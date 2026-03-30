प्रभावशाली व्यक्तींसाठी कोडवर्ड, हजारो डमी नंबर आणि महिलांसाठी वेगळा मोबाईल, अशोक खरात प्रकरणाचं गूढ वाढलं!

भोंदूबाबा खरात सध्या एसआयटीच्या ताब्यात असून त्याची सखोल चौकशी सुरू आहे. पोलिसांनी खरातच्या घर आणि कार्यालयातून लॅपटॉप, मोबाईल जप्त केले असून पुढील तपास सुरू आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 30, 2026 at 10:45 AM IST

नाशिक : महिला अत्याचार प्रकरणी अटकेत असलेला भोंदूबाबा अशोक खरात सध्या एसआयटीच्या ताब्यात असून त्याची सखोल चौकशी सुरू आहे. मात्र, पोलीस कोठडीत असतानाही खरात तपासात सहकार्य करत नसल्याची माहिती पोलिसांनी न्यायालयात दिली आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी खरातकडून दोन मोबाईल जप्त केले आहेत. या मोबाईलमध्ये अडीच हजारांहून अधिक नंबर कोडवर्डमध्ये सेव्ह असल्याचं आढळून आलं असून, त्यात काही प्रभावी व्यक्तींचे संपर्क असल्याचा संशय आहे. त्यामुळे या नंबरमागील नेमकी ओळख उलगडण्याचं मोठं आव्हान पोलिसांसमोर आहे.

खरातच्या घर आणि कार्यालयातून लॅपटॉप, मोबाईल जप्त : तपासादरम्यान पोलिसांनी खरातच्या घर आणि कार्यालयातून लॅपटॉप, मोबाईल तसेच विविध मालमत्तेची कागदपत्रे जप्त केली आहेत. या सर्व वस्तूंच्या आधारे प्रकरणातील नवे धागेदोरे समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान, न्यायालयानं खरातच्या पोलीस कोठडीत तीन दिवसांची वाढ केली असून, त्याला 1 एप्रिल रोजी पुन्हा न्यायालयात हजर केलं जाणार आहे.

पीडित महिलांशी संपर्क साधण्यासाठी अशोक खरात वेगळ्या मोबाईलचा वापर करत असल्याची माहिती पोलिसांच्या तपासातून समोर आली आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, खरात हा धूर्त पद्धतीनं काम करत होता. तो बहुतांश व्यवहार ऑनलाइन न करता रोख रकमेनं करत होता.

महिलांना संपर्क करण्यासाठी वेगळा मोबाईल : पोलिसांनी खरातचे दोन मोबाईल जप्त केले असून, त्यातील डेटा रिकव्हर करण्याचं काम सुरू आहे. या मोबाईलमध्ये अनेक व्यक्तींचे नंबर डमी नावानं सेव्ह केल्याचा संशय आहे. विशेष म्हणजे, पीडित महिलांचे नंबर त्यानं सेव्ह केलेले नसून त्यांच्याशी संपर्कासाठी स्वतंत्र मोबाईल वापरत असल्याचं तपासात निष्पन्न झालं आहे.

तीन दिवसांची पोलीस कोठडी : पोलिसांनी न्यायालयात सांगितलं की, मोबाईल डेटा तपासात अनेक संशयास्पद बाबी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित व्यक्तींची ओळख पटवण्यासाठी खरातची समक्ष चौकशी करणं आवश्यक आहे. तसेच त्याच्या मालमत्तेबाबतही तपास करायचा आहे.

तपासादरम्यान आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. महिलांचे लैंगिक शोषण करताना खरात त्यांना पिण्यासाठी खारट-कडवट पाणी देत होता. ते पिल्यानंतर महिलांना मळमळ, गरगर होऊन डोकं जड पडायचं, असं समोर आलं आहे. त्यामुळे त्या पाण्यात नेमकं काय मिसळलं जात होतं? याचाही तपास केला जाणार आहे.

दरम्यान, आरोपी खरात तपासात सहकार्य करत नसल्यानं त्याला पुढील चौकशीसाठी पोलीस कोठडीची गरज असल्याचं पोलिसांनी न्यायालयात सांगितलं. यावर न्यायालयानं खरातला तीन दिवसांची (1 एप्रिलपर्यंत) पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

