदवारी वाचली, एकाच प्रभागात दोन एबी फॉर्म दिल्यानं झाली गडबड

नाशिकमध्ये भाजपाकडून एकाच प्रभागात दोन उमेदवारांना एबी फॉर्म देण्यात आले होते. पुढं काय झालं? वाचा सविस्तर बातमी...

nashik corporation election 2026 bjp candidate pallavi ganore
निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि भाजपा उमेदवार पल्लवी गणोरे (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 1, 2026 at 3:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नाशिक - महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये भाजपामध्ये एबी फॉर्मवरून मोठा गोंधळ उडाला. अशात एकाच प्रभागात दोन इच्छुक उमेदवारांना भाजपाकडून एबी फॉर्म देण्यात आले होते. बुधवारी छाननीदरम्यान त्यातील एका इच्छुक उमेदवाराचा एबी फॉर्म पाच मिनिटं लवकर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडं पोहचल्यानं त्यांना अधिकृत भाजपाची उमेदवारी मिळाली. मला पाच मिनिटांचं महत्व समजल्याचं त्या उमेदवारांनं म्हटलं आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण? - नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीत रंगत आलीय. 122 जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत भाजपाकडं एक हजारहून अधिक इच्छुक उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. मंगळवारी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा आणि पक्षाचा अधिकृत एबी फॉर्म जोडण्याचा अखेरचा दिवस असल्याने सर्वच पक्षामध्ये धावपळ दिसून आली. भाजपात माजी नगरसेवकांसह अनेकांना पक्षाने उमेदवारी नाकारल्याने भाजपातील आमदारांना आणि पदाधिकाऱ्यांना इच्छुक उमेदवारांच्या रोषाला सामोरं जावं लागलं होतं. याच गडबडीत भाजपाकडून प्रभाग 25 अ मधून इच्छुक उमेदवार पल्लवी राहुल गणोरे आणि सुरेखा नेरकर यांना एबी फॉर्म देण्यात आला होता. अशात निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांपुढं पेच निर्माण झाला होता. मात्र, पल्लवी गणोरे यांचा एबी फॉर्म 5 मिनिटं लवकर प्राप्त झाल्यानं त्यांना भाजपाचा अधिकृत उमेदवार घोषित करण्यात आलं. "माझ्या जीवनात या पाच मिनिटांचं महत्व खूप काही शिकून गेलं," असं पल्लवी गणोरे यांचे पती राहुल गणोरे यांनी म्हटलं आहे.

अर्धा तासाचं महत्व - असाच प्रकार नाशिक रोड भागातील प्रभाग 18 ब मध्ये घडला. त्या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवार शीतल शिवाजी तकाते आणि रंजना बोराडे या दोन इच्छुक उमेदवारांना एबी फॉर्म देण्यात आला होता. मात्र, रंजना बोराडे यांचा एबी फॉर्म अर्धा तास अगोदर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडं पोहोचल्याने तो फॉर्म अधिकृत म्हणून त्यांना राष्ट्रवादी पक्षाची उमेदवारी जाहीर करण्यात आली.

चार दिवस झोपलो नाही - "भाजपानं आम्हाला एबी फॉर्म देऊन आमच्यावर जो विश्वास दाखवला त्याबद्दल मी आभार मानतो. पाच मिनिटं अगोदर एबी फॉर्म निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडं सादर केल्याने तो वेध ठरला आहे. याचा मला खूप आनंद झाला. या पाच मिनिटांसाठी मी चार दिवस झोपलो नाही," अशी प्रतिक्रिया भाजपाच्या उमेदवार पल्लवी गणोरे यांचे पती राहुल गणोरे यांनी दिली.

...म्हणून असं झालं - "भाजपानं सर्वे, सामाजिक समीकरण, निवडून येण्याची क्षमता पाहून इच्छुक उमेदवारांना एबी फॉर्म दिले होते. सुरुवातीला 108 एबी फॉर्म व्यवस्थित वाटप झाले. परंतु, नंतर पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांमध्ये गोंधळ उडाला. त्यामध्ये काही एबी फॉर्म गहाळ झाले होते. भाजपानं सर्व 122 जागांवर सक्षम उमेदवार उभे केले असून, पक्षानं 100 प्लसचा दिलेला नारा पूर्ण करू. भाजपाच्या कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांचा गैरसमज दूर झाला असून, आम्ही सर्व जण एकजुटीनं व एकदिलानं काम करू. केंद्र व राज्य सरकारचे विकासकामे, सर्वसामान्य नागरिकांना दिलेल्या योजना, सोयी सवलती, सुशासन, आगामी कुंभ मेळ्याच्या दृष्टीने होत असलेली विकासकामे हे सर्व मुद्दे नाशिककर मतदारांपुढे नेऊ व पुन्हा एकदा नाशिक महानगरपालिकेवर भाजपाचा एकहाती झेंडा फडकेल," असा विश्वास भाजपाचे शहराध्यक्ष सुनील केदार यांनी व्यक्त केला.

हेही वाचा -

  1. जागावाटपावरून नाराज झालेल्या रामदास आठवलेंनी उपमुख्यमंत्री शिंदेंची घेतली भेट; कार्यकर्त्यांसाठी काय केली मागणी?
  2. चक्क प्रतिस्पर्ध्याचा खाऊन टाकला एबी फॉर्म; शिवसेना उमेदवारावर गुन्हा दाखल
  3. अमरावती महापालिका निवडणूक : संतप्त भाजपा कार्यकर्त्यांचा रोष पाहून पदाधिकाऱ्यांनी काढला पळ

TAGGED:

BJP TWO AB FORMS ONE WARD
NASHIK BJP CANDIDATE
नाशिक महानगरपालिका निवडणूक 2026
भाजपा उमेदवार पल्लवी गणोरे
NASHIK CORPORATION ELECTION 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.