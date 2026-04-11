भोंदूबाबा अशोक खरातनं स्वतःबद्दल केली 'ही' भविष्यवाणी, म्हणाला 'मी इथून बाहेर...'
नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरातविरुद्ध लैंगिक शोषणाचे 15 गुन्हे दाखल असून एसआयटीला 58 अश्लील व्हिडिओंचा पेनड्राईव्ह सापडला आहे. तपासादरम्यान खरातनं स्वतःचं भविष्य वर्तवल्यानं खळबळ उडाली आहे.
Published : April 11, 2026 at 6:56 PM IST
नाशिक : महिला लैंगिक अत्याचार प्रकरणी अटकेत असलेला भोंदूबाबा अशोक खरातनं एसआयटी चौकशीत स्वतःचं भविष्य सांगितलं आहे. भोंदूबाबा अशोक खरातवर आतापर्यंत 15 गुन्हे दाखल झाले आहेत. यापैकी 8 गुन्हे महिलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित आहेत. त्याच्या नाशिक येथील कॅनडा कॉर्नर भागातील ओकस प्रॉपर्टीज या कार्यालयात असलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेराद्वारे महिलांचे 58 अश्लील व्हिडिओ असलेला पेन ड्राईव्ह देखील पोलिसांना मिळाला आहे. त्यामुळं अशोक खरातचे पाय आणखीन खोलात गेले आहेत.
अशोक खरात करायचा महिलांचं शोषण : भोंदूबाबा अशोक खरात धार्मिक विधी, जादूटोणा आणि दैवी शक्ती दाखवण्याच्या नावाखाली महिलांना आपल्या कार्यालयात बोलावायचा. यानंतर त्यांना कुटुंबातील समस्या, मृत्यू आणि भविष्यात संकटांची भीती दाखवायचा. त्यानंतर खरात भाविक महिलांच्या भावनांचा गैरवापर करून धार्मिक, अनुष्ठान, पूजा-पाठ आणि विशेष विधींच्या नावाखाली महिलांचं लैंगिक शोषण केल्याचे त्याच्यावर गंभीर आरोप आहेत. तसंच अशोक खरातनं आर्थिक फसवणूक केल्याची तक्रार महिलांनी दाखल केली आहे. तसंच श्रीमंत भक्तांना भोंदूबाबा खरात हा तुमच्याकडं आयकर किंवा ईडीची धाड पाडू शकते, अशी भीती दाखवायचा. त्यामुळं तुमचे पैसे माझ्याकडं ठेवा किंवा माझ्यासोबत जमिनीत गुंतवा, असं सांगून भक्तांकडून पैसे उकळायचा, असं एसआयटी चौकशीत समोर आलं आहे.
खरातनं केली स्वत:बद्दल भविष्यवाणी : महिला अत्याचार आणि आर्थिक फसवणुकीबाबत अशोक खरातवर अनेक गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. महिला अत्याचार प्रकरणी अशोक खरातची एसआयटी चौकशी सुरू आहे. चौकशीला सामोरं जाताना अशोक खरातनं "मी इथून बाहेर पडत नाही, माझं मरण इथेच आहे," असं म्हणत स्वत:बद्दल भविष्यावाणी केली.
'दुनिया झुकती है, झुकानेवाला चाहिये' : जादूटोणा, वशीकरण नव्हे तर हातचलाखीनं महिलांना धमकावून त्यांचं लैंगिक शोषण केल्याची अशोक खरातनं कबुली दिल्याची माहिती समोर येत आहे. ज्या गोष्टींना लोक जादूटोणा आणि वशीकरण समजतात, ती हातचलाखी असल्याचं भोंदूबाबा अशोक खरातनं मान्य केल्याची सूत्रांची माहिती आहे. 'दुनिया झुकती है, झुकानेवाला चाहिए,' असं म्हणत भोंदू अशोक खरातनं एसआयटीच्या चौकशीत केलेल्या कृत्यांची कबुली दिली.
अशोक खरातचे पाय खोलात : महिला अत्याचार प्रकरणात भोंदूबाबा अशोक खरात याच्या नाशिकसह मुंबई, पुणे, अहिल्यानगरमधील खात्यांची तपासणी सुरू आहे. त्यामुळं खरातच्या मालमत्तांवरही टाच येण्याची शक्यता आहे. ईडीकडून अशोक खरात याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळं आता लवकरच ईडीकडूनही भोंदूबाबा खरात याची चौकशी होण्याची शक्यता आहे. या सगळ्यामुळं दिवसेंदिवस अशोक खरात याचा पाय खोलात जाताना दिसत आहे.
हेही वाचा :