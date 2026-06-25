ETV Bharat / state

नाशिकमधील कॉर्पोरेट जिहाद प्रकरण! आरोपी निदान खानच्या जामीन अर्जावर 30 जूनला पुढील सुनावणी

आज न्यायालयाने निदा खानचा जामीन अर्ज राखून ठेवला असून, आता 30 जून रोजी पुढील सुनावणी आहे.

Nashik Corporate Jihad case
नाशिकमधील कॉर्पोरेट जिहाद प्रकरण (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 25, 2026 at 9:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नाशिक- नाशिकच्या टीसीएस या बहुराष्ट्रीय कंपनीत महिला अत्याचार आणि धर्मांतर प्रयत्नप्रकरणी आरोपी निदा खानच्या जामिनावर आज नाशिकरोड सत्र न्यायालयात सुनावणी होती. याआधी सरकारी पक्ष आणि बचाव पक्षाची बाजू मांडली आहे. आज न्यायालयाने निदा खानचा जामीन अर्ज राखून ठेवला असून, आता 30 जून रोजी पुढील सुनावणी आहे.


30 जून रोजी पुढील सुनावणी : नाशिकच्या टीसीएस कंपनीतील महिला कर्मचाऱ्यांचे कथित लैंगिक शोषण आणि धर्मांतराचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यातील मुख्य संशयित निदा खान, दानिश शेख आणि तौसिफ अत्तार यांच्या जामिनावर आज सुनावणी होती. मात्र न्यायालयाने हा निकाल राखून ठेवला असून, 30 जून रोजी पुढील सुनावणी आहे. दानिश शेख आणि तौसिफ अत्तार यांच्यावर देवळाली कॅम्प पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यानुसार पीडित महिलेला प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून तिचे लैंगिक शोषण करण्यात आले. तसेच धर्मांतरासाठी दबाव टाकल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात संशयित आरोपींवर विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तिन्ही संशयित सध्या नाशिक रोड येथील मध्यवर्ती कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहेत.


या कारणासाठी मागितला जामीन : निदा खान गर्भवती असून, कारागृहातील वास्तव्यामुळे तिच्या प्रकृतीवर परिणाम होत असल्याचा युक्तिवाद तिच्या वकिलांनी अतिरिक्त सत्र न्यायालयात केला होता. त्यानंतर न्यायालयाने वैद्यकीय तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या अहवालाच्या आधारे निदा खानच्या जामीन अर्जाबाबत निर्णय होण्याची आज शक्यता होती, मात्र न्यायालयाने 30 जून रोजीची तारीख दिली आहे.


निदा खानवर काय आहेत आरोप? : पोलिसांच्या चार्जशीट आरोपी तोफिक अत्तार, दानिश शेख आणि निदा खान यांनी संगनमत करून पीडितेच्या असहाय्यतेचा फायदा घेतला. आरोपींनी पीडित तरुणीला 2020 मध्ये टीसीएस कंपनीत नोकरी मिळून दिली. त्यानंतर हिंदू देवदेवतांबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य करून त्यांनी पीडितेच्या धार्मिक भावना दुखावल्या. मुख्य आरोपी दानिश शेख याने पीडितेला लग्नाचे दाखवून तिच्यावर वारंवार अत्याचार केले. तिच्या जातीवरून अपमानास्पद शब्द वापरून मानसिक छळ केला. या प्रकरणातील आणखी एक आरोपी मतीन पटेल याने मुख्य आरोपी निदा खानची अटक टाळण्यासाठी तिला आश्रय दिल्याचा ठपका पोलिसांनी ठेवलाय. पीडितेच्या मोबाईलमध्ये जबरदस्तीने इस्लामिक ॲप डाऊनलोड करून तिला सातत्याने धार्मिक रिल्स, व्हिडीओ आणि पुस्तके वाचण्याची सक्ती करण्यात आली होती. तू जर नमाज पठण केले नाही तर तुझे कुटुंबीय नरकात जातील, अशी भीती देखील तिला दाखवत तिचं मानसिक खच्चीकरण केलं होतं. तिच्या इच्छेविरुद्ध तिला बुरखा आणि हिजाब घालण्यास भाग पाडले. तसेच रोजा ठेवण्यासाठी दबाव आणला. सोबत मुख्य आरोपी दानिशने पीडितेकडून कडून किमती वस्तू आणि मोठी रक्कम लुबाडली.

हेही वाचाः

TAGGED:

NIDAN KHAN BAIL APPLICATION
NASHIK ROAD SESSIONS COURT
नाशिकमधील कॉर्पोरेट जिहाद प्रकरण
NASHIK CORPORATE JIHAD CASE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.