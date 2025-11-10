ETV Bharat / state

सातपुडा पुन्हा किंकाळ्यांनी हादरला: स्कूल बस अपघातात दोन विद्यार्थ्यांचा जागीच मृत्यू; परिवहन विभागाच्या कारभाराबाबत प्रश्नचिन्ह

नंदुरबारच्या अक्कलकुवा तालुक्यातील अमली बारी घाटात स्कूल बसचा भीषण अपघात घडला. या भीषण अपघातात दोन विद्यार्थ्यांचा जागीच मृत्यू तर, अनेक विद्यार्थी गंभीररित्या जखमी झाले आहेत.

Nandurbar School Bus Accident
नंदुरबार स्कूल बस अपघात (ETV Bharat Reporter)
ETV Bharat Marathi Team

November 10, 2025

नंदुरबार : चांदसैली घाटात घडलेल्या अपघात अद्याप पंधरा दिवस देखील पूर्ण होत नाहीत तोवर सातपुडा परिसर पुन्हा दुसऱ्या दुर्घटनेने हादरला आहे. अक्कलकुवा तालुक्यातून जय तुळजा भवानी अनुदानीत शासकीय आश्रम शाळा मेहूनबारे (ता. चाळीसगाव जि. जळगाव) येथील आश्रमशाळेत शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना घेवून जाणारी स्कूल बस अमली बारी घाटात कोसळली. यात दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला तर ४० विद्यार्थी जखमी झाले आहेत. या घटनेने सर्वत्र हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. अपघातानंतर चालक घटना स्थळावरुन पसार झाला आहे. चालकाला नंदुरबार येथे पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. मिताली सेठी यांनी दिली.

स्कूल बस दिडशे फुट दरीत कसळली : खाजगी स्कूल बस (क्र.एम.एच.१५ ए.के. १४५९) ही मोलगी- अक्कलकुवादरम्यान अमली बारी घाटात सुमारे दीडशे फूट दरीत कोसळल्यानं भीषण अपघात घडला. बसमध्ये 41 मुली, 13 मुले असे एकूण 54 विद्यार्थ्यांसह एक शिक्षक एक परिचर असे 56 जण असल्याची माहिती, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. गणेश पवार यांनी दिली आहे.

दोन बालकांचा जागीच मृत्यू : घटनास्थळी अपघातात गंभीर जखमी झाल्याने जगदीश बहादूसिंग वळवी (वय ०७, रा.निंबिपाडा) आणि कपिला जहांगिर राऊत (वय १३, रा.काठी) या दोन विद्यार्थ्यांचा जागीच मृत्यू झाला. जखमी विद्यार्थ्यांना तातडीने अक्कलकुवा येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असता, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ.गणेश पवार आणि कर्मचाऱ्यांनी प्राथमिक उपचार केले. यातील १८ गंभीर जखमींना नंदुरबार जिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आलं आहे. १८ पैकी दोन गंभीर जखमींची प्रकृती नाजूक आहे तर अक्कलकुवा ग्रामीण रुग्णालयात २२ किरकोळ जखमींवर उपचार करण्यात आल्याची माहिती, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. गणेश पवार यांनी दिली.

Nandurbar School Bus Accident
विद्यार्थ्यांना घेऊन जाणारी बस 100 फूट दरीत कोसळली (ETV Bharat Reporter)

रुग्णालयात पालकांचा आक्रोश : अपघाताची माहिती मिळताच घटनास्थळी उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुभाष भोये पथकासह तातडीने रवाना झाले आणि बचाव कार्य करण्यात आले. तसेच परिसरातील लोकप्रतिनिधींसह अनेकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. जखमींना रुग्णवाहिकेने आणि खाजगी वाहनाने अक्कलकुवा ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. अपघाताची माहिती मिळाल्यानंतर अक्कलकुवा ग्रामीण रुग्णालयात दाखल झालेल्या पालकांनी गर्दी करत आक्रोश केला. घटना घडल्यानंतर लगेचच बस चालक तेथून फरार झाला.

Nandurbar School Bus Accident
विद्यार्थ्यांना घेऊन जाणारी बस 100 फूट दरीत कोसळली (ETV Bharat Reporter)



परिवहन विभागाचे दुर्लक्ष : नंदुरबार जिल्ह्यात गेल्या पंधरा दिवसात दोन मोठे अपघात झाले आहेत. दोन्ही अपघातात क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी वाहतूक केली जात होती. या दोन्ही अपघातात दहा जणांचा बळी गेला आहे. तरीदेखील परिवहन विभागाकडून क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कुठल्याही प्रकारची कारवाई केली जात नाही. यामुळं उपप्रादेशिक परिवहन विभागातील अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला जात आहे.

