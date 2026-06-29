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नसरापूर बलात्कार हत्या प्रकरण : नराधमाला पुणे न्यायालयानं ठोठावली फाशीची शिक्षा

नसरापूर इथल्या चिमुकलीवर भीमराव कांबळे या नराधमानं बलात्कार करुन तिची हत्या केली होती. या प्रकरणात न्यायालयानं नराधम भीमराव कांबळे याला फाशीची शिक्षा ठोठावली आहे.

NARSAPUR RAPE AND MURDER CASE
संपादित छायाचित्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 29, 2026 at 12:23 PM IST

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Updated : June 29, 2026 at 12:53 PM IST

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पुणे : भोर तालुक्यातील नसरपूर येथील साडेतीन वर्षांच्या निष्पाप चिमुरडीवर महाराष्ट्र दिनाच्या दिवशी अत्याचार करून तिचा निर्घृण खून केल्याची धक्कादायक घटना घडली होती. या प्रकरणात पुणे ग्रामीण पोलिसांनी जलद तपास करत अवघ्या 14 दिवसात दोषारोपपत्र दाखल केलं. गुन्हा घडल्यानंतर अवघ्या पावणेदोन महिन्यात या खटल्याबाबत आज न्यायालयानं शिक्षा सुनावली असून भीमराव प्रभाकर कांबळे (वय 65) याला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. राज्यातील न्यायालयीन इतिहासात जलदगतीनं सुनावणी झालेला नसरापूर अत्याचार प्रकरण हा पहिला खटला ठरला आहे.

Narsapur Rape And Murder Case
भीमराव कांबळे (ETV Bharat)

फास्टट्रॅकमध्ये निर्णय घेऊन न्यायालयानं फाशीची शिक्षा दिली, याचं एक स्त्री म्हणून समाधान आहे. शिक्षा करूनही अजून शिक्षा करावीशी वाटते, असा एखादा गुन्हा असतो. असे फास्टट्रॅक निकाल लागले तर नराधम गुन्हा करताना दहा वेळा विचार करतील आणि त्यांच्या मनात भीती बसेल. - पंकजा मुंडे, मंत्री, महाराष्ट्र राज्य

पुणे न्यायालयानं ठोठावली फाशीची शिक्षा : पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर इथं महाराष्ट्रदिनाच्या दिवशी साडेतीन वर्षांच्या बालिकेवर अत्याचार करून तिचा खून करण्यात आल्यानंतर राज्यभरात संतापजनक पडसाद उमटले होते. आरोपीला तत्काळ फाशीची शिक्षा सुनावण्यात यावी, यासाठी विविध संघटनांकडून आंदोलनं करण्यात आली. तसेच कँडल मार्च देखील काढण्यात आले. गुन्हा घडल्यानंतर आरोपी भीमराव प्रभाकर कांबळे (वय 65) याला तत्काळ अटक करून पोलिसांनी याचा जलद तपास सुरू केला. 14 दिवसात तपास पूर्ण करून यात सर्व पुरावे, डीएनए रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट करून 1100 पाणी दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आलं. यानंतर न्यायालयात डे-टू-डे' आणि 'इन-कॅमेरा' सुनावणी झाली. 125 साक्षीदारामधील 55 साक्षीदारांना साक्षी समज देऊन त्यांची उलट तपासणी करण्यात आली. आज पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयात विशेष न्यायाधीश एस आर साळूंखे यांनी या प्रकरणाचा निकाल देत आरोपी कांबळे याला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. गुन्हा घडल्यानंतर अवघ्या पावणेदोन महिन्यात या खटल्याबाबत शिक्षा सुनावण्यात आली. राज्यातील न्यायालयीन इतिहासात जलदगतीनं सुनावणी झालेला नसरापूर अत्याचार प्रकरण हा पहिला खटला ठरला आहे.

चिमुरडीच्या घरच्यांना झाले आश्रू अनावर : आज न्यायालयात आरोपीला शिक्षा सुनावण्यात येणार असल्यानं पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयात मोठ्या प्रमाणावर पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. न्यायालयात शिक्षा सुनावण्यात येत असताना चिमुरडीचे घरचे देखील न्यायालयात उपस्थित होते. ज्या वेळी या खटल्याचा निकाल जाहीर होत होता, तेव्हा चिमुरडीच्या घरच्यांना आश्रू अनावर झाले.

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Last Updated : June 29, 2026 at 12:53 PM IST

TAGGED:

COURT ORDER DEATH SENTENCE
RAPIST BHIMRAO KAMBLE
नसरापूर बलात्कार हत्या प्रकरण
न्यायालयानं ठोठावली फाशीची शिक्षा
NARSAPUR RAPE AND MURDER CASE

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