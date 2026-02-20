ETV Bharat / state

पाच वर्षांच्या लढ्याला यश, 'अंनिस'च्या पुढाकारानं जात पंचायत बरखास्त, आंतरजातीय विवाह केलेल्या महिलेला अखेर न्याय

आंतरजातीय विवाह केल्यामुळे एका महिलेला समाजातील कार्यक्रमांना उपस्थित राहता येत नव्हतं. या प्रकरणी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीनं संबंधित समाजाचं समाजप्रबोधन करून जात पंचायत बरखास्त केली.

Chitrakathi Caste panchayat dismissed
अंनिसच्या पुढाकाराने जातपंचायत बरखास्त (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 20, 2026 at 7:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नाशिक : नंदुरबार जिल्ह्यातील चित्रकथी समाजातील एका महिलेनं आंतरजातीय विवाह केल्यामुळे जात पंचायतीनं तिला आणि तिच्या कुटुंबीयांना जातीतून बहिष्कृत केलं होतं. गेल्या 5 वर्षांपासून या महिलेला माहेरी तसंच समाजातील कार्यक्रमांना उपस्थित राहता येत नव्हतं. या अन्यायाविरोधात संबंधित महिलेनं अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती (अंनिस) कडे धाव घेतली. 'अंनिस'नं या प्रकरणात पुढाकार घेत राज्यभरातील चित्रकथी तसंच भटके-विमुक्त समाजबांधवांची बैठक आयोजित केली आणि समाजप्रबोधन केलं.

अंनिसच्या पुढाकाराने जातपंचायत बरखास्त (ETV Bharat)

जात पंचायत बरखास्त : या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. जातपंचायत बरखास्त करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. तसंच आंतरजातीय विवाहास मान्यता देण्यात आली. बालविवाहास बंदी घालण्यात आली आणि कोणत्याही कारणानं समाजातून वाळीत टाकणे किंवा आर्थिक दंड आकारणे यावर प्रतिबंध घालण्यात आला. या निर्णयावेळी बहिष्कृत कुटुंबीयही उपस्थित होते. भटके-विमुक्त समाजातील कुप्रथा व अंधश्रद्धांविरोधात एकत्रितपणे काम करण्याचा निर्धारही यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

नेमकं प्रकरण काय? : 'आमच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हालाखीची होती. त्यात मला त्वचेचा आजार असल्यानं 'या मुलीशी कोण लग्न करणार?' अशी समाजात चर्चा केली जात होती. त्यामुळे मला विधुर, वयस्कर तसंच गुंड प्रवृत्तीच्या व्यक्तींची स्थळे दाखवली जाऊ लागली. मात्र मी त्याला ठाम विरोध केला. शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर मी आंतरजातीय विवाह करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर समाजाकडून मला आणि माझ्या कुटुंबाला मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागला. आम्हाला जातीतून वाळीत टाकण्यात आलं. तब्बल 5 वर्षे मी हा अन्याय सहन केला. अखेर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती (अंनिस) यांच्या मदतीनं मला न्याय मिळाला. आज मला खूप आनंद होत आहे,' असं पीडित महिला मनीषा अहिरे-अटक यांनी सांगितलं.

निर्णयाचं स्वागत : आंतरजातीय विवाह केल्यामुळे बहिष्कृत करण्यात आलेल्या एका महिलेला गेल्या पाच वर्षांपासून माहेरी तसंच समाजातील कार्यक्रमांना उपस्थित राहता येत नव्हतं. ती संबंधित बैठक व कार्यक्रमास उपस्थित होती. आज घेतलेल्या निर्णयामुळे तिला पुढील आठवड्यात होणाऱ्या तिच्या भावाच्या लग्नाला उपस्थित राहता येणार आहे. त्यामुळे तिनं आनंद व्यक्त केला, अशी माहिती अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी दिली.

'जातपंचायत मुठमाती' अभियानाला पाठिंबा : 'अंनिस'च्या 'जातपंचायत मुठमाती' अभियानाला पाठिंबा दर्शवत आम्ही हा पुरोगामी निर्णय घेतला असून जातपंचायत बरखास्त केली आहे. येत्या काळात समाजप्रबोधनाची कामं एकत्रितपणे राबविणार आहोत, असं चित्रकथी समाजाचे पदाधिकारी जगदीश चित्रकथी यांनी सांगितलं.

हेही वाचा

TAGGED:

चित्रकथी समाज नंदुरबार
MAHARASHTRA CASTE ISSUE
CHITRAKATHI CASTE PANCHAYAT
जात पंचायत बरखास्त
CASTE PANCHAYAT DISMISSED

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.