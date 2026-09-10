पंधरा कोटी रुपयांचा पाऊस, अमावस्येला कपडे काढण्याचा सल्ला, स्मशानात पूजा! नाशिकच्या भोंदूला अटक, पाच दिवसांची पोलीस कोठडी
पंधरा कोटी रुपयांचा पाऊस पाडण्याचं आमिष दाखवत नाशिकच्या भोंदूबाबाने मुंबईतील काही व्यक्तींची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.
Published : September 10, 2026 at 7:45 PM IST
नाशिक - जिल्ह्यातील कळवण तालुक्यातील अभोणा पोलीस ठाणे हद्दीतील एका भोंदूबाबानं मुंबईतील काही कुटुंबांना मंत्र, तंत्र, पूजा विधी करण्याचा बहाणा करून पंधरा कोटी रुपयांचा पाऊस पाडण्याचं आमिष दाखवून आर्थिक फसवणूक केली होती. या प्रकरणी बुधवारी रात्री उशिरा अभोणा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यानंतर पोलिसांनी तत्काळ भोंदूबाबासह दोन जणांना अटक करत गुरुवारी त्यांना न्यायालयात हजर केलं असता न्यायालयानं त्यांना पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
भोंदूबाबानं करोडो रुपये उकळले - मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईच्या बोरिवली उपनगरातील एका व्यक्तीला त्यांच्या काही मित्रांनी भोंदूबाबा हिराचंद बर्डे याची ओळख करून दिली. तो मंत्र, तंत्र, पूजा विधी करून पैशाचा पाऊस पाडतो, असे सांगितलं. त्यासाठी या भोंदूला अगोदर काही रक्कम द्यावी लागेल आणि त्याचं तो मंत्र, तंत्र व पूजा विधी करून पैशांचा पाऊस पाडतो, असंही सांगितलं. त्यानुसार संबंधित व्यक्ती व त्यांच्या इतर चार पीडित मित्रांनी सुरुवातीला प्रत्येकी एक हजार रुपये भोंदूला दिले. या भोंदूने मंत्र, तंत्र व पूजा विधी करण्याच्या बहाण्याने दोन लाख रुपये केल्याचे दाखवले. पैशांचा पाऊस पडण्याचा हा चमत्कार पाहून सगळ्यांचा त्यावर विश्वास बसला. त्यानंतर बाबाने असे सांगितले की, जर पाच जणांनी अकरा लाख रुपये दिले तर त्यांना पंधरा कोटी रुपयांचा पाऊस पाडून देईल. त्याप्रमाणं भोंदूबाबानं संबंधितांकडून वेळोवेळी रोख व ऑनलाइन पद्धतीनं 10 लाख 55 हजार उकळले.
भोंदूबाबानं पीडितांच्या हातात तांदूळ, अगरबत्ती आणि नारळ दिले व मंत्र सुरू केले. त्यानंतर नारळातून अचानक स्फोट होऊन चमत्कार घडल्याचं भासवलं आणि त्यानंतर त्यानं तीन कोटी रुपयांच्या पैशांचा पाऊस पाडल्याचं सांगितलं आणि गोणीभर पैसे त्यांच्या हवाली केले. नोटांनी भरलेली ही गोणी घरी घेऊन जा आणि सात दिवस तिची पूजा करा, त्या अगोदर गोणी उघडू नका नाहीतर तुमच्यावर कोप होईल, अशी भीती त्यांना दाखवली.
...आणि बिंग फुटलं - याकाळात पीडिताच्या काकूचं निधन झाल्यामुळं पीडितानी त्या गोणीची पूजा केली नाही. त्यामुळं या गोणीतील रक्कम आता अशुद्ध झाली. ती शुद्धीकरणासाठी पुन्हा पूजा करावी लागेल आणि त्यासाठी पुन्हा रक्कम द्यावी लागेल, असं भोंदूबाबानं सांगितलं. त्यामुळं पीडितानी पुन्हा भोंदूला काही लाख रुपये दिले. मात्र, पीडितांना काही दिवसानी याबद्दल शंका निर्माण झाल्यानं त्यांनी गोणी उघडून पाहिली असता गोणीमधील नोटांच्या बंडलमध्ये फक्त वरची नोट खरी होती आणि इतर नोटा लहान मुलांच्या खेळण्यांमधील खोट्या नोटा होत्या.
स्मशानात पूजा करावी लागेल - याबाबत त्यांनी भोंदूबाबाला जाब विचारला. तेव्हा भोंदूनं पीडितांना सांगितलं की, तुम्हाला कपडे काढून अमावस्येच्या रात्री स्मशानात पूजा करावी लागेल. मात्र, अशी पूजा करण्यास या पीडितांनी नकार दिला व त्यांनी दिलेली रक्कम परत मागितली. मात्र, भोंदूबाबानं त्यांना गायब करण्याची तसंच मारून टाकण्याची धमकी दिली. यानंतर पीडितांनी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधत अभोणा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला.
पाच दिवसांची पोलीस कोठडी - "पैशांचा पाऊस पाडतो, असं भासवून तक्रारदाराची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी आरोपी हिराचंद शिवाजी बर्डे आणि त्याच्या दोन साथीदारांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांना अटक करण्यात आली आहे. गुरुवारी त्यांना न्यायालयात हजर केलं असता त्यांना न्यायालयानं पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. भोंदूबाबाकडून अजूनही कोणाची फसवणूक झाल्यास त्यांनी अभोणा पोलीस ठाण्यात संपर्क साधावा," असं आवाहन प्रभारी पोलीस निरीक्षक योगिता कोकाटे यांनी केलं आहे.
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