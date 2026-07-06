नाशिकमध्ये ढगफुटीचा इशारा; शाळांना सुट्टी, त्र्यंबकेश्वर आणि सप्तशृंगी मंदिर राहणार बंद
नाशिक जिल्ह्यात ढगफुटीसदृश पाऊस होण्याची शक्यता भारतीय हवामान विभागानं वर्तवली आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी नाशिक जिल्ह्यातील शाळा, महाविद्यालयं बंद ठेवण्याचे आदेश दिले.
Published : July 6, 2026 at 10:40 PM IST
नाशिक : भारतीय हवामान विभागानं 7 जुलै रोजी ढगफुटीसदृश्य पावसाचा इशारा दिला आहे. यानंतर जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी तातडीनं पत्रकार परिषद घेऊन नाशिक जिल्ह्यातील ज्योतिर्लिंग असलेले त्र्यंबकेश्वर मंदिर, तसेच साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक असलेल्या सप्तशृंगी मातेचं मंदिर एक दिवस बंद राहणार असल्याचं जाहीर केलं. नाशिक, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, पेठ आणि दिंडोरी तालुक्यातील शाळा, महाविद्यालयं बंद ठेवण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी यावेळी दिले आहेत.
पावसाचा जोर राहणार 8 जुलैपर्यंत : राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये जोरदार पाऊस सुरू आहे. या पावसामुळे अनेक ठिकाणी जनजीवन विस्कळीत झालं. अनेक ठिकाणी रस्त्यावर पाणी साचून दरड कोसळल्याच्या घटना देखील घडल्या आहेत. राज्यभरात सुरु असलेल्या पावसाचा जोर 8 जुलैपर्यंत राहणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे. अशात हवामान विभागानं नाशिक जिल्ह्याला उद्या 7 जुलै रोजी पावसाचा रेड अलर्ट जारी केला आहे. विशेष म्हणजे त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, नाशिक या तीन तालुक्यांमध्ये ढगफुटीसदृश्य पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. संभाव्य धोका लक्षात घेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत महत्त्वाची बैठक घेत माहिती दिली. यानंतर नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी तातडीची पत्रकार परिषद घेत नागरिकांनी करावयाच्या उपाययोजना याबाबत माहिती दिली.
प्रशासन अलर्ट मोडवर : "भारतीय हवामान विभागानं नाशिक, त्र्यंबकेश्वर परिसरात अतिमुसळधार ( ढगफुटी सदृश्य ) पाऊस पडणार असल्याची शक्यता वर्तवली आहे. त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी आणि नाशिक तालुक्यात जास्त पावसाची शक्यता आहे. या पाठोपाठ दिंडोरी, पेठ, कळवण, सटाणा या तालुक्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. जवळपास 70 ते 300 मिलिमीटर पाऊस होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कमी वेळात अतिमुसळधार पाऊस त्र्यंबकेश्वर, नाशिक आणि इगतपुरी परिसरात पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आम्ही त्र्यंबकेश्वर, पेठ, इगतपुरी, दिंडोरी, कळवण या भागातील शाळांना सुट्ट्या जाहीर केल्या आहेत. त्र्यंबकेश्वर आणि वणीचं सप्तशृंगी मंदिर 7 जुलै रोजी बंद राहणार आहे. याकाळात शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द करण्यात आल्या आहेत," अशी माहिती जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली.
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