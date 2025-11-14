Bihar Election Results 2025

सहस्त्रकुंड धबधब्यात अडकलेले 7 जण बचावले; प्रशासन आणि स्थानिक युवकांच्या तत्परतेमुळे मोठा अनर्थ टळला

नांदेड जिल्ह्यातील सहस्रकुंड धबधबा हा पर्यटकांसाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू आहे. पण गुरुवारी याठिकाणी 7 जणांचा जीव धोक्यात आला होता.

Sahastrakund Waterfall
सहस्त्रकुंड धबधब्यात अडकलेले 7 जण बचावले (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 14, 2025 at 9:41 AM IST

नांदेड : जिल्ह्यातील सहस्त्रकुंड धबधबा हा पैनगंगा नदीवर आहे. ह धबधबा पर्यटकांसाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू असून अनेक पर्यटक इथं पर्यटनासाठी येत असतात. तर याच नदीच्या पाण्यातून अनेकदा स्थानिक नागरिक इकडे तिकडे ये जा करत असतात. पण गुरुवारी (13 नोव्हेंबर) दुपारी या नदीच्या पाण्यातून मार्ग काढत असताना पाण्याचा प्रवाह अचानक वाढला आणि त्यात 7 जण अडकले. यामध्ये उमरखेड तालुक्यातील एकांबा येथील 4 महिला व 3 मुलांचा समावेश होता.

घटनेची माहिती मिळताच जिल्हा प्रशासनानं तत्काळ बचाव कार्य करून या सर्वांना पाण्यातून सुखरूप बाहेर काढलं. ही कार्यवाही जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर व उपविभागीय अधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी (किनवट) जेनिथ दोन्तुला यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली.

Sahastrakund Waterfall Rescued
सहस्त्रकुंड धबधब्यात अडकलेल्या 7 जणांना सुखरूप बाहेर काढलं (ETV Bharat)

नेमकं काय घडलं? : किनवट तालुक्यातील सहस्रकुंड धबधबा येथे गुरुवारी दुपारी 3:15 वाजेच्या सुमारास 4 महिला व 3 मुलं असे एकूण 7 जण मुरळीतांडाकडे जात होते. पाण्याचा प्रवाह कमी असल्याचं समजून ते धबधब्याजवळ गेले. मंदिराजवळील काही स्थानिकांनी पाण्यात जाऊ नका असं सांगितलं होतं, परंतु 'आम्ही येथीलच असून नेहमी जात असतो' असं म्हणून त्या ते पाण्यात उतरले. पण पुढे जाताना अचानक मोठा पाण्याचा प्रवाह आल्यानं ते सर्वजण पाण्यात अडकले व मदतीसाठी आरडाओरड करू लागले.

Sahastrakund Waterfall Rescued
सहस्त्रकुंड धबधब्यात अडकलेल्या 7 जणांना सुखरूप बाहेर काढलं (ETV Bharat)

अशा स्थितीत तेथे उपस्थित सुरज भर्डे व इतर युवकांनी लगेच ही माहिती नांदेड जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दूरध्वनीद्वारे कळवली. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून प्राधिकरणाने तत्काळ वायरलेसद्वारे पोलीस व तहसीलदार किनवट यांना सूचित केलं. यानंतर बचाव कार्यास सुरुवात झाली.

प्रसंगाचं गांभीर्य ओळखून जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर व जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांनी जलसिंचन विभागाला सोडत असलेलं पाणी तत्काळ बंद करण्यास सांगितलं. तसेच बचाव कार्यासाठी शासनाकडे हेलिकॉप्टरची मागणी केली.

Sahastrakund Waterfall Rescued
सहस्त्रकुंड धबधब्यात अडकलेल्या 7 जणांना सुखरूप बाहेर काढलं (ETV Bharat)

यावेळी भोई समाजातील तडफदार युवकांनी तहसीलदार शारदा चौंडेकर व सपोनि उदय भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली शोध व बचाव कार्य सुरू करून 7 जणांची सुखरूप सुटका केली. दुपारी 3.15 वाजता घटनेची माहिती मिळाली होती. यानंतर दोन तासांत बचाव कार्य यशस्वीरित्या पूर्ण केलं.

पाण्यातून वाचवण्यात आलेल्यांची नावं खालीलप्रमाणे :

  • अनुसयाबाई दिगंबर ताळमवार (45 वर्षे)
  • गजराबाई शिवाजी काठेवाड (45 वर्षे)
  • सुवर्णा ज्योतीराम गांधरवाड (32 वर्षे)
  • पूजा दिगंबर ताळमवार (19 वर्षे)
  • कोमल शिवाजी काठेवाड (17 वर्षे)
  • कामिनी ज्योतीराम गांधरवाड (4 वर्षे)
  • विघ्नेश ज्योतीराम गांधरवाड (1 वर्ष)

संपादकांची शिफारस

