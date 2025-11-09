विद्यार्थ्यांना घेऊन जाणारी बस 100 फूट दरीत कोसळली; दोन विद्यार्थ्याचा मृत्यू, अनेक जखमी
नंदूरबार येथील अक्कलकुवा मोलगीला जोडणाऱ्या देवगोई घाट परिसरात स्कूल बस दरीत कोसळल्याची मोठी दुर्घटना घडली आहे.
नंदुरबार : जिल्ह्यातील अक्कलकुवा तालुक्यात विद्यार्थ्यांना घेऊन जाणाऱ्या बसलचा भीषण अपघात झाला आहे. देवगोई घाटातल्या अमलीबारी जवळ एक स्कूल बस 100 ते 150 फूट खोल दरीत कोसळली. बसमध्ये 20 ते 35 विद्यार्थी होते. या दुर्घटनेत आतापर्यंत दोन विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला असून जवळपास तीसहून अधिक विद्यार्थी जखमी झाले आहेत. घटनेनंतर स्थानिक नागरिकांकडून मदतीचं काम सुरु करण्यात आलं आहे. तसेच प्रशासन आणि पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. जखमींना तातडीने नंदुरबार जिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आलं आहे. तर इतर जखमी विद्यार्थ्यांवर अक्कलकुवा ग्रामीण रुग्णालयातच उपचार सुरू आहेत.
आश्रम शाळेची बस दरीत कोसळली : नंदुरबार जिल्ह्यातल्या अक्कलकुवा आणि मोलगींला जोडणाऱ्या देवगोई घाटात चाळीसगाव तालुक्यातील मेहुनबारे येथील अनुदानित आश्रम शाळेच्या विद्यार्थ्यांना घेऊन जाणारी शालेय बस दरीत कोसळून भीषण अपघात झाला. दिवाळीच्या सुट्यांमध्ये आपल्या गावाकडे आलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना आश्रमशाळेत नेण्यासाठी ही बस आज अक्कलकुव्याच्या मोलगी परिसरात आली होती. विद्यार्थ्यांना बसमध्ये घेवून ती बस अक्कलकुवाकडे परतत असतानाच, चालकाचे बसवरील नियंत्रण सुटल्यानं ही बस थेट 80 ते 100 फुट दरीत कोसळली. बस अपघात झाला त्यावेळी बसमध्ये 35हुन अधिक विद्यार्थी होते.
दोन विद्यार्थ्याचा जागीच मृत्यू : यातील दोन विद्यार्थ्याचा जागीच मृत्यू झाला आहे. अपघातानंतर स्थानिकांनी दरीत जावून मदत कार्य करत विद्यार्थ्यांना बाहेर काढले. यानंतर जखमी विद्यार्थ्यांना उपचारासाठी अक्कलुकवा ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. यातील दोन ते तीन विद्यार्थ्यांची प्रकृती गंभीर आहे. दरीत कोसळलेली ही बस जळगाव जिल्ह्यातल्या चाळीसगाव तालुक्यातील मेहूनबारे गावातील अनुदानीत आश्रमशाळेची बस असल्याची माहीती समोर येत आहे. या अनुदानीत आश्रमशाळेने आज दोन बस विद्यार्थ्यांना आणण्यासाठी पाठवल्याच बोलल्या जात आहे. यातील एका बसचा अपघात झाला आहे. अपघात झालेल्या या बसमध्ये मुली आणि लहान बालकांचा समावेश असल्याचं देखील समजलं आहे. अपघातानंतर पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनाने अपघात स्थळी धाव घेतली असून मदतकार्य सुरु आहे. या अपघाताबाबत अद्यापही पोलीस अथवा स्थानिक प्रशासनाकडून कोणीही अधिकृतरित्या काही माहिती आली नाही.
