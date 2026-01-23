'एअर शो'चा उद्देश पैसा कमावणं नाही, कार्यक्रमासाठी एन्ट्री फी आकारल्यानं हवाई दल नाशिक जिल्हा प्रशासनावर नाराज
नाशिकमध्ये आयोजित एअर शोबाबत नाशिककरांमध्ये मोठी उत्सुकता होती. या एअर शोसाठी जिल्हा प्रशासनाकडून 200 ते 800 रुपयांपर्यंत प्रवेश शुल्क आकारण्यात आलं होतं.
नाशिक : येथे आयोजित करण्यात आलेल्या दोन दिवसीय एअर शोला नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. हजारो नागरिकांनी या अद्भुत हवाई प्रात्यक्षिकांचा आनंद घेतला. मात्र, या कार्यक्रमासाठी नागरिकांकडून प्रवेश शुल्क आकारण्यात आल्यानं भारतीय हवाई दलानं नाराजी व्यक्त केली आहे.
हवाई दलानं स्पष्ट केलं की, अशा एअर शोचं मुख्य उद्दिष्ट युवकांना प्रेरणा देणं, देशभक्तीची भावना जागवणं आणि भारतीय हवाई दलाच्या क्षमतेची ओळख करून देणं हा आहे. या कार्यक्रमामागे कोणताही महसूल मिळवण्याचा हेतू नसतो. त्यामुळे नागरिकांकडून शुल्क आकारणं ही बाब हवाई दलाच्या मूळ उद्देशाशी विसंगत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. या पार्श्वभूमीवर नाशिक जिल्हा प्रशासनानं केलेली प्रवेश शुल्क वसुली आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
200 ते 800 रुपयांपर्यंत प्रवेश शुल्क : नाशिकमध्ये आयोजित एअर शोबाबत नाशिककरांमध्ये मोठी उत्सुकता होती. या एअर शोसाठी जिल्हा प्रशासनाकडून 200 ते 800 रुपयांपर्यंत प्रवेश शुल्क आकारण्यात आलं होतं. नागरिकांना बारकोड प्रणाली उपलब्ध करून देण्यात आली होती. या माध्यमातून जिल्हा प्रशासनाला मोठा महसूल मिळाल्याचं सांगितलं जात असलं, तरी हा महसूल नेमका किती झाला आणि त्याचा विनियोग कसा केला जाणार, याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही.
अशा परिस्थितीत आता थेट भारतीय हवाई दलानंच या शुल्क वसुलीवर आक्षेप घेतल्यानं जिल्हा प्रशासन वादात सापडलं आहे. भारतीय हवाई दलाने याबाबत नाराजी व्यक्त करत स्पष्ट केलं आहे की, एअर शो आयोजित करण्यामागील मुख्य उद्देश युवकांना प्रेरणा देणं आणि त्यांच्यामध्ये राष्ट्रीय अभिमान जागवणं हा असून महसूल मिळवणं हा मुळीच नाही.
एअर शोसाठी कोणतेही प्रवेश शुल्क आकारले जात नाही आणि अशा कार्यक्रमांतून भारतीय हवाई दलाला कोणताही आर्थिक लाभ होत नाही. देशभरात सूर्यकिरण एरोबॅटिक टीम एअर शो सादर करत युवकांना प्रेरणा देण्याचं आणि हवाई दलाची क्षमता नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याचं कार्य करते.
दरम्यान, शुल्क आकारताना प्रशासनाकडून कार्यक्रमस्थळी पाणी व नाश्त्याची व्यवस्था करण्यात येईल, असं नमूद करण्यात आलं होतं. मात्र, प्रत्यक्षात अशी कोणतीही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली नाही, असा आरोपही करण्यात आला आहे. तसेच, शो पाहण्यासाठी आलेल्या प्रेक्षकांना मुख्य कार्यक्रमस्थळापासून दूर ठेवण्यात आल्यानं हवाई प्रात्यक्षिकांचं दृश्य स्पष्ट दिसत नव्हतं. याबाबत निवृत्त स्कॉड्रन लीडर वार्लिन पंवार यांनी एक्स वरील पोस्टद्वारे तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, एअर शोचा मूळ उद्देश डावलण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
जिल्हा प्रशासनाचं स्पष्टीकरण : एअर शोसाठी आकारण्यात आलेलं प्रवेश शुल्क हे पिण्याचे पाणी, नाश्ता तसेच सुरक्षा व्यवस्थेसाठी घेतलं होतं, असे जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आलं आहे. या माध्यमातून जमा झालेला संपूर्ण निधी महाराष्ट्र सैनिक कल्याण विभागाकडे दिला जाणार असल्याची माहितीही प्रशासनानं दिली आहे.