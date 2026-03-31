यंदाही गारपिटीचा तडाखा : काढणीवर आलेल्या पिकांचं नुकसान; बळीराजा हवालदिल
राज्यात विविध ठिकाणी गारपीटसह अवकाळी पाऊस होत आहे. त्यामुळं ऐन काढणीवर आलेलं पीक हातातून गेल्यामुळं बळीराजा हवालदिल झाला आहे.
Published : March 31, 2026 at 1:48 PM IST
नंदुरबार : गेल्या दोन दिवसांपासून नंदुरबार जिल्ह्यात ढगाळ वातावरण झालं होतं. सोमवारी सायंकाळच्या सुमारास नंदुरबार तालुक्यातील पूर्व भागात अवकाळीसह गारपीट झाल्यामुळं शनिमांडळ, तलवाडे, तिलाली, इंदीहट्टी या गावांसह परिसरातील शेतीचं मोठं नुकसान झालं. या गारपिटीमुळं कांदा पिकाचे मोठं नुकसान झालं आहे.
ऐन काढणीवर आलेला कांदा हातातून गेल्यामुळं बळीराजा हवालदिल झाला आहे. नंदुरबार तालुक्यात मका, भुईमूग आणि कांदा पिकाची मोठी लागवड केली जाते. परंतु अवकाळी पाऊस आणि गारपीटमुळं शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे. त्यामुळं तत्काळ पंचनामे करावे, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. माजी खासदार डॉ. हिना गावित यांनी नुकसानीची पाहणी करून कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. यावेळी त्यांनी त्वरित पंचनामे करण्याची मागणी केली.
यंदाही अवकाळीनं शेतकरी त्रस्त : गेल्या वर्षी नंदुरबार जिल्ह्यात अवकाळीमुळं मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं होतं. यंदाही अवकाळीच्या कोपानं तालुक्यातील पूर्व पट्टयातील शेतकऱ्यांवर मोठं संकट ओढावलं आहे. हवामान विभागानं तीन दिवसांपूर्वी दिलेल्या अंदाजानुसार सोमवारी चारच्या सुमारास तालुक्यातील रजाळे, शनिमांडळ, इंद्रीहट्टी आदी परिसरात अचानक गारपिटीसह अवकाळी पावसानं जोरदार हजेरी लावली. काही मिनिटांच्या या तडाख्यात कांदा, गहू, हरभरा आणि टरबूज पिकांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं. यामुळं शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास अक्षरश: हिरावला आहे. रब्बी हंगामाकडून शेतकऱ्याला असलेल्या आशा पुरत्या मावळल्या असून शेतकरी हतबल झाला आहे. गारपीट आणि वादळी वाऱ्यामुळं शेतांमध्ये उभे असलेले गहू आणि हरभरा आडवे झालेत. तर कांद्याच्या पिकाला मोठा फटका बसला. अनेक शेतकऱ्यांचा गहू काढणीसाठी तयार होता. मात्र, हार्वेस्टर उपलब्ध न झाल्यामुळं काढणी रखडली. त्याचदरम्यान झालेल्या गारपिटीनं पिकाचं मोठं नुकसान झालं. काही ठिकाणी शेतात कापणी करुन ठेवलेले गहू ओले झाल्यामुळं खराब झाले. दरम्यान, उन्हाळी हंगामात मोठ्या अपेक्षेनं घेतलेले टरबूजचे पिकही गारपिटीच्या माऱ्यात सापडले. गारांच्या तडाख्यानं अनेक टरबूज फुटल्यामुळं शेतकऱ्यांचं मोठं आर्थिक नुकसान झालं आहे. आधीच बाजारात शेतमालाला योग्य दर मिळत नसल्यामुळं शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळे अवकाळी पावसामुळं त्याच्या संकटात आणखी भर पडली आहे.
पूर्व भागात अवकाळीचा फटका : नंदुरबार तालुक्यातील बलवंड, सैताणे, खर्दे खुर्द, तलवाडे, वैंदाणे आदी परिसरात अवकाळी पाऊस झाला. यामुळं या भागात काढणीला आलेले पीकदेखील खराब होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. शेतात उभा असलेला शेतकरी आपल्या पिकांकडं हताश नजरेनं पाहत होता. काही ठिकाणी शेतकरी कुटुंबीयांच्या डोळ्यात अश्रूही दिसून आले. वर्षभर केलेली मेहनत आणि आशा काही मिनिटांच्या अवकाळी पावसानं वाहून गेल्याची भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. निसर्गाच्या या अवकाळी तडाख्यानं रब्बी हंगामातील शेतकऱ्यांचा घास हिरावला गेला असून आता शेतकऱ्यांच्या नजरा शासनाच्या मदतीकडं लागल्या आहेत.
पुढील तीन दिवस अवकाळीचं सावट : हवामान विभागानं दिलेल्या अंदाजानुसार, नंदुरबार जिल्ह्यात 31 मार्च तसेच 1 आणि 2 एप्रिल या तीन दिवसांत वातावरण ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. तसंच काही ठिकाणी अवकाळी पाऊस, वादळी वारे, विजांचा कडकडाट तसंच गारपीट होण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांची चिंता अधिक वाढली आहे. रब्बी हंगामातील काढणीच्या उंबरठ्यावर असलेली पिकं वाचवण्यासाठी शेतकरी धडपड करत आहेत. अवकाळीच्या इशाऱ्यामुळं आणखी तीन दिवस संकटाचे ढग कायम राहणार आहेत.
केळी उत्पादक संकटात : नंदुरबार जिल्ह्यात केळी पिकाचं मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतलं जातं. अनेक ठिकाणी केळीचे घड झाडावरच पिकत असून उत्पादक अडचणीत सापडले आहेत. दरम्यान, हवामान विभागानं पुढील तीन दिवस अवकाळी पाऊस, वादळी वारे आणि गारपीटीचा इशारा दिला आहे. अशा परिस्थितीत जर गारपीट झाली तर झाडांवर तयार असलेल्या केळीच्या घडांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. यामुळं आधीच बाजारपेठेतील मंदी आणि व्यापाऱ्यांनी पाठ फिरविल्यामुळं त्रस्त असलेले केळी उत्पादक दुहेरी संकटात सापडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. शेतकऱ्यांनी मेहनतीनं तयार केलेले घड झाडावरच अडकून राहिल्यानं आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता असून केळी उत्पादकांमध्ये चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
