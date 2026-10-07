पेठ-सावळघाटात नाशिक-अहमदाबाद मार्गावर खासगी बसचा अपघात; दोघांचा मृत्यू, अनेकजण जखमी
नाशिक-अहमदाबाद मार्गावर लग्झरी बसचा अपघात झाला. पेठच्या सावळा घाट भागात हा अपघात झाल्याची माहिती आहे.
प्रतिकात्मक फोटो (ETV Bharat)
Published : October 7, 2026 at 9:16 AM IST
नाशिक : नाशिक-अहमदाबाद मार्गावर पेठ-सावळघाट इथं मंगळवारी (6 ऑक्टोबर) रात्री उशीरा खासगी बसचा अपघात झाला. या अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला असून 5 ते 6 जण जखमी झाले आहेत. महेंद्र पाल आणि राहुल ओझा अशी मृतांची नावं असून, दोघेही गुजरात राज्यातील असल्याची माहिती आहे.
रात्री अकरा ते साडेअकराच्या सुमारास हा अपघात झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. अपघाताची माहिती मिळताच घटनास्थळी तत्काळ बचावकार्य सुरू करण्यात आलं. जखमींना उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. घटनास्थळी पोलीस, आरोग्य विभागाची पथके तसेच तहसीलदार यांनी पोहोचून मदतकार्य केलं.
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