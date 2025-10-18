ETV Bharat / state

भाविकांच्या किंकाळ्यांनी सातपुडा परिसर हादरला; अपघातात आठ भाविकांचा मृत्यू

अस्तंबा यात्रेहून परत येणाऱ्या भाविकांच्या पिकअप गाडीला अपघात (Accident) झाला. या अपघातात 8 भाविकांचा मृत्यू झाला आहे.

Nandurbar Accident News
अष्टंबा यात्रेतील भाविकांच्या गाडीला अपघात (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 18, 2025 at 8:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नंदुरबार : जिल्ह्यातील प्रसिद्ध अस्तंबा यात्रेतील भाविकांवर काळाने घाला घातला आहे. यात्रेहून परतताना भाविकांच्या वाहनाला भीषण अपघात (Accident) झाला आहे. या वाहनातून सुमारे 35 पेक्षा अधिक जण प्रवास करत असल्याचं प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं. चांदशैली घाटात नियंत्रण सुटून पिकअप दरीत कोसळल्याने हा अपघात झाला आणि 8 जणांचा मृत्यू झाला. तर 27 जण जखमी झाले आहेत.

अपघातात 27 जण जखमी : अपघातातील 27 जखमींपैकी 15 जणांना जिल्हा सामान्य रुग्णालयात हलविण्यात आलं असून 13 जणांवर तळोदा उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. मृत आणि जखमीमध्ये सर्वाधिक आकडा हा नंदुरबार तालुक्यातील घोटाणे गावातल्या भाविकांचा असल्यानं या गावावर ऐन दिवाळीत शोककळा पसरली आहे. तर दोघे कोरिट येथील तर एक नंदुरबार शहरातील मयत असल्याचं प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं आहे. मृतांवर शवविच्छेदन करून मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला आहे.

प्रतिक्रिया देताना सरपंच आणि आमदार (ETV Bharat Reporter)


जिल्ह्यातील प्रसिद्ध अस्तंबा यात्रा : शेकडो वर्षांची परंपरा असलेल्या अस्तंबा यात्रा ही नंदुरबार जिल्ह्यातील प्रसिद्ध यात्रेपैकी एक यात्रा आहे. या यात्रेत आदिवासी बांधवांसह जिल्हावासीय तसेच गुजरात, मध्यप्रदेश राज्यातील भाविक दर्शनासाठी येतात. दिवाळी निमित्ताने भरणाऱ्या अक्कलकुवा तालुक्यातील प्रसिध्द अस्तंबा यात्रा भरते.

कसा घडला अपघात ?: "यात्रेवरुन परतणाऱ्या भाविकांच्या पिकअप गाडीचा (गाडी क्रमांक एम. एच. 39 ए.बी. 2802) सकाळी साडे दहाच्या सुमारास तळोदा तालुक्यातील चांदशैली घाटात भीषण अपघात झाला. घाटातील वळण भागावर गाडीवरचं नियंत्रण सुटल्यानं हि गाडी दरीत कोसळली. यावेळी काहींनी गाडीतून उड्या घेतल्या तर काही गाडीसोबत दरीत कोसळले", असं अपघातातील प्रत्यक्ष दर्शींनी सांगितलं. या अपघाताची माहीती मिळताच पोलीस प्रशासन, आमदार राजेश पाडवी यांचे कार्यकर्ते घटना स्थळी दाखल झाले. त्यांनी जखमींना मिळेल त्या वाहनाने तळोदा उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. तळोदा उपजिल्हा रुग्णालयात अपघाताची माहिती कळताच मृतांच्या नातेवाईकांनी एकच हंबरडा फोडला.