Nandurbar School Bus Accident
अक्कलकुवा ग्रामीण रुग्णालयात पालकांची गर्दी (ETV Bharat Reporter)


जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा रुग्णालयाला दिली भेट : अमली बारी घाटात घडलेल्या अपघाताबाबत जिल्हाधिकारी डॉ.मित्ताली सेठी यांना माहिती मिळताच त्यांनी तत्काळ जिल्हा रुग्णालयात जाऊन जखमी विद्यार्थ्यांची भेट घेत विचारपूस केली. तसेच जखमींवर तत्काळ उपचाराच्या सूचना दिल्या. जिल्हा रुग्णालयासह आवश्यकता असल्यास खासगी मेडिकल सेवा पुरविण्यासाठी देखील प्रशासन प्रयत्नशिल असल्याचं डॉ.मिताली सेठी म्हणाल्या. दरम्यान, घटनास्थळी आपत्ती व्यवस्थापन पथक दाखल होत बचावकार्य सुरु होते. अपघाताची माहिती मिळताच तहसिलदार, आरोग्य विभाग, पोलीस अधिकारी, प्रशासनातील अधिकारी घटनास्थळी पोहचले. वैद्यकीय मदतीसाठी समन्वय साधण्यात आला. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारणाकडून प्राथमिक अहवाल सादर करण्यात आला असून परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवलं जात आहे.



जखमी विद्यार्थी : जयश्री केशव वसावे (वय १०), अत्तरसिंग मुंग्या वसावे (९), अर्जुन दिल्या वसावे (११), अनमोल राया वसावे (८), उर्मिला दिनेश तडवी (११), शिल्पा मंगलसिंग वळवी (११), आर्या सुरसिंग वळवी (११), अजित सागर वळवी (१२), संदिप अभिजित वळवी (१३), अर्थव विलास तडवी (७), माया रोत्या वसावे (१३), सोनी दिरबा वळवी (१२), रीना बहादुरसिंग तडवी (१४), हिना बहादुरसिंग तडवी (११), रसिला बिलाज्या वसावे (१३), सचिन रामसिंग चौधरी (३७), यशवंत विलास वळवी (१०), करिना सूर्या वळवी (९), संदिप बिज्या तडवी, ऋषा वळवी (१४) यांच्यावर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. तर अक्कलकुवा ग्रामीण रुग्णालयात रिना वसावे, भारती तडवी, जानकी राऊत, कुलदीप वळवी, उषा तडवी, योगिता वळवी, टिवकल तडवी, मंजुळा वळवी, मिनाक्षी तडवी, शरद वळवी, अर्चना तडवी, मिनाक्षी नाईक, अर्चना नाईक, शामिला वसावे, देवीभारती वसावे, लोंगा वसावे, रिंकु वसावे, सुमन तडवी, पुजा राऊत, संगिता वसावे, रविना वसावे, रोहिणी पाडवी, तनुषा राऊत, ज्योती वसावे, अंजना तडवी आदी विद्यार्थ्यांवर अक्कलकुवा ग्रामीण रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.

अपघाताची घटना दुर्देवी- डॉ.हिना गावित : "अक्कलकुवा तालुक्यातील देवगोई घाटात विद्यार्थ्यांची स्कूल बस कोसळल्याची दुर्देवी घटना घडली. कार्यकर्त्यांच्या मदतीनं घटनास्थळी मदतकार्य करत जखमींना रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे. अपघातातील मृत्यू विद्यार्थ्यांच्या दुःखाबाबत सांत्वन करण्यात येत आहे." - डॉ. हिना गावित, माजी खासदार



खासदार गोवाल पाडवी यांनी दिली जिल्हा रुग्णालयाला भेट : अमली बारी घाटात घडलेल्या घटनेची माहिती खासदार गोवाल पाडवी यांना मिळताच त्यांनी याबाबत अक्कलकुवा उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधून घटनेची माहिती जाणून घेतली. तसेच अक्कलकुवा ग्रामीण रुग्णालयातील जखमी विद्यार्थ्यांच्या प्रकृतीबाबत विचारणा केली.



आ.आमश्या पाडवींनी केली विद्यार्थ्यांची विचारपूस : अमली बारी घाटात झालेल्या शालेय विद्यार्थ्यांच्या स्कूल बसच्या झालेल्या दुदैवी अपघातानंतर गंभीर जखमी विद्यार्थ्यांना जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. यावेळी अक्कलकुवा अक्राणी विधानसभा मतदारसंघाचे आ. आमश्या पाडवी यांनी जिल्हा रुग्णालयात भेट देत अपघातग्रस्त विद्यार्थांची चौकशी केली. तसेच पालकांशी याबाबत विचारपूस करून दिलासा दिला. यावेळी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ विनय सोनवणे, डॉ. निलेश वळवी प्रा. दिनेश खरात, जगदीश पवार, गणेश वळवी उपस्थित होते.




संपादकांची शिफारस

