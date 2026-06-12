देशावरचं 94 टक्के कर्ज एका दिवसात फेडण्याची भारताची ऐपत! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडून पंतप्रधान मोदींवर स्तुतीसुमने
नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळाला 12 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त मुख्यमंत्री फडणवीसांनी पत्रकार परिषदेत अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल क्षेत्रातील प्रगती सांगत मोदींचा 'सर्वोत्कृष्ट पंतप्रधान' असा गौरव केला.
Published : June 12, 2026 at 4:52 PM IST|
Updated : June 12, 2026 at 5:10 PM IST
मुंबई : देशात जागतिक मंदीचं वातावरण असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळाला 12 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या काळात काय बदललं हे सांगण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी (दि.12) पत्रकार परिषद घेतली. यात देशाची अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, डिजिटल व्यवहार, महिला सक्षमीकरण, गरिबी निर्मूलन तसंच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची वाढती प्रतिष्ठा यांचा उल्लेख करत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना 'देशाचे सर्वोत्कृष्ट पंतप्रधान' असं संबोधत त्यांच्या कारकिर्दीचा पाढा वाचला.
एका दिवसात कर्ज फेडण्याइतक परकीय चलन : आपल्याकडं मोठा परकीय चलनसाठा असून पुढील 11 महिन्यांच्या आयातीचा खर्च भागवण्याची क्षमता देशाकडं आहे. तसंच देशावरील परदेशी कर्जापैकी 94 टक्के कर्ज एका दिवसात फेडण्याइतका परकीय चलनसाठा भारताकडं उपलब्ध आहे, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी (दि.12) केला. आर्थिक मंदीच्या चर्चांनी जागतिक स्तरावर वातावरण व्यापलं असतानाही भारताची अर्थव्यवस्था वेगानं विस्तारत असल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. "भारत सध्या जगातील सर्वाधिक वेगानं वाढणारी अर्थव्यवस्था असून देशाकडं मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलनसाठा उपलब्ध आहे. भारतानं जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून स्थान मिळवलं असून लवकरच पाच ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचा टप्पा गाठेल," असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
जीएसटी संकलनात महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर : "यूपीए सरकारच्या काळात देशाकडं एका महिन्याच्या आयातीचा खर्च भागवण्याइतकाही परकीय चलनसाठा नव्हता. त्याउलट आज भारताकडं 11 महिन्यांचा आयातीचा खर्च भागवण्याची क्षमता आहे. तसंच जीएसटी संकलन 22 लाख कोटी रुपयांच्या पुढं गेलं असून, त्यामध्ये महाराष्ट्राचा देशात प्रथम क्रमांक आहे. डिजिटल व्यवहारांच्या क्षेत्रात भारतानं उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. यूपीआयद्वारे 314 लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार होत आहेत. भारतानं विकसित केलेली यूपीआय प्रणाली सध्या 30 देशांमध्ये वापरली जात असून लवकरच ब्राझीलही ती स्वीकारणार आहे," अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
जेम पोर्टलमुळं पारदर्शकता वाढली : मोदी सरकारच्या 12 वर्षांच्या कार्यकाळात भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप सिद्ध झालेला नाही, असा दावा करत फडणवीस यांनी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) यंत्रणेमुळं विविध योजनांतील 58 लाख कोटी रुपयांचा निधी थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाला. तसंच 'जेम' (Government e-Marketplace) पोर्टलमुळं सरकारी खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढली असून भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळविण्यास मदत झाली, असं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं.
पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि पंतप्रधान मोदींची तुलना होऊ शकत नाही : पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची तुलना होऊ शकत नाही, असं वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलं होतं. या वक्तव्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समाचार घेत पवारांना प्रत्युत्तर दिलं. "नेहरू आणि मोदी यांची तुलना कोणीही केलेली नाही. मात्र, सलग 12 वर्षे देशाचे पंतप्रधान म्हणून काम करताना नरेंद्र मोदी यांनी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा सर्वाधिक काळ पंतप्रधान राहण्याचा विक्रम मोडला आहे. एखादा नेता किती वर्षे सत्तेत राहिला यापेक्षा त्या काळात त्यानं देशासाठी काय काम केलं, हे अधिक महत्त्वाचं असतं. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताची जागतिक स्तरावरील प्रतिमा अधिक मजबूत झाली असून देशाचा आंतरराष्ट्रीय प्रभावही वाढला. तसंच सध्या देशातील 22 राज्यांमध्ये एनडीएची सत्ता असून देशाच्या सुमारे 80 टक्के भूभागावर एनडीएची सरकारे कार्यरत आहेत."
मोदींचं कौतुक केलं म्हणून कोणाला वाईट वाटू नये : मोदी यांनी नवा विक्रम प्रस्थापित केला, असं म्हणण्यात वावगं काय आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. यावेळी त्यांनी स्वतःचं उदाहरण देत सांगितलं, "राज्यात वसंतराव नाईक हे सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री राहिले. मी देखील 2014 ते 2019 या कालावधीत सलग पाच वर्षे मुख्यमंत्री होतो. त्यामुळं वसंतराव नाईक यांच्यानंतर सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री राहिलेल्या नेत्यांमध्ये माझा उल्लेख झाला, तर त्यात चुकीचं काही नाही. पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि नरेंद्र मोदी हे दोघेही आपापल्या ठिकाणी मोठे नेते आहेत. देशाच्या स्वातंत्र्यापूर्वी जनतेनं जी स्वप्ने पाहिली होती, ती अनेक दशकांनंतरही पूर्ण झाली नव्हती. मात्र, नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या 12 वर्षांत ती पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात काम झालं आहे. त्यामुळं मोदींचं कौतुक केलं म्हणून कोणाला वाईट वाटण्याचं कारण नाही."
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