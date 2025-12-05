सारंगखेडच्या यात्रोत्सवाला दणक्यात सुरुवात, पहिल्याच दिवशी भाजपा आमदाराच्या पुत्रानं खरेदी केला 11 लाखांचा घोडा
नंदुरबारच्या सारंगखेडा येथील दत्त प्रभूंच्या यात्रोत्सवाला दणक्यात सुरुवात झाली आहे. यात्रेच्या पहिल्याच दिवशी राहुल कुल यांचा पुत्र 11 लाखांचा घोडा खरेदी करून चर्चेत आलाय.
Published : December 5, 2025 at 11:11 AM IST
नंदुरबार : शहादा तालुक्यातील सारंगखेडा येथील प्रसिद्ध एकमुखी दत्त प्रभूंच्या यात्रोत्सवाला दत्त जयंतीपासून (4 डिसेंबर) प्रारंभ झाला. घोडे बाजारासाठी सारंगखेड्याची यात्रा प्रसिद्ध आहे. या यात्रेसाठी घोडे बाजारात आणले जात असून, आतापर्यंत 2500 हून अधिक अश्व विक्रीसाठी दाखल झाले आहेत. तसेच या ठिकाणी विविध साहित्य आणि संसारोपयोगी वस्तूंची दुकानं दिमाखात थाटली आहेत. ही यात्रा महिनाभर सुरू असते, अशा स्थितीत सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून मंदिर ट्रस्टसह पोलीस प्रशासनानं चोख व्यवस्था केली आहे. विशेष म्हणजे यात्रेच्या पहिल्याच दिवशी दौंडचे भाजपा आमदार राहुल कुल यांचा पुत्र आदित्य कुल यांनी 11 लाखांच्या अश्वाची खरेदी केली. सध्या ही बाब परिसरात प्रचंड चर्चेत आहे.
शेकडो वर्षांची परंपरा कायम : तापी नदीच्या किनारी सारंगखेडा येथील एकमुखी दत्तप्रभूंची यात्रा दरवर्षी श्रीदत्त जयंतीला भरते. ही यात्रा घोडे बाजार आणि बैल बाजारासाठी प्रसिद्ध आहे. दरवर्षी विविध राज्यांतून अश्व विक्रीसाठी इथं दाखल होत असतात. सारंगखेड्याच्या यात्रेला 400 वर्षांची परंपरा लाभलेली आहे. यात्रेनिमित्त मंदिर परिसरात विद्युत रोषणाई करून मंदिराला रंगरंगोटीही करण्यात आलीय.
यात्रेनिमित्त चोख सुरक्षा व्यवस्था : तसेच भाविकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनं चोख व्यवस्था करण्यात आली असून, सीसीटीव्ही कॅमेरे लावलेले आहेत. या यात्रेसाठी 10 पोलीस अधिकारी, 2 महिला पोलीस अधिकारी, 150 पोलीस अंमलदार, 50 महिला पोलीस अंमलदार, 160 पुरुष होमगार्ड, 50 महिला होमगार्ड असा चोख बंदोबस्त करण्यात आल्याची माहिती सारंगखेड्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रवींद्र बागुल यांनी दिली.
आमदार राहुल कुल यांच्या पुत्रानं खरेदी केला 11 लाखांचा घोडा : सारंगखेड्याची यात्रा घोडेबाजारासाठी विशेष प्रसिद्ध आहे. यात्रेच्या पहिल्याच दिवशी पुणे जिल्ह्यातील दौंडचे आमदार राहुल कुल यांच्या पुत्रानं 11 लाख रुपयांचा घोडा खरेदी केला. अशा स्थितीत आदित्य कुल यांनी पहिल्याच दिवशी घोडे खरेदीमध्ये उच्चांक नोंदवला आहे. यावर्षी आतापर्यंत 2500 हून अधिक घोडे दाखल झाले आहेत. पुढील पाच दिवसांत साडेतीन हजारांहून अधिक घोडे दाखल होतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
वाहतूक मार्गात बदल : यात्रा कालावधीत सारंगखेडा मार्गे असलेली वाहतूक अनरदबारी मार्गे तर दोंडाईचाकडून येणारी वाहतूक नंदुरबारमार्गे वळविण्यात आली आहे. यात्रोत्सवादरम्यान अवजड वाहनांमुळे कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये आणि वाहतूक कोंडी होऊ नये, यासाठी प्रशासनाकडून ही उपाययोजना करण्यात आली आहे.
ग्रामपंचायत प्रशासन सज्ज : यात्रोत्सवानिमित्त ग्रामपंचायत प्रशासनदेखील सज्ज झालं आहे. यात्रा काळात 100 सफाई कामगारांची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती ग्रामपंचायत अधिकारी जयसिंग पवार यांनी दिली. तसेच यात्रेच्या काळात वीजपुरवठा खंडित न करता सुरळीत ठेवण्यात येणार आहे. आरोग्य विभागाची पथकंदेखील गावात आली आहेत.
हेही वाचा
- यात्रेदरम्यान अश्वत्थामा भेटत असल्याची भाविकांची श्रद्धा; समुद्र सपाटीपासून ४ हजार फूट उंचीवरील शिखरावर फुलली गर्दी
- पट्टणकोडोली विठ्ठल-बिरदेव यात्रा; लाखो भाविकांच्या उपस्थितील हेडाम नृत्य अन् फरांडे बाबांची भाकणूक
- गेल्या सतरा वर्षांपासून माहूरगड ते बेलगाव पायी ज्योत; ज्योतीचे आष्टीत जंगी स्वागत, पाहा व्हिडिओ