भूसंपादन न करता बांधली शाळा; न्यायालयाच्या आदेशानं जमीन शेतकऱ्याच्या स्वाधीन, 129 विद्यार्थ्यांचं भवितव्य धोक्यात

नांदेड जिल्ह्यात भूसंपादन न करता उभारलेल्या जिल्हा परिषद शाळेवर न्यायालयानं देवराव पोळ यांचा हक्क मान्य केल्यानं 128 विद्यार्थ्यांचं शिक्षण उघड्यावर आलं आहे.

nanded school dispute
उघड्यावर शिक्षण घेताना विद्यार्थी (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 17, 2026 at 8:23 PM IST

Updated : February 17, 2026 at 8:54 PM IST

2 Min Read
नांदेड : 1935 साली जिल्हा परिषदेनं हदगाव तालुक्यातील बनचिंचोली इथं शाळेची उभारणी केली होती. 1960 पर्यंत टप्याटप्यानं या शाळेची इमारत वाढत गेली. परंतु, शाळेची जागा जिल्हा परिषदेची नसून शेतकरी देवराव पोळ यांच्या मालकीची असल्याचं न्यायालयात सिद्ध झालं आहे. त्यामुळं शाळा उघड्यावर आली आहे. पहिली ते सातवीपर्यंत असलेल्या या शाळेतील 129 विद्यार्थ्यांवर आता उघड्यावर शिक्षण घेण्याची वेळ आली आहे. या शाळेची इमारत जिल्हा परिषदेनं कोणताही मावेजा न देता ताब्यात घेतली. यासह मागील अनेक वर्षांपासून या जागेत पहिली ते सातवीचे वर्ग भरवले जात होते. या शाळेच्या जागेवर देवराव पोळ यांनी न्यायालयात हक्क सांगितला होता. अखेर न्यायालयात या प्रकरणाचा निकाल तक्रारदार देवराव पोळ यांच्या बाजूनं लावत 6 गुंठे जागा त्यांच्या ताब्यात दिली आहे.

...तर मोठं आंदोलन करणार : "2014 पासून हे प्रकरण न्यायालयात सुरू होतं. या संपूर्ण प्रकरणात जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांचा हलगर्जीपणा दिसून आला. पण याचा फटका आता ऐन उन्हाळ्यात विद्यार्थ्यांना बसत आहे. पहिली ते सातवीपर्यंत शिक्षण घेत 129 विद्यार्थ्यांची शाळा अंगणवाडीच्या दोन खोलीमध्ये भरत आहे. तसंच विद्यार्थ्यांना शौचालयासाठी उघड्यावर जावं लागत आहे. खिचडी देखील उघड्यावर शिजवावी लागत आहे. जिल्हा परिषदेनं तत्काळ यावर उपाययोजना करावी आणि आमची शाळा आम्हाला परत द्यावी अशी मागणी या विद्यार्थ्यांनी केली आहे. दरम्यान जिल्हा प्रशासनानं यावर तत्काळ उपाययोजना कराव्यात अन्यथा येणाऱ्या काळात मोठं आंदोलन करण्यात येणार," असा इशारा शालेय शिक्षण समितीचे अध्यक्ष श्रीराम राऊत यांनी दिला आहे.

संघरत्न पवार प्रतिनिधी, ईटीव्ही भारत (ETV Bharat Reporter)

शाळेसाठी पर्यायी जागा उपलब्ध : "याप्रकरणी विद्यार्थ्यांची गैरसोय होणार नाही याची काळजी घेतली आहे. ग्रामपंचायतच्या अधिकारातील शासकीय जागेबाबत ठराव घेतला असून विद्यार्थ्यांसाठी ती जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे," असं शिक्षण विस्तार अधिकारी गुणवंत काळे यांनी सांगितलं.

प्रशासनानं पर्यायी व्यवस्था करावी : या प्रकरणातून तत्कालीन अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा स्पष्ट दिसून येतो. भूसंपादन न करता शाळा उभारल्याचा फटका आता निरपराध विद्यार्थ्यांना बसत आहे. विद्यार्थ्यांचं भवितव्य लक्षात घेता जिल्हा प्रशासनानं तत्काळ पर्यायी व्यवस्था करणं आवश्यक बनलं आहे. प्रशासनानं लवकरात लवकर शाळा सुरू करावी, अन्यथा आंदोलनाचा पवित्रा घेऊ असा इशारा पालकांनी दिला आहे.

प्रतिक्रिया देताना अधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी आणि तक्रारदार (ETV Bharat Reporter)

संपादकांची शिफारस

