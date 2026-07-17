'वरिष्ठांच्या जाचाला कंटाळून मी अन् मुलं जात आहोत...'; नांदेडमध्ये शिक्षकानं दोन मुलांसह संपवली जीवनयात्रा
नांदेडमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या छळाला कंटाळून हिमायतनगर येथील एका शिक्षकानं सोशल मीडियावर भावुक स्टेटस ठेवत दोन मुलांसह नदीत कार घालून आत्महत्या केली.
Published : July 17, 2026 at 2:24 PM IST|
Updated : July 17, 2026 at 2:37 PM IST
नांदेड : नांदेड जिल्ह्यातील मुदखेड तालुक्यातून शुक्रवारी (दि.17) एक अत्यंत काळजाचा थरकाप उडवणारी आणि धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका जिल्हा परिषद शिक्षकानं वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जाचाला कंटाळून आपल्या दोन निष्पाप मुलांसह नदीत चारचाकी वाहन घालून जीवनयात्रा संपवली. अंदुरा परिसरातील नदीपात्रात ही चारचाकी आणि त्यातील तीन मृतदेह आढळून आले असून, या घटनेमुळं संपूर्ण नांदेड जिल्हा आणि शिक्षण वर्तुळात तीव्र संताप व खळबळ उडाली आहे.
सोशल मीडियावर स्टेटस ठेवून उचललं टोकाचं पाऊल : मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, मृत शिक्षक हे हिमायतनगर तालुक्यात कार्यरत होते. आत्महत्येसारखे टोकाचं पाऊल उचलण्यापूर्वी त्यांनी आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवर एक हृदयद्रावक स्टेटस ठेवला होता. त्या स्टेटसमध्ये, "मी माझ्या वरिष्ठांच्या जाचाला आणि छळाला कंटाळून माझ्या दोन्ही मुलांसह आत्महत्या करत आहे," असा स्पष्ट उल्लेख त्यांनी केला होता. हा स्टेटस पाहिल्यानंतर नातेवाईक आणि मित्रांनी त्यांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तोपर्यंत उशीर झाला होता आणि त्यांचं चारचाकी वाहन नदीत कोसळलं होतं.
एनडीआरएफच्या मदतीनं चारचाकी आणि मृतदेह बाहेर काढले : शुक्रवारी सकाळी साडेसातच्या सुमारास अंदुरा येथील नदीपात्रात एक कार बुडाल्याचं स्थानिकांच्या निदर्शनास आलं. यानंतर त्यांनी तातडीने पोलिसांना याबाबात माहिती दिली. घटनेचं गांभीर्य ओळखून जिल्हा पोलीस प्रशासनानं एनडीआरएफ आणि स्थानिक रेस्क्यू टीमला पाचारण केलं. अनेक तासांच्या अथक शोधमोहिमेनंतर कार नदीबाहेर काढण्यात यश आलं. कारचा दरवाजा उघडला असता, त्यात शिक्षक आणि त्यांच्या दोन मुलांचे मृतदेह आढळून आले. हे विदारक दृश्य पाहून उपस्थितांचे डोळे पाणावले.
वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडून घटनास्थळाची पाहणी : या घटनेची माहिती मिळताच नांदेडचे पोलीस अधीक्षक निलाभ रोहन आणि अपर पोलीस अधीक्षक सुरज गुरव यांनी तातडीनं घटनास्थळी धाव घेत पाहणी केली. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून नदीपात्राजवळ मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. पोलिसांनी तिन्ही मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी रुग्णालयात पाठवले असून, आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या त्या 'वरिष्ठ' अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
पाण्यात कोसळलेली गाडी बाहेर काढली : "नांदेड जिल्ह्यातील एनडीआरफ पथकाला या घटनेबाबत माहिती मिळाली. यामध्ये अमदुरा पुलावरून एक चारचाकी वाहन नदीत कोसळल्याची माहिती मिळाली. मी राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाचं पथक घेऊन घटनास्थळी दाखल झालो. बचावकार्य करत पाण्यात कोसळलेली चारचारी गाडी बाहेर काढली. यातून तिघांचे मृतदेह बाहेर काढले," अशी माहिती पोलीस उपनिरीक्षक सुरेश सपकाळ यांनी दिली.
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