नंदुरबारच्या 'एक दिवसाच्या' जिल्हाधिकाऱ्याची सर्वत्र चर्चा! दुर्गम भागातून थेट प्रशासनाच्या सर्वोच्च खुर्चीवर
बालदिनानिमित्त नंदुरबार जिल्ह्यातील आश्रमशाळेत अकरावीत शिकणाऱ्या आचल वसावे या आदिवासी विद्यार्थिनीला एक दिवसासाठी जिल्हाधिकारी होण्याचा सन्मान मिळाला.
Published : November 14, 2026 at 12:37 PM IST
नंदुरबार : आदिवासीबहुल नंदुरबार जिल्ह्यातील एका होतकरू विद्यार्थिनीला बालदिनानिमित्त चक्क एक दिवसासाठी जिल्हाधिकारी होण्याचा मान मिळाला. आचल वसावे असे या विद्यार्थिनीचे नाव असून, भविष्यात आयएएस अधिकारी होऊन जिल्हाधिकारी बनण्याचे तिचे स्वप्न आहे. तिच्या या स्वप्नांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे आणि जिल्हाधिकारी डॉ. मिताली सेठी यांच्या पुढाकारातून हा अनोखा उपक्रम राबवण्यात आला.
आचल वसावे ही बालिका आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनी असून, सध्या अकरावीच्या वर्गात शिक्षण घेत आहे. दहावीच्या परीक्षेत तिने 81 टक्के गुण मिळवले आहेत. तिची शैक्षणिक गुणवत्ता, जिद्द आणि प्रशासकीय सेवेत जाण्याची महत्त्वाकांक्षा लक्षात घेऊन तिला एक दिवसाची जिल्हाधिकारी होण्याची संधी देण्यात आली.
विशेष म्हणजे, 14 नोव्हेंबर रोजी बालदिनाची सुट्टी असल्याने प्रशासनाने आदल्या दिवशीच आचलला जिल्हाधिकारी पदाचा सन्मान दिला. यावेळी मंत्री आदिती तटकरे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीसह जिल्ह्यातील दुष्काळ आढावा बैठकीतही तिने सहभाग घेतला. त्यामुळे जिल्ह्याच्या प्रशासकीय कामकाजाचा जवळून अनुभव घेण्याची संधी तिला मिळाली.
यावेळी मंत्री आदिती तटकरे यांनी बालिका आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनींशी संवाद साधून त्यांच्या शैक्षणिक अडचणी आणि समस्या जाणून घेतल्या. महिला व बालविकास विभागाच्या माध्यमातून विद्यार्थिनींच्या समस्या प्राधान्याने सोडवण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. तसेच आचलचे कौतुक करून तिच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.
आदिवासी भागातील विद्यार्थिनींमध्येही मोठी स्वप्ने पाहण्याची आणि ती पूर्ण करण्याची क्षमता आहे, हा संदेश या उपक्रमातून देण्यात आला. एक दिवसासाठी मिळालेल्या जिल्हाधिकारी पदाच्या सन्मानामुळे आचलचा आत्मविश्वास वाढला असून, भविष्यात आयएएस अधिकारी होण्याच्या तिच्या ध्येयाला या अनुभवातून निश्चितच प्रेरणा मिळणार आहे.
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