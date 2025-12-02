कोकणात सहलीला गेलेल्या नाशिकच्या विद्यार्थ्यांची बस पुलावरून कोसळली, 42 विद्यार्थी जखमी, चारजण गंभीर
सहलीहून परतत असताना नाशिकमधील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या बसला मंगळवारी पहाटे कराडजवळ भीषण अपघात झाला. यात 42 विद्यार्थी जखमी झाले आहेत.
Published : December 2, 2025 at 11:57 AM IST
सातारा : कोकणात सहलीसाठी गेलेल्या नाशिकमधील विद्यार्थ्यांच्या बसला अपघात झाला आहे. या अपघातात 42 हून अधिक विद्यार्थी जखमी झाल्याची माहिती आहे. विद्यार्थ्यांची बस कोकणातून मंगळवारी परत नाशिकला येत असताना पुणे-बंगळूरू महामार्गावर हा अपघात झाला. कराड तालुक्यातील वाठार गावच्या हद्दीत विद्यार्थ्यांची बस पुलावरून खाली कोसळली. जखमी 42 विद्यार्थ्यांपैकी चारजण गंभीर असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
रस्त्याचा अंदाज न आल्यानं बस पुलावरून कोसळली : नाशिकच्या निफाडमधील बी.पी. महाविद्यालयाचे विद्यार्थी सहलीसाठी कोकणात गेले होते. कोकणातून सातारामार्गे नाशिकला परतत असताना पुणे-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावर मंगळवारी पहाटे या बसचा अपघात झाला. वाठार (ता. कराड) गावच्या हद्दीत पुलाचं काम सुरू आहे. पहाटे अंधार असल्यानं बस चालकाला रस्त्याच्या परिस्थितीचा अंदाज आला नाही. अशा स्थितीत बस भराव पुलावरून खाली कोसळली. या अपघाताची माहिती मिळताच विद्यार्थ्यांचे पालक भयभीत झाले होते. अपघाताची माहिती घेण्यासाठी ते कराड पोलिसांशी संपर्क साधत होते.
चार विद्यार्थी गंभीर : या अपघातात बस मधील 42 हून अधिक विद्यार्थी जखमी झाले आहेत. त्यातील चार विद्यार्थी गंभीररित्या जखमी असल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. सर्व जखमी विद्यार्थ्यांना कराडच्या कृष्णा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. अपघाताची माहिती मिळताच कराड ग्रामीण आणि महामार्ग मदत केंद्राच्या पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. वाठार गावच्या ग्रामस्थांनींनीदेखील पोलिसांना मदत केली.
जखमींवर उपचार सुरू : जखमी विद्यार्थांमधील 10 जणांवर कराडच्या वेणूताई चव्हाण उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. तर इतर 32 जणांना कराडच्याच कृष्णा रूग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. 4 विद्यार्थी गंभीर जखमी असून त्यांच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. हे सर्व विद्यार्थी निफाडमधील बी. पी. पाटील महाविद्यालयाचे आहेत. दरम्यान, मुली देखील सहलीला गेल्या होत्या. पण त्या दुसऱ्या बसमध्ये होत्या.
हेही वाचा