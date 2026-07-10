नाशिक हादरलं! नववीतील विद्यार्थिनीने दिला बाळाला जन्म; आश्रमशाळेतील धक्कादायक घटना
नाशिकच्या कळवण तालुक्यातील आदिवासी निवासी आश्रम शाळेतील विद्यार्थिनीने बाळाला जन्म दिल्याची घटना समोर आली आहे.
Published : July 10, 2026 at 2:55 PM IST
नाशिक : जिल्ह्यातील कळवण तालुक्यातील मोहनदरी येथील शासकीय आदिवासी निवासी आश्रमशाळेत नववीत शिकणाऱ्या अल्पवयीन विद्यार्थिनीनं बाळाला जन्म दिल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी कळवण पोलीस ठाण्यात लैंगिक अत्याचारापासून बालकांचे संरक्षण (पोक्सो) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत या प्रकरणातील संशयित अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतलं असून त्याची बालसुधारगृहात रवानगी करण्यात आली आहे. या घटनेचा पुढील तपास कळवण पोलीस करत आहेत.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित मुलगी उन्हाळी सुट्टीदरम्यान गावी गेली असताना तिच्यावर नात्यातील एका अल्पवयीन मुलाने लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर ती गरोदर राहिली आणि अलीकडेच तिने बाळाला जन्म दिला. या प्रकरणाची माहिती समोर आल्यानंतर पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. आरोपी अल्पवयीन असल्याने त्याच्याविरुद्ध पॉक्सो (POCSO) कायद्यान्वये गुन्हा नोंदवून त्याला बालसुधारगृहात पाठवण्यात आलं आहे.
'घटना आश्रमशाळेत नव्हे, सुट्टीत गावी घडली' : विद्यार्थिनीच्या या प्रकरणात सुरुवातीला पोलिसांनी गोपनीयता पाळली होती. प्राथमिक तपासात हा प्रकार आश्रमशाळेच्या आवारात घडलेला नसून, संबंधित विद्यार्थिनी सुट्टीदरम्यान आपल्या गावी असताना ही घटना घडल्याचं समोर आलं आहे. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणाची आदिवासी विकास विभागाकडून सखोल चौकशी करण्यात येणार असून, चौकशीत जे काही निष्पन्न होईल त्यानुसार आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती आदिवासी विकास विभागाचे अप्पर आयुक्त दिनकर पावरा यांनी दिली.
या घटनेबाबत आयुक्त पावरा यांनी सांगितलं, "संबंधित मुलगी आश्रम शाळेत शिक्षण घेत होती. उन्हाळी सुट्टीत ती गावी गेली असताना ही घटना घडली. याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपीवर पॉक्सो कायद्यान्वये कारवाई करून त्याला बालसुधारगृहात पाठवण्यात आलं आहे. विभागीय स्तरावरही या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे."
विद्यार्थिनी गरोदर असल्याचं आश्रमशाळेच्या निदर्शनास का आलं नाही? : राज्य सरकारकडून आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जातो. तसंच निवासी आदिवासी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांची नियमित आरोग्य तपासणीही केली जाते. असं असताना संबंधित विद्यार्थिनी अनेक महिन्यांची गरोदर असतानाही तिच्यातील शारीरिक बदल नियमित आरोग्य तपासणी करणाऱ्या वैद्यकीय पथकाच्या किंवा आश्रमशाळा प्रशासनाच्या निदर्शनास कसे आले नाहीत? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या घटनेनंतर निवासी आश्रमशाळांमधील आरोग्य तपासणीची प्रभावी अंमलबजावणी आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
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