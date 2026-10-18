सप्तश्रृंगी गडाच्या पायथ्याशी भीषण अपघात; भरधाव कारच्या धडकेत पोलीस उपनिरीक्षकाचा मृत्यू, 3 पोलीस कर्मचाऱ्यांसह 7 जण जखमी
कारनं पोलीस बंदोबस्तावरील पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना धडक दिली. मध्यरात्री झालेल्या या अपघातात पोलीस उपनिरीक्षकाचा मृत्यू झाला.
Published : October 18, 2026 at 2:32 PM IST
नाशिक - जिल्ह्यातील सप्तशृंगी गडाच्या पायथ्याशी नांदुरी टी पॉईंटवर बंदोबस्तासाठी तैनात असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना भरधाव कारनं धडक दिल्याची भीषण घटना 18 ऑक्टोबर रोजी मध्यरात्री दोन वाजता घडली. यात एका पोलीस उपनिरीक्षकाचा मृत्यू झाला. 3 पोलीस कर्मचाऱ्यांसह 7 जण जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार वणी सप्तशृंगी गडावर नवरात्रोत्सवामुळे नांदुरी गावात मोठ्या प्रमाणावर बॅरिकेटिंग करण्यात आलं आहे. तसेच मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात होता. 18 ऑक्टोबर रोजी रात्री 2 वाजण्याच्या सुमारास नाशिकच्या दिशेनं येणाऱ्या कारनं प्रथम एका मोटारसायकलस्वाराला धडक दिली. त्यानंतर विरुद्ध दिशेनं येणाऱ्या कारला आणि रस्त्याच्या मधोमध उभारलेल्या पोलीस बॅरिकेड्सला धडक देत कार पोलीस कर्मचाऱ्यांवर आदळली. या अपघातात पोलीस उपनिरीक्षक विजय गायकवाड यांचा मृत्यू झाला. तर अन्य 3 पोलीस कर्मचाऱ्यांसह सात जण जखमी झाले असून त्यांच्यावर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. कार चालकानं नांदुरी येथे पोहोचण्यापूर्वी इतर काही वाहनांनाही धडक दिल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे कारचालक मद्यधुंद अवस्थेत होता का, असा संशय व्यक्त केला जात आहे.
चालकाला अटक केली- नवरात्रीची शनिवारी सातवी माळ असल्यानं सप्तशृंगी गडावर मोठी भाविकांची मोठी गर्दी होती. यासाठी कळवण पोलीस ठाणे, अभोना पोलीस ठाणे आणि ग्रामीण ट्राफिक पोलीस बंदोबस्तासाठी घटनास्थळी तैनात होते. मध्यरात्री दोन वाजता नाशिककडून येणाऱ्या भरधाव कारनं पोलिसांच्या बॅरिकेटिंगला जोरदार धडक दिली. त्यात पोलीस उपनिरीक्षक विजय गायकवाड यांच्या मृत्यू झाला. अन्य तीन पोलीस कर्मचारी आणि चार भाविक जखमी झाले आहेत. आम्ही चालकाला अटक केली असून तपास सुरू आहे, अशी माहिती कळवण पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक प्रदीप प्रदीप देशमुख यांनी दिली.
कसा झाला अपघात- नाशिककडून येणाऱ्या कारनं नादुरी टी-पॉईंटच्या सुमारे 500 मीटर आधी स्पीड ब्रेकरजवळ मोटारसायकलस्वाराला धडक दिली. त्यानंतर कार चुकीच्या बाजूनं येऊन समोरून येणाऱ्या दुसऱ्या कारच्या चालकाच्या बाजूला धडकली. पुढे रस्त्याच्या मधोमध असलेल्या पोलीस बॅरिकेड्सला धडक देत कारनं बंदोबस्तावरील पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनाही धडक दिली. या अपघातात एपीआय दिनकर मुंडे यांच्या पायाच्या पंजाला दुखापत झाली. पोलीस उपनिरीक्षक विजय गायकवाड यांच्या हनुवटीला आणि दोन्ही पायांना आणि छातीला दुखापत झाली. हेड कॉन्स्टेबल सचिन राऊत यांच्या डाव्या पायाचा पंजा फ्रॅक्चर झाला. तसेच मुंबईतील भाविक महापे, मोरेश्वर बाळू पाटील, तेजस्वी पाटील आणि गोपाळ सोनवणे हे भाविक जखमी झाले असून त्यांच्यावर शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
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