नंदुरबारमध्ये ट्रान्सफॉर्मरलाही लागला उन्हाचा चटका, थंडाव्यासाठी चक्क वॉटर कुलर अन् पंख्यांचा आधार

वाढत्या उन्हामुळं ट्रान्सफॉर्मर तापून वीज खंडित होऊ नये म्हणून प्रशासनानं चक्क वॉटर कुलर, पंखे लावले आहेत. अनोख्या प्रयोगामुळं विद्युत पुरवठा सुरळीत राहण्यास मदत होत आहे.

Nandurbar Heatwave
ट्रान्सफॉर्मरचे तापमान नियंत्रणात ठेवण्यासाठी लावलेला कुलर (ETV Bharat Reporter)
Published : April 22, 2026 at 6:32 PM IST

Updated : April 22, 2026 at 8:01 PM IST

नंदुरबार : जिल्ह्यात तापमानाचा पारा दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळं दुपारी एक ते चार या वेळेत विजेची मागणी वाढल्यामुळं ट्रान्सफॉर्मरवर मोठ्या प्रमाणावर लोड येत आहे. त्यामुळं वीज वितरण कंपनीच्या नंदुरबार जिल्ह्यातील ट्रान्सफॉर्मरला वॉटर कुलर आणि मोठे पंखे लावले आहेत. जेणेकरून ट्रान्सफॉर्मरचं तापमान नियंत्रणात ठेवता येईल. ट्रान्सफॉर्मरचं तापमान नियंत्रणात राहिल्यास विद्युत प्रवाह खंडित होणार नाही, अशी माहिती अभियंत्यांकडून देण्यात आली आहे.

तापमान 43 अंशावर, विजेची मागणी वाढल्यामुळं ट्रान्सफॉर्मरवर ताण : जिल्ह्यात तापमानाचा पारा 40 ते 42 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचला आहे. याचा परिणाम मानवी जीवनासह महावितरणच्या ट्रान्सफॉर्मरवरही दिसून येत आहे. वाढत्या उष्णतेमुळं विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली असून, ट्रान्सफॉर्मरवर अतिरिक्त भार येत आहे. शॉर्टसर्किटसारख्या घटना टाळण्यासाठी महावितरण विभागाकडून ट्रान्सफॉर्मरला कुलर लावून तापमान नियंत्रणात ठेवण्याचं उपाय केले जात आहेत. जिल्ह्यातील विविध उपकेंद्रांवर ही उपाययोजना राबवली जात आहे. यावर्षी तापमान गेल्या वर्षाच्या तुलनेत अधिक असल्याचं दिसत आहे. पुढील काही दिवसांत उष्णतेत आणखी वाढ होण्याचा अंदाज हवामान खात्यानं व्यक्त केल्यानं महावितरणकडून विशेष सतर्कता बाळगली जात आहे.

प्रतिक्रिया देताना आर.एन. पाटील (ETV Bharat Reporter)

शॉर्टसर्किट टाळण्यासाठी ट्रान्सफॉर्मरला कुलरची व्यवस्था : तापमानाचा पारा वाढल्यामुळं दुपारी बारा वाजल्यापासून पाच वाजेपर्यंत विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. नागरिकांकडून कार्यालयात अथवा घरांमध्ये कुलर, एसी यासारख्या उपकरणांचा अधिक वापर होत आहे. त्यामुळं दुपारी विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. त्यामुळं विद्युत ट्रान्सफॉर्मरवर मोठ्या प्रमाणावर भार वाढत आहे. कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी वीज वितरण कंपनीकडून ट्रान्सफॉर्मरला वॉटर कुलरसह मोठ्या पंख्यांची सोय केली आहे. जेणेकरून ट्रान्सफॉर्मरचं तापमान नियंत्रणात राहील आणि विद्युत पुरवठा सुरळीत राहील, अशी माहिती वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

