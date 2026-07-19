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नांदेड हादरलं! आत्महत्येपूर्वी शिक्षक पित्यानंच केली दोन्ही मुलांची हत्या; पोस्टमार्टम रिपोर्टमधून धक्कादायक खुलासा

नांदेडमधील शिक्षक व दोन मुलांच्या मृत्यूचं गूढ अखेर उकललं आहे.

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नांदेडमधील झेडपी शाळेच्या शिक्षकाची आत्महत्या (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 19, 2026 at 11:56 AM IST

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नांदेड - जिल्हा हादरवून टाकणारी, काळजाचा ठोका चुकवणारी आणि प्रत्येक पालकाच्या मनाला चटका लावणारी घटना समोर आली आहे. मुदखेड तालुक्यातील पुनेगाव येथील गोदावरी नदी पुलावर कार नदीत कोसळून शिक्षक पिता आणि त्यांच्या दोन चिमुकल्या मुलांचा मृत्यू झाल्याची घटना सुरुवातीला सामूहिक आत्महत्या असल्याचे मानले जात होते. मात्र, शवविच्छेदन अहवालाने या प्रकरणाला धक्कादायक वळण दिले आहे.

शिक्षकाने मुलांची केली हत्या - तपासात समोर आलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक सुनील मोरे यांनी आत्महत्या करण्यापूर्वी आपल्या दोन्ही मुलांवर चाकूने वार करून त्यांची हत्या केली आणि त्यानंतर कारसह गोदावरी नदीत झेप घेतली. मृत मुलगी सारा (वय- 14) आणि मुलगा सुमित (वय - 10) यांच्या छाती व पोटावर धारदार शस्त्राचे वार आढळल्याची माहिती पोस्टमॉर्टेममधून समोर आली आहे. यानंतर संपूर्ण नांदेड जिल्ह्यात संताप आणि हळहळ व्यक्त होत आहे. या प्रकरणी ग्रामीण पोलिसांनी मृत पिता सुनील मोरे यांच्याविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल केला असून, तपासाला वेग दिला आहे.

घटनेविषयी माहिती देताना डीवायएसपी प्रशांत शिंदे (ETV Bharat Reporter)

दोन वेगवेगळे गुन्हे दाखल - दरम्यान, घटनेपूर्वी सुनील मोरे यांनी व्हॉट्सअॅप स्टेटसवर धक्कादायक संदेश टाकल्याची माहितीही समोर आली आहे. त्या स्टेटसमध्ये काही शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांची नावे घेत गंभीर आरोप करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण पोलिसांनी गटशिक्षण अधिकाऱ्यासह चार जणांविरोधातही स्वतंत्र गुन्हा नोंदवला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण केवळ आत्महत्येपुरते मर्यादित न राहता अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारे ठरत आहे.

नेमके या घटनेमागचे कारण काय? मुलांची हत्या नेमकी कुठे आणि कशी करण्यात आली? आणि व्हॉट्सअॅप स्टेटसमधील आरोपांमागे काय सत्य दडले आहे? या सर्व बाबींचा आता पोलिसांकडून सखोल तपास सुरू आहे. सध्या संपूर्ण राज्याचे लक्ष या अत्यंत संवेदनशील आणि धक्कादायक प्रकरणाकडे लागले आहे.

पोस्टमार्टम अहवाल आला समोर - डीवायएसपी प्रशांत शिंदे यांनी दिलेल्या माहिती नुसार, "एक कार गोदावरी नदीपात्रात पडल्याची माहिती मिळाल्यानंतर आम्ही घटनास्थळावर रवाना झालो. तिथे पोलीस अधीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली एनडीआरएफ (NDRF) ची टीम, क्रेन आणि पोलीस स्टाफ हजर असताना कार नदीतून बाहेर काढण्यात आली. त्या कारमध्ये एक मुलगी, एक मुलगा व एका व्यक्तीचा मृतदेह आढळला. ही सर्व तिन्ही मृतदेह शासकीय रुग्णालय नांदेड येथे पोस्टमार्टमसाठी पाठवण्यात आले."

शिक्षकाविरोधात गुन्हा दाखल - "मुलगी व मुलाचा पंचनामा व पोस्टमार्टम केल्यानंतर डॉक्टरांनी 'स्टॅब इंज्युरी टू चेस्ट' असे वैद्यकीय मत दिल्याने नांदेड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात सुनील नारायण मोरे यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, यात पोलीस हे तक्रारदार आहेत व गुन्ह्याचा अधिक तपास चालू आहे," अशी माहिती डीवायएसपी प्रशांत शिंदे यांनी दिली.

पोलीस तपास सुरू - या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाची घडामोड घडली असून, स्वतः मृत असलेल्या सुनील मोरे यांच्याविरोधातच त्यांच्या दोन्ही मुलांच्या हत्येचा गुन्हा ग्रामीण पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे आत्महत्या, कौटुंबिक तणाव, मानसिक दबाव आणि शिक्षण विभागातील कथित छळ या सर्व अंगांनी पोलिसांकडून तपास केला जात आहे.

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TAGGED:

ZP TEACHER TWO CHILDREN DEATH CASE
मुदखेड शिक्षक आत्महत्या प्रकरण
MUDKHED TEACHER SUICIDE
NANDED POLICE
NANDED TEACHER TWO CHILDREN DEATH

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