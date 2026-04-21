ETV Bharat / state

अर्जितसिंग चव्हाण हत्या प्रकरण : दोन मुख्य आरोपी तेलंगणातून अटकेत; घरफोडी प्रकरणात 78 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

नांदेडच्या भारत ई-स्क्वेअर परिसरातील तिहेरी खून प्रकरणातील मुख्य आरोपी शेख शाहरुख उर्फ कबूतर आणि शेख उबेदला पोलिसांनी तेलंगणातून अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे.

Nanded Triple Murder Case : Two Main Accused from Telangana Including shaikh shahrukh Kabutar Arrested from Telangana
अर्जितसिंग चव्हाण हत्या प्रकरण : दोन मुख्य आरोपी तेलंगणातून अटकेत
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 21, 2026 at 6:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नांदेड : नांदेड शहरात काही दिवसांपूर्वी घडलेल्या तिहेरी खून प्रकरणात पोलिसांनी महत्त्वाची कारवाई करत दोन प्रमुख आरोपींना अटक केली आहे. भारत ई-स्क्वेअर परिसरात झालेल्या या थरारक घटनेनंतर शहरात मोठी खळबळ उडाली होती. आता स्थानिक गुन्हा शाखेच्या पथकानं शेख शाहरुख उर्फ कबूतर आणि शेख उबेद शेख अजगर या दोघांना तेलंगणातून अटक करत प्रकरणाच्या तपासाला वेग दिला आहे.

जीवघेण्या हल्ल्यात अर्जितसिंगचा जागीच मृत्यू : 4 एप्रिलच्या मध्यरात्रीनंतर प्रफुल्ल उर्फ अर्जितसिंग गजानन चव्हाण हा मित्रासोबत चित्रपट पाहून कॅनॉल रोडमार्गे घरी जात होता. यावेळी त्याच्यावर जुन्या वादातून हल्ला करण्यात आला. साईलाला, शाहरुख कबूतर, सोनू राऊत, आवेश सय्यद, मोहम्मद अरबाज, उबेद आणि साहेर यांनी धारदार शस्त्रांनी केलेल्या जीवघेण्या हल्ल्यात अर्जितसिंगचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेनंतर भाग्यनगर पोलिसांनी सोनू राऊत आणि साहेर यांना यापूर्वीच अटक केली होती, तर मुख्य आरोपी फरार होते.

माध्यमांशी बोलताना जिल्हा पोलिस अधीक्षक अविनाश कुमार (ETV Bharat Reporter)

मुख्य आरोपीचा शोध सुरू : पोलीस अधीक्षक अबिनाश कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली एलसीबीचे पोलीस निरीक्षक उदय खंडेराय यांनी विशेष पथकं तयार करून आरोपींचा शोध सुरू केला. उपनिरीक्षक मिलिंद सोनकांबळे आणि त्यांच्या पथकाला मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे शाहरुख आणि उबेद याला 20 एप्रिलला तेलंगणातून ताब्यात घेण्यात आलं. चौकशीत त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली असून पुढील तपासासाठी त्यांना भाग्यनगर पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलं आहे. दरम्यान, मुख्य आरोपी साईलाला अद्याप फरार असून त्याचा शोध सुरू आहे.

उर्वरित आरोपींना लवकरच अटक करणार : "या प्रकरणात फरार आरोपीला मदत करणाऱ्या मन्मथ मंगरुळे (नायगाव) आणि दिग्विजय नारागुडे (श्यामनगर, नांदेड) यांच्याविरुद्धही पोलिसांनी कारवाई सुरू केली आहे. उर्वरित आरोपींनाही लवकरच अटक केली जाईल," असा विश्वास जिल्हा पोलीस अधीक्षक अविनाश कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला आहे.

दुहेरी कारवाईमुळं गुन्हेगारीवर आळा : दरम्यान, दुसऱ्या कारवाईत भाग्यनगर पोलिसांनी घरफोडीच्या मालिकेत सहभागी असलेल्या चार चोरट्यांना अटक केली आहे. या टोळीनं 10 घरफोड्यांची कबुली दिली असून पोलिसांनी त्यांच्याकडून सुमारे 78 लाख 35 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. यात 44.5 तोळं सोन्याचं आणि चांदीचे दागिने, एक कार आणि तीन दुचाकींचा समावेश आहे. या प्रकरणातील आरोपींना न्यायालयानं पोलीस कोठडी सुनावली असून पुढील तपास सुरू आहे. नांदेड पोलिसांच्या या दुहेरी कारवाईमुळं गुन्हेगारीवर आळा बसण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

TAGGED:

SHAIKH SHAHRUKH KABUTAR
NANDED CRIME NEWS
ARIJIT SINGH CHAVAN MURDER CASE
अर्जितसिंग चव्हाण हत्या प्रकरण
NANDED TRIPLE MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.