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नसरापूर अत्याचारातील नराधमाला मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा; 60 दिवसांत ऐतिहासिक निकाल, वाचा संपूर्ण घटनाक्रम

नसरापूर येथील चिमुरडी अत्याचार-हत्या प्रकरणात 65 वर्षीय आरोपीला न्यायालयाने मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावली. 60 दिवसांत तपास पूर्ण होऊन ऐतिहासिक निकाल लागला.

Narsapur Rape and Murder Case
आरोपी भीमराव कांबळे (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 29, 2026 at 6:40 PM IST

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पुणे : भोर तालुक्यातील नसरापूर येथील साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीवर महाराष्ट्र दिनी लैंगिक अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आल्याच्या प्रकरणात न्यायालयानं आरोपी भीमराव प्रभाकर कांबळेला (वय 65) मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावली. या प्रकरणाचा तपास 60 दिवसांत पूर्ण करून न्यायालयानं निकाल दिला. जलदगतीने सुनावणी पूर्ण झालेलं नसरापूर अत्याचार प्रकरण हा पहिला खटला ठरला आहे. या संदर्भात सरकारी वकील ॲड. अजय मिसर आणि पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन खटल्याची सविस्तर माहिती दिली.

आरोपीने रचला होता कट : सरकारी वकील ॲड. अजय मिसर यांनी सांगितलं की, न्यायालयानं 137 पानी निकालपत्राचं वाचन केलं. अवघ्या 16 न्यायालयीन कामकाजाच्या दिवसांत सरकारी पक्षाने 55 साक्षीदारांची तपासणी पूर्ण केली. आरोपीने गुन्ह्याचा नियोजनपूर्वक कट रचल्याचं तपासातून स्पष्ट झालं. घटनेपूर्वी आरोपी भिमराव कांबळे काही दिवस पीडितेच्या गावात राहिला होता. पीडित मुलगी तिच्या आजीसोबत राहत असल्याची खात्री करून त्यानं घटनास्थळाची व्यवस्थित रेकी केली. तसंच तिथं आपलं सामान ठेवलं आणि काही दिवस तिथं वास्तव्य केलं.

माहिती देताना सरकारी वकील अजय मिसर (ETV Bharat Reporter)

चिमुरडीच्या शरीरावर तब्बल 18 गंभीर जखमा : घटनेच्या दिवशी आरोपीनं अत्यंत थंड डोक्यानं चिमुरडीला 'गाईचं वासरू दाखवतो' असं सांगितलं आणि 'गाठीशेव' खाण्याचं आमिष दाखवून तिला ठरवलेल्या निर्जन घटनास्थळाकडं घेऊन गेला. दुपारी 3 वाजून 12 मिनिटांनी आरोपी भिमराव कांबळे पीडितेला घेऊन जाताना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला. दुपारी 3 वाजून 51 मिनिटांनी तो त्याच ठिकाणाहून एकटाच बाहेर पडताना दिसला. या एकूण 39 मिनिटांच्या कालावधीत त्यानं चिमुरडीवर अमानुष अत्याचार केला. शवविच्छेदन आणि वैद्यकीय अहवालानुसार या 39 मिनिटांत चिमुरडीच्या शरीरावर तब्बल 18 गंभीर जखमा आढळून आल्या आहेत. चिमुरडीचा मृत्यू झाल्यानंतरही नराधम भिमराव कांबळेनं तिच्या मृतदेहाशी अनैतिक संबंध केला आणि मृतदेहावर अत्याचार केल्याचं सरकारी वकील ॲड. अजय मिसर यांनी सांगितलं.

आरोपीवर यापूर्वी दोन गंभीर गुन्हे : ते पुढे म्हणाले की, 65 वर्षीय भिमराव कांबळेवर यापूर्वी दोन गंभीर गुन्हे दाखल होते. जेव्हा आरोपीचं वय 38 वर्षे होतं, तेव्हा त्यानं एका 65 वर्षांच्या वृद्ध महिलेवर लैंगिक अत्याचार केला होता. मात्र, पूर्वीच्या दोन्ही गुन्ह्यांतून पुराव्याअभावी त्याची निर्दोष मुक्तता झाली होती. यामुळं त्याची हिंमत अधिकच बळावली आणि त्यानं वयाच्या 65व्या वर्षी हा तिसरा अत्यंत भयंकर गुन्हा केला. या घटनेत पोलिसांनी न्यायालयासमोर 15 दिवसात तब्बल 1200 पानांचं सविस्तर दोषारोपपत्र दाखल केलं. यामध्ये 'लास्ट सीन टुगेदर' थिअरी, वैज्ञानिक पुरावे, वैद्यकीय पुरावे, एफएसएल रिपोर्ट आणि डीएनए प्रोफाईलिंग यांसारख्या ठोस पुराव्यांचा समावेश होता आणि आरोपीविरुद्ध दोषनिश्चिती करण्यात आली. यानंतर न्यायालयासमोर प्रत्यक्ष खटल्याच्या सुनावणीला सुरुवात झाली आणि अवघ्या 16 वर्किंग डेजमध्ये सरकारी पक्षातर्फे तब्बल 55 साक्षीदार तपासण्यात आले.

आरोपीला फाशीची शिक्षा : आज 137 पानांच्या निकालपत्राचं वाचन करताना न्यायालयानं आरोपीच्या बचावाचे सर्व मार्ग खोडून काढले. आरोपीचं वय 65 वर्षे आहे ही एकच बाब त्याच्या शिक्षेत सूट मिळवण्यासाठी मांडली जाऊ शकत होती. परंतु, न्यायालयानं स्पष्ट केलं की, वयाच्या 65व्या वर्षीही या नराधमाची विकृत वासना आणि भूक शमलेली नाही. अशा व्यक्तीला जन्मठेपेची शिक्षा देऊन जिवंत ठेवणं किंवा समाजात मोकळं सोडणं समाज सुरक्षिततेसाठी अत्यंत घातक ठरेल. जे पुरावे न्यायालयात सादर करण्यात आले या सर्व बाबी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या 12 महत्त्वपूर्ण न्यायनिवाड्यांचा दाखला विचारात घेऊन, न्यायालयानं नराधम भिमराव कांबळेला एकूण तीन वेगवेगळ्या गुन्ह्यांमध्ये मृत्युदंडाची (फाशीची) शिक्षा सुनावली. या ऐतिहासिक निकालामुळं चिमुरडीच्या कुटुंबाला अखेर न्याय मिळाला, असं सरकारी वकील ॲड. अजय मिसर यांनी सांगितलं.

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TAGGED:

भिमराव कांबळे
NARSAPUR MURDER CASE
ACCUSED BHIMRAO KAMBLE
नसरापूर
NASRAPUR CASE FINAL VERDICT

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