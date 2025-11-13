ETV Bharat / state

'नासा'तर्फे पुण्यातील गौरव घोडे यांचा अनोखा सन्मान; महाराष्ट्रातील अनेक दुर्लक्षित मंदिरांचा केला जीर्णोद्धार

महाराष्ट्रातीत दुर्लक्षित मंदिरांना डागडुजी करून जीर्णोद्धार करणाऱ्या पुण्यातील डॉ.गौरव घोडे यांच्या कार्याची दखल आता जागतिक पातळीवर घेण्यात आली आहे.

Dr. Gaurav Ghode
गौरव घोडे यांचा नासातर्फे सन्मान (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 13, 2025 at 6:55 PM IST

1 Min Read
पुणे : महाराष्ट्रातील तुटलेल्या आणि फुटलेल्या मंदिरांची डागडुजी करून त्यांना नव्याने उभारणे, गोरगरीब मुलांना शैक्षणिक मदत करणे तसेच विविध मंदिरांमध्ये अन्नदानासारखी सामाजिक कार्ये करणारे पुण्यातील डॉ. गौरव पोपट घोडे यांचा अमेरिकन अंतराळ संशोधन संस्था ‘नासा’ तर्फे अनोखा सन्मान होणार आहे. या सन्मानासाठी निवडले गेलेले डॉ. घोडे हे पुण्यातील एकमेव सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.

'नासा'तर्फे अनोखा सन्मान : ‘नासा’च्या आर्टेमिस-टू या चंद्र मोहिमेअंतर्गत ‘ओरियन स्पेसक्राफ्ट’ पुढील वर्षी २०२६ मध्ये दहा दिवसासाठी चंद्रावर जाणार आहे. या मोहिमेसाठी ‘नासा’ने डॉ. घोडे यांच्या नावाने बोर्डिंग पास जारी केला आहे. या मोहिमेत एक विशेष मायक्रोचिपवर जगातील निवडक प्रतिभावान व्यक्तींची नावे आणि त्यांचा परिचय एचिंग करून मेमरी कार्डमध्ये समाविष्ट केला जाणार आहे. त्या जागतिक निवडीत भारतातून डॉ. घोडे यांचंही नाव गौरवाने समाविष्ट करण्यात आलं आहे.

प्रतिक्रिया देताना गौरव घोडे (ETV Bharat Reporter)

“नासाच्या आर्टेमिस-२ चंद्र मोहिमेत माझं नाव समाविष्ट झाल्यामुळं मला अत्यंत अभिमान वाटतो. मी आजवर केलेल्या सामाजिक कार्यामुळेच हे यश मिळालं आहे. मी कोणत्याही जात, धर्माचा विचार न करता महाराष्ट्रभर जिथं जिथं जीर्ण किंवा फुटलेली मंदिरे दिसली, तिथं ती नव्याने उभारण्याचं काम केलं. तसेच गरजू विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मदत आणि मंदिरांमध्ये अन्नदान करण्याची सेवा केली.” - डॉ. गौरव घोडे

ऐतिहासिक ठिकाणांचे संवर्धन : श्री स्वामी ओम मल्हारी प्रतिष्ठान या संस्थेच्या माध्यमातून डॉ. घोडे यांनी अनेक ऐतिहासिक ठिकाणांचे संवर्धन केलं आहे. त्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सूनबाई छत्रपती ताराराणी यांच्या समाधीचे वज्रलेपन, छत्रपती संभाजी महाराजांचे सुपुत्र थोरले शाहू महाराज यांच्या जन्म खुणांचे जतन, छत्रपती संभाजी महाराजांच्या सुकन्या भवानीबाई राजे महाडिक यांच्या समाधीपुढील तुळशी वृंदावनाचे काम, तसेच कुलदैवत खंडोबा मंदिरातील मूर्तींची दुरुस्ती, मंदिरांमधील सेवा व अन्नदान यांचा समावेश आहे.“महाराष्ट्रातील जीर्ण मंदिरांना पुन्हा नवसंजीवनी देण्याचं आणि शिवलिंगांना वज्रलेपन करून सुरक्षित ठेवण्याचं काम मी सातत्याने करत आहे. या कार्यामुळंच नासाकडून माझा सन्मान होत आहे, हे माझ्यासाठी अत्यंत अभिमानास्पद आहे.” असं यावेळी गौरव घोडे यांनी सांगितलं.

TAGGED:

गौरव घोडे सन्मान
NASA
GAURAV GHODE
TEMPLES IN MAHARASHTRA
NASA HONOURS GAURAV GHODE

