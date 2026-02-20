भिवंडीच्या महापौरपदी नारायण चौधरी तर उपमहापौरपदी काँग्रेसचे तारिक मोमीन विजयी
नारायण चौधरींना 48 मते, तर कोणार्क विकास आघाडीचे विलास पाटलांना 25 मते, भाजपाच्या स्नेहा पाटलांना 16 मते पडली. भाजपा बंडखोर नारायण चौधरींना विजय घोषित केलंय.
Published : February 20, 2026 at 7:25 PM IST
ठाणे- भिवंडी महापालिका महापौरपदाची निवडणूक आज महापालिकेच्या सभागृहात पार पडली. यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून विशेष तयारी करण्यात आली होती. दरम्यान यावेळी कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये याकरिता पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. त्यानंतर काँग्रेससह राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे नगरसेवक आणि भाजपाचे नारायण चौधरी यांच्यासह त्यांचा बंडखोर गटही सेक्युलर फ्रंटसोबत व्होल्व्हो बसमध्ये फेटे बांधून शाही थाटात महापालिकेत दाखल झालेत.
भाजपा बंडखोर नारायण चौधरी विजयी : भिवंडी महापौरपदासाठी नारायण चौधरी यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होणार हे नक्की होते. त्याअनुषंगाने सभागृहात पार पडलेल्या मतदान प्रक्रियेत महापौर पदासाठी नारायण चौधरी यांना 48 मते, तर कोणार्क विकास आघाडीचे विलास पाटील यांना 25 मते, तसेच भाजपाच्या स्नेहा पाटील यांना 16 मते पडली. निवडणूक निर्णय अधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी भाजपा बंडखोर नारायण चौधरी यांना विजय घोषित केले. त्यानंतर पार पडलेल्या उपमहापौर निवडणुकीत काँग्रेसचे तारीक मोमीन यांना 43,तर शिंदे सेनेचे जावेद दळवी यांना 25 त्याचप्रमाणे भाजपाचे सुहास नकाते यांना 21 अशी मते मिळाली असून, तारिक मोमीन यांना विजयी घोषित करण्यात आलंय. त्यामुळे काँग्रेसने चंद्रपूर महापालिकेचा बदला भिवंडी महापालिका महापौरपदाच्या निवडणुकीत घेतल्याचे बोलले जात असून ऐनवेळी बदललेल्या समीकरणांमुळे काँग्रेसकडून भाजपाला हा मोठा धक्का असल्याचे बोलले जात आहे. तर भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्याकडून बंडखोरांवर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
अपक्ष उमेदवार नितेश ऐनकर गैरहजर : भिवंडी महापालिका निवडणुकीसाठी अपक्ष उमेदवार नितेश एनकर गैरहजर राहिले. एनकर यांनी कोणार्क विकास आघाडी आणि शिंदे सेनेचे महापौर पदाचे उमेदवार विलास पाटील यांना आपला पाठिंबा जाहीर केला होता. त्यासंदर्भातील गट नोंदणी देखील कोकण आयुक्तांकडे करण्यात आली होती. मात्र ऐन निवडणुकीच्या दिवशी नितेश एनकर गैरहजर राहिल्याने उलटसुलट चर्चांना उधाण आलंय.
भाजपाच्या 6 जणांनी केली बंडखोरी : नारायण चौधरी, नंदिनी गायकवाड, अश्विनी फुटाणकर, दीपा मढवी, सुहास नकाते, शेख अबूशाह लल्लन या 6 जणांनी बंडखोरी करीत सेक्युलर फ्रंटशी हातमिळवणी केली.