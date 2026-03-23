दूध भेसळ प्रकरणात सरकारच दोषींवर मकोका लावणार, विधान परिषदेमध्ये सरकारचं आश्वासन
दूधामध्ये भेसळ करणाऱ्या गुन्हेगारांवर आता 'मकोका' अंतर्गत कारवाई करण्याचं आश्वासन सरकारनं विधान परिषदेत दिलं आहे.
Published : March 23, 2026 at 6:03 PM IST
मुंबई : राज्यात वाढत चाललेल्या दूध भेसळीच्या गंभीर प्रकारामुळं अखेर सरकारनं कठोर भूमिका घेतली आहे. अशा गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या टोळ्यांवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) अंतर्गत कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला. विधान परिषदेत विरोधकांनी हा मुद्दा आक्रमकपणे उपस्थित केल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी ही महत्त्वाची घोषणा करत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
गुन्हेगारांवर होणार कठोर कारवाई : मुंबईतील अंधेरी परिसरातील चार बंगला येथील नवजीवनगर भागात 7 खोल्यांमध्ये नामांकित कंपन्यांच्या दूध पॅकेटमध्ये भेसळ केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला होती. या कारवाईमध्ये 14 दुधाचे नमुने तपासणीसाठी पाठवले होते. त्यामध्ये 958 लिटर दूध आणि 58 हजार 625 रुपये किंमतीचा भेसळयुक्त माल जप्त करून नष्ट करून अटकेची कारवाई करण्यात आली. या ठिकाणी बनावट किंवा भेसळयुक्त दूध तयार करून बाजारात विक्रीसाठी पाठवले जात असल्याची माहिती मनिषा कायंदे यांनी समोर आणली. या प्रकरणामुळं स्थानिकांमध्ये संताप व्यक्त होत असून नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईची कायंदे यांनी मागणी केली.
भेसळ माफियांना राजकीय संरक्षण? : विधानपरिषदेत विरोधकांनी सरकारवर थेट आरोप करत राज्यात मोठ्या प्रमाणात दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये भेसळ होत असल्याचं सांगितलं. तसेच प्रशासनाकडून प्रभावी कारवाई होत नसल्याची टीका करत भेसळ माफियांना राजकीय संरक्षण मिळत असल्याची शंका व्यक्त केली. या पार्श्वभूमीवर सभागृहात जोरदार चर्चा झाली. त्यामुळे सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागली.
दूध भेसळ करणाऱ्या टोळ्यांवर मोठा दबाव : या सर्व घडामोडींवर उत्तर देताना मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला की, "दूध भेसळ हा साधा गुन्हा नसून तो संघटित गुन्हेगारीचा भाग आहे. अशा रॅकेट्सवर कठोर कारवाई केली जाईल. गरज पडल्यास दोषींवर मकोका अंतर्गत गुन्हे दाखल केले जातील.
" भेसळयुक्त दूध हे केवळ फसवणूक नसून गंभीर आरोग्य धोका आहे. अशा दुधामध्ये रसायने, कृत्रिम घटक किंवा निकृष्ट दर्जाचे पदार्थ मिसळले जातात. त्याचा लहान मुले, वृद्ध आणि आजारी व्यक्ती यांच्या आरोग्यावर गंभीर स्वरूपात होऊ शकतो, असं सांगत सरकारनं कठोर भूमिका घ्यावी", अशी मागणी अनिल परब यांनी केली.
दूध भेसळ प्रकरणामुळं राज्यात खळबळ : प्रत्यक्षात तपास, छापे आणि दोषींवर गुन्हे दाखल करणं या बाबींमध्ये किती वेगानं आणि प्रभावीपणे कारवाई होते, याकडं आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. सरकारनं मकोका अंतर्गत कारवाईचा इशारा दिला आहे. विरोधकांच्या दबावामुळं हा मुद्दा पुढे आला असला, तरी पुढील कारवाई किती प्रभावी ठरते हेच निर्णायक ठरणार आहे.