जखमींवर प्राथमिक उपचार : चांदशैली घाटात भाविकांच्या वाहनाला झालेल्या अपघातातील जखमी आणि मृताना तळोदा उपजिल्हा रुग्णालयात पाचरण करण्यात आलं. यावेळी डॉक्टरांनी आणलेल्या जखमीपैकी 06 जणांना मृत घोषीत केलं. तर उपचारादरम्यान तळोदा उपजिल्हा रुग्णालायत आणखीन एकाचा मृत्यू झाला. तर तळोदा उपजिल्हा रुग्णालयातून 15 जखमींनना अधिकच्या उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालय नंदुरबार येथे हलिवण्यात आलं आहे. यातील चालकाचा जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. घटनेची दाहकता लक्षात घेता वैद्यकीय पथक तळोदा उपजिल्हा रुग्णालयात ठाण मांडून होते. तसेच तळोदा शहरातील नागरिकांनी अपघात ग्रस्तांच्या मदतीला धावून आले.



राजकीय नेत्यांसह अधिकाऱ्यांनी दिली भेट : चांदशैली घाटात झालेल्या भीषण अपघातात मृतांची संख्या असल्याने घटनास्थळी जिल्हा पोलीस अधिक्षक सवन दत्त अप्पर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, जिल्हा शल्य जिकित्सक डॉ. विनय सोनवणे यांनी देखील रुग्णाची पाहणी करत विचारपूस केली. तर आमदार विजयकुमार गावित, शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख राम रघुवंशी यांनी देखील मृत कुटुंबीयांच्या नातेवाईकांची भेट घेवून त्याचं सांत्वनं केलं. यावेळी मृतांच्या नातेवाईकांना लवकरच मदत मिळविण्यात प्रयत्न करू, असं आमदार विजयकुमार गावित यांनी सांगितलं.


तळोदा वासियांनी केलं मदत कार्य : भाविकांच्या वाहनाला भीषण अपघात झाल्याची माहिती तळोदा शहरात पसरली. तातडीने शहरातील भाजपाचे तसेच शिंदे गटाचे त्याचबरोबर इतर सामाजिक क्षेत्रातील नागरिकांनी घटनास्थळी भेट देऊन अपघातातील जखमींना तळोदा उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. यामुळं जखमींच्या जीव वाचविण्यात आरोग्य विभागाला यश आलं आहे.


मृतकांची नावे-


1. गणेश संजय भिल (ठाकरे) 15 वर्ष रा. शबरीहट्टी नंदुरबार शहर
2. पवन गुलाब मिस्त्री 32 वर्षे रा. घोटाणे ता नंदुरबार
3. बापू छगन धनगर 24 वर्षे रा. घोटाणे ता नंदुरबार
4. चेतन पावबा पाटील 23 वर्षे रा. घोटाणे ता नंदुरबार
5. भूषण राजेंद्र गोसावी 30 वर्षे रा. घोटणे ता नंदुरबार
6. राहुल गुलाब मिस्त्री 23 रा. घोटाणे ता नंदुरबार
7. योगेश लक्ष्मण ठाकरे वय 28 रा. कोरीट ता नंदुरबार
8.हिरालाल जगन भिल वय 38 रा. कोरीट ता. नंदुरबार



अस्तंबा यात्रेत सलग दुसऱ्या वर्षी अपघात : शेकडो वर्षांची परंपरा असलेल्या अस्तंबा यात्रेत गेल्या दोन वर्षांपासून अपघातांचं सत्र सुरू आहे. गेल्या वर्षी नंदुरबार शहरातील एका युवकाचा पाय घसरून दरीत पडल्यामुळं त्याचा मृत्यू झाला होता. तर याच यात्रेत यंदा आठ भाविकांचा अपघाती मृत्यू झाला आहे.

हेही वाचा -

  1. अस्तंबा यात्रेवरून परत येणाऱ्या भाविकांवर काळाचा घाला, किमान 7 भाविकांचा मृत्यू
  2. बालोतरा-सिंधारी मेगा हायवेवर भीषण अपघात, ट्रेलर-स्कॉर्पिओच्या धडकेत 4 मित्र जिवंत जळाले
  3. बुलढाण्यात केळी घेऊन जाणाऱ्या ट्रकचा भीषण अपघात, दोन जणांचा मृत्यू तर चार जण जखमी

TAGGED:

अस्तंबा यात्रा
ASTAMBA YATRA IN NANDURBAR
NANDURBAR ACCIDENT
पिकअप गाडीला अपघात
NANDURBAR ACCIDENT NEWS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.