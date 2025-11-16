ETV Bharat / state

नरेंद्र दाभोलकर लोकविद्यापीठचं लोकार्पण: विवेकाचं शिवधनुष्य उचलण्याची शक्ती मिळावी - सुहास पळशीकर

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे नरेंद्र दाभोलकर यांच्या नावानं पुण्यात लोकविद्यापीठ सुरू करण्यात आलं. आज या लोकविद्यापीठाचं लोकार्पण करण्यात आलं.

Narendra Dabholkar Lok Vidyapeeth
नरेंद्र दाभोलकर लोकविद्यापीठचं लोकार्पण (Etv Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 16, 2025 at 10:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीचे अध्वर्यू डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचा खून अविवेकानं केला, त्या समाजात विवेकवादी विचार पेरणं, हे फार आव्हानात्मक कार्य आहे” असं प्रतिपादन जेष्ठ अभ्यासक प्राध्यापक सुहास पळशीकर यांनी केलं. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या नरेंद्र दाभोलकर लोकविद्यापीठ आणि नरेंद्र दाभोलकर यांच्या दहा पुस्तकांचं लोकार्पण प्रा सुहास पळशीकर यांच्या हस्ते करण्यात आलं. यावेळी अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी, प्रा. राही डहाके, डॉ. हमीद दाभोळकर आदी उपस्थित होते.

प्रश्न विचारायला लावणं हे विद्यापीठाचं मूलभूत कार्य : "सध्या ज्ञान विरोधी लोक मोकाट आहेत, तर ज्ञानमार्गी लोक मुकाट आहेत. अश्या काळात आपण जगत आहोत. कुतूहल जागं करणं, प्रश्न विचारायला लावणं हे विद्यापीठाचं मूलभूत कार्य आहे. मात्र सामाजिक सत्ता, व्यवहार यांच्या दबवापुढं विद्यापीठं ज्ञान निर्मितीपासून दूर जात आहेत. सध्या प्रश्न विचारले की भावना दुखावत आहेत. त्यामुळे विचार मांडण्याचा अवकाश आकुंचन पावत आहे. व्यक्तिगत विवेक आणि सामाजिक विवेक यात फरक का पडत आहे, या प्रश्नाला विवेकवाद्यांना भिडावं लागेल," असं यावेळी प्रा सुहास पळशीकर म्हणाले.

लोकविद्यापीठाचा प्रसार करेन - अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी : "मी ज्या क्षेत्रात काम करते, त्याला वेगळं ग्लॅमर आहे. त्याचा उपयोग अंधश्रद्धा निर्मूलनाचं काम अधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी होईल, या भावनेनं मी आज इथं आले आहे. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर लोकविद्यापीठाचा प्रसार मी हिरीरीनं करेन," असं यावेळी अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी म्हणाली.

सत्यशोधक विद्यापीठ सुरू करण्याची इच्छा : "डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांची सत्यशोधक विद्यापीठ सुरू करण्याची इच्छा होती. ही कल्पना अंनिस आता डिजिटल स्वरूपात प्रत्यक्षात आणत आहे. शेतीतज्ञ श्री. अ. दाभोलकर ‘मोकाट विद्यापीठ’ संकल्पना मांडायचे. जिथं कोणीही येवून शिकू शकतो, प्रश्न विचारू शकतो. या लोकविद्यापीठातही सर्वांना प्रवेश आहे. तसेच सुरुवातीला वैज्ञानिक दृष्टिकोन, अंगात येणं, भुतानं झपाटणं, भ्रामक वास्तुशास्त्र, छद्म विज्ञान, व्यसनमुक्ती या प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश मिळणार आहे. तेरा वर्षांवरील मुलांपासून पुढं कोणताही नागरिक हे कोर्सेस करू शकेल," अशी माहिती डॉ.हमीद दाभोळकर यांनी दिली.

हेही वाचा :

  1. डिजिटल स्वरुपात सुरू होणार डॉ. नरेंद्र दाभोलकर लोकविद्यापीठ! अंनिसच्या राज्य कार्यकारिणीत कोणते ठराव झाले? वाचा बातमी
  2. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून आरोपीसह सीबीआयला नोटीस - Narendra Dabholkar killing
  3. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरण : उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यास सीबीआयची अक्षम्य दिरंगाई - Narendra Dabholkar murder case

TAGGED:

NARENDRA DABHOLKAR
ACTRESS SONALI KULKARNI
नरेंद्र दाभोलकर लोकविद्यापीठ
अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी
NARENDRA DABHOLKAR LOK VIDYAPEETH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.