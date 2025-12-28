ETV Bharat / state

कोपरी-आनंदनगरमधून खासदारांच्या मुलाला उमेदवारी नको, नरेश म्हस्के यांच्याविरोधात शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांचं आंदोलन

ठाण्याचे खासदार नरेश मस्के हे पूर्वी आनंदनगर प्रभागातून नगरसेवक होते. आता ते खासदार झाल्यानंतर या प्रभागातील उमेदवारी आपल्या पुत्राला देण्याच्या तयारीत आहेत.

naresh mhaske son candidacy controversy
नरेश म्हस्के यांच्याविरोधात शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांचं आंदोलन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 28, 2025 at 7:48 AM IST

ठाणे : एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे नेते नरेश मस्के हे खासदार म्हणून निवडून आल्यानंतर त्यांनी त्याच जागेवर स्वतःच्या मुलाला उमेदवारी देण्याचा घाट घातला आहे. यामुळे मस्के यांच्या विरोधात शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे. शिवसेनेचे कार्यकर्ते 'घराणेशाही चालणार नाही, यंदा उमेदवार बदलावा' अशी मागणी करत आहेत. विशेष म्हणजे, 'राजा का बेटा, राजा नहीं बनेगा', असं विधान शिंदेंनी एका सभेत केलं होतं, याचा दाखला देखील यावेळी देण्यात आला. यामुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या जिल्ह्यातच गृहकलह उफाळल्यानं टेन्शन वाढलं आहे.

आनंदनगर प्रभाग 19 मधील उमेदवारी वादात : खरं तर, शिवसेना नेते आणि ठाण्याचे सध्याचे खासदार नरेश मस्के हे पूर्वी आनंदनगर प्रभागातून नगरसेवक होते. आता ते खासदार झाल्यानंतर आनंदनगर प्रभागातील उमेदवारी आपल्या पुत्राला देण्याच्या तयारीत आहेत. पण या विरोधात आनंदनगर येथील पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. शिवसेनेच्या एका मंत्र्यांच्या नातलगानं म्हस्के यांच्या विरोधात शड्डू ठोकला असून, शेकडो कार्यकर्त्यांसह रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यांनी ठाण्यातील आनंदनगर प्रभाग क्रमांक 19 मध्ये नरेश मस्के यांच्या पुत्राला उमेदवारी देऊ नका, अशी मागणी केली. यावेळी प्रमोद गोगावले यांनी देखील या आंदोलनात सहभाग घेतला. गेल्या 15 वर्षांमध्ये प्रभागाचा विकास न करता भकास केल्याचा आरोपही यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी मस्के यांच्यावर केला.

कोपरीमध्ये अनेक इच्छुक, पण जागा फक्त चार : एकनाथ शिंदे यांच्या कोपरी पाच पखाडी मतदारसंघात शिवसेनेचे अनेक ज्येष्ठ नगरसेवक आणि कार्यकर्ते महापालिका निवडणुकीसाठी इच्छुक आहेत. उपलब्ध चार जागांसाठी सर्वच इच्छुकांनी एकनाथ शिंदे यांच्याकडे उमेदवारी मागतली आहे. मागील चार-पाच वर्षांपासून यासाठी अनेक लोक फिल्डिंग लावत होते. पण आता, ऐनवेळी उमेदवारी न मिळाल्यानं नाराज कार्यकर्त्यांचा फटका एकनाथ शिंदे यांना पुढच्या विधानसभा निवडणुकीत बसू शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

आनंदनगरसाठी भाजपाचे पदाधिकारीही इच्छुक : एकीकडे युतीची बोलणी सुरू असतानाच, भाजपाच्या कोपरीतील पदाधिकाऱ्यांनी मस्के यांच्या याच जागेवर दावा केला होता. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत त्यांना मतदान केलं होतं, आता महापालिका निवडणुकीत भाजपाच्या कार्यकर्त्यांना 'कमळावर शिक्का मारू द्या' असा आग्रह वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांकडे धरला होता.

