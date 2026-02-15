पायांनी दिली बारावी परीक्षा; जिद्दी विद्यार्थ्याच्या पुढील शिक्षणाची जबाबदारी संस्थेकडून स्वीकारली
बारावीच्या परीक्षा सुरू आहेत. या दरम्यान कौतूकास्पद बाब पाहायला मिळाली. नांदेड जिल्ह्यातील एका विद्यार्थ्यानं शारीरिक परिस्थितीत हार न मानता पायाच्या बोटांनी बारावीची परीक्षा देत आहे.
Published : February 15, 2026 at 2:07 PM IST
नांदेड : राज्यात उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत इयत्ता बारावीच्या परीक्षा घेतल्या जात आहेत. या परीक्षेदरम्यानं नांदेडमधल्या एका विद्यार्थ्यानं सर्वांचं लक्ष वेधलं आहे. दोन्ही हात नसतानाही एका विद्यार्थ्यानं आपल्या पायांनी बारावीची परीक्षा दिली आहे. त्याच्या जिद्दी आणि चिकाटीचं सर्वत्र कौतुक होत आहे. या प्रेरणादायी घटनेची दखल घेत महाविद्यालयाच्या संस्थाचालकांनी त्या विद्यार्थ्याच्या पुढील शिक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारली आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्याला उच्च शिक्षणासाठी मोठा आधार मिळाला आहे.
पायांनी देतोय बारावीची परीक्षा : 'हुनर कधीच कोणाच्या आधारावर अवलंबून नसतं', याचं जिवंत उदाहरण म्हणजे नांदेड जिल्ह्यातील 19 वर्षीय सुरज शिवराज उबाळे. दोन्ही हात नसतानाही तो आपल्या पायांनी बारावीची परीक्षा देत आहे. सुरज हा मुदखेड तालुक्यातील गाडेगाव येथील रहिवासी आहे. त्याचा जन्मच दोन्ही हातांशिवाय झाला. लहानपणी त्याच्या आई-वडिलांनी त्याला गावातील जिल्हा परिषद शाळेत घातलं. पहिल्या इयत्तेतील शिक्षकांनी त्याच्याकडून पायांनी लिहिण्याचा सराव करून घेतला. तेव्हापासून तो पायांनीच लिहित आहे. त्यानं पाचवीपर्यंत शिक्षण गावात पूर्ण केलं. त्यानंतर तो नांदेड शहरातील दिव्यांग शाळेत सातवीपर्यंत शिकला. पुढं डोंगरगाव येथील दिव्यांग शाळेत त्यानं दहावीपर्यंत शिक्षण घेत 64 टक्के गुण मिळवून उत्तीर्ण झाला.
शाळेच्या संस्थाचालकांनी स्वीकारली शिक्षणाची जबाबदारी : अकरावीत सुरज शिवराज उबाळे यानं कंधार तालुक्यातील श्री शिवाजी कॉलेज इथं कला शाखेत प्रवेश घेतला. तो नियमित महाविद्यालयात जात नाही. मात्र घरी राहून दररोज चार तास अभ्यास करतो. सध्या त्याची बारावीची परीक्षा सुरू असून तो श्री शिवाजी कॉलेजमध्येच परीक्षा देत आहे. दोन्ही हात नसतानाही तो पायांनी तीन तासांत 100 गुणांचा पेपर सहजपणे पूर्ण करतो. पायांनी लिहिताना त्याला कोणतीही अडचण येत नाही. त्याची जिद्द, चिकाटी आणि आत्मविश्वास खरोखरच प्रेरणादायी आहेत. पुढं जाऊन सुरजला शिक्षक बनायचं आहे. "प्रत्येकानं जिद्दीनम अभ्यास केला तर मोठा अधिकारी होऊ शकतो," असा संदेशही सुरजनं दिला. त्याची कहाणी अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. दरम्यान, शिक्षणाबद्दलची त्याची प्रचंड जिद्द आणि आवड पाहून श्री शिवाजी फ्री एज्युकेशन सोसायटी यांनी बारावीनंतरच्या शिवराजच्या उच्च शिक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारली आहे. "सुरजच्या पुढील शिक्षणाचा सर्व खर्च श्री शिवाजी महाविद्यालय उचलेल," अशी माहिती संस्थाचालक पुरुषोत्तम धोंडगे यांनी दिली. या निर्णयामुळं त्याच्या उच्च शिक्षणाचा मार्ग सुकर झाला असून त्याच्या जिद्दीला संस्थेनं भक्कम पाठिंबा दिला आहे.
