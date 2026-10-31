उपमुख्यमंत्री शिंदेंच्या उद्घाटनाआधीच ठाकरेंच्या शिवसेनेचा 'शुभारंभ'; नांदेडमध्ये 100 खाटांच्या रुग्णालयावरून राजकारण तापलं
नांदेडच्या वाडी येथील 100 खाटांच्या शासकीय रुग्णालयाच्या उद्घाटनावरून राजकीय वाद निर्माण झाला आहे.
Published : October 31, 2026 at 12:52 PM IST
नांदेड : नांदेडमधील वाडी येथील 100 खाटांच्या शासकीय रुग्णालयाच्या उद्घाटनावरून आता राजकीय श्रेयवादाचा संघर्ष पेटला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात या रुग्णालयासाठी निधी मंजूर करण्यात आला होता, तर रुग्णालयाचे भूमिपूजन आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले होते.
दरम्यान, येत्या 1 नोव्हेंबर रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते या रुग्णालयाचा लोकार्पण सोहळा होणार आहे. मात्र, लोकार्पण सोहळ्याच्या निमंत्रण पत्रिकेवर सरपंच आणि स्थानिक प्रतिष्ठित नागरिकांची नावं नसल्यानं ग्रामस्थांमध्ये नाराजी पसरली आहे. याशिवाय, रुग्णालयाच्या कोनशिलेवर उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांची नावे समाविष्ट करावीत, अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या शिवसैनिकांनी केली आहे. त्यामुळे रुग्णालयाच्या लोकार्पण सोहळ्यापूर्वीच राजकीय श्रेयवादाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे.
उपमुख्यमंत्री शिंदेंच्या लोकार्पणाआधीच ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून उद्घाटन :
नांदेडच्या वाडी येथील 100 खाटांच्या शासकीय रुग्णालयाच्या उद्घाटनावरून राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना या रुग्णालयाला मंजुरी देण्यात आली होती. तत्कालीन पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते रुग्णालयाचे भूमिपूजन करण्यात आले होते. यावेळी तत्कालीन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे हेही उपस्थित होते.
मात्र, त्यानंतर राज्यातील सरकार बदलले आणि रुग्णालयाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर 1 नोव्हेंबर रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते अधिकृत लोकार्पण सोहळा नियोजित करण्यात आला होता.
दरम्यान, रुग्णालयाच्या कोनशिलेवर उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांची नावे समाविष्ट करण्याची मागणी करूनही स्थानिक आमदार बालाजी कल्याणकर यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप ठाकरेंच्या शिवसैनिकांनी केला. त्यानंतर संतप्त शिवसैनिकांनी थेट रुग्णालयात धडक देत नारळ फोडून, फुले आणि गुलाल उधळत रुग्णालयाचे उद्घाटन केले. हे उद्घाटन उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशानुसार केल्याचा दावा शिवसैनिकांनी केला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते होणाऱ्या अधिकृत लोकार्पण सोहळ्याआधीच ठाकरेंच्या शिवसेनेनं उद्घाटन केल्यानं नांदेडच्या राजकीय वर्तुळात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.